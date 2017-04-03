Dünyada yenilenebilir enerjide rekor artış: Türkiye’de durum ne?





Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), her yıl düzenli olarak yayınladığı yenilenebilir enerji raporunu 2016 yılıyla birlikte güncelledi. Son dönemde rüzgâr ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye tüm dünyada büyük yatırımlar yapılıyor. Bu büyüklük rakamlara da yansımış durumda. 2016 yılında dünya genelinde kümülatif rakamlarda rekor kırılmış durumda.

Toplamda kapasite 161 bin megawatt artış göstermiş ve 2 milyon 6 bin 202 megawatt seviyesine gelmiş. Bu toplamda %8.7’lik bir büyüme anlamını taşıyor. Böylelikle geride bıraktığımız yıl içinde, 2013'te 71GW’lık kapasite artışı ile elde edilen büyüme rekoru da tazelenmiş oldu. Bu artışta rekor 51GW ile rüzgar enerjisinde. İkinci sırada 30GW ile hidroelektrik yatırımları, üçüncü sırada ise 9GW ile biyoenerji yer almış.

2007 yılında toplamda sadece 989 bin 213 megawatt seviysinde olan yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen 10 yıllık süreçte 2 milyon megawatt seviyesini aşmış olması son derece önemli. Bu büyümede Asya kıtasının rolü çok büyük zira sadece 2016 yılındaki kapasite artışının %58’i Asya kıtasında gerçekleşmiş.

Türkiye’de Durum Ne?

Yenilenebilir enerji kapasitesi ülkemizde son 10 yılda %250’lik bir artış göstermiş ve 13 bin 655 megawatt’tan 34 bin 83 megawatt seviyesine ulaşmış. Bu rakamın içinde yapım aşamasında olan tesisler ise yer almıyor.

Türkiye'de yenilenebilir enerjide halen etkin kalem hidroelektrik santralleri. 90’lı yıllardan bu yana bu alanda ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Haliyle de toplamda 26 bin 710 MW’lık bir kurulu güce erişilmiş durumda. Rüzgar enerjisi ise 5 bin 376 MW’lık bir kurulu güce ulaşmış. Burada son 10 yıldaki artış ise 40 katı bulmuş durumda. Solar enerjide ise toplam kurulu güç 827 MW olarak hesaplanmış. Bu alanda çok ciddi yatırımlar yapıldığını ve sonraki yıllarda birkaç katlık artışlar yaşanacağını ön görebiliriz. Diğer rakamlar ise biyoenerji için 395 MW, jeotermal enerji için 775 MW olarak kayıtlara geçmiş.

Bazı ülkelerin 2016 yılı itibariyle toplam yenilenebilir enerji kapasiteleri şöyle:

Türkiye: 34 bin 83 MW



34 bin 83 MW Çin : 545 bin 206 MW

: 545 bin 206 MW Avrupa Toplam: 486 bin 693 MW

Toplam: 486 bin 693 MW ABD : 214 bin 766 MW

: 214 bin 766 MW Brezilya : 122 bin 951 MW

: 122 bin 951 MW Almanya : 105 bin 839 MW

: 105 bin 839 MW Kanada : 96 bin 636 MW

: 96 bin 636 MW Hindistan : 90 bin 748 MW

: 90 bin 748 MW Japonya : 71 bin 809 MW

: 71 bin 809 MW Rusya : 51 bin 747 MW

: 51 bin 747 MW İtalya : 51 bin 485 MW

: 51 bin 485 MW İspanya : 47 bin 954 MW

: 47 bin 954 MW Fransa : 44 bin 666 MW

: 44 bin 666 MW İngiltere : 33 bin 544 MW

: 33 bin 544 MW Norveç : 32 bin 746 MW

: 32 bin 746 MW Güney Kore: 10 bin 87 MW

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2017.pdf