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Dünyada yenilenebilir enerjide rekor artış: Türkiye’de durum ne?

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından her yıl yayınlanan kapasite rakamları paylaşıldı. 2016 yılında yenilenebilir enerjide kapasite patlaması yaşandı. İşte detaylar:
2 yıl
5,5b
1
36
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), her yıl düzenli olarak yayınladığı yenilenebilir enerji raporunu 2016 yılıyla birlikte güncelledi. Son dönemde rüzgâr ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye tüm dünyada büyük yatırımlar yapılıyor. Bu büyüklük rakamlara da yansımış durumda. 2016 yılında dünya genelinde kümülatif rakamlarda rekor kırılmış durumda.

Toplamda kapasite 161 bin megawatt artış göstermiş ve 2 milyon 6 bin 202 megawatt seviyesine gelmiş. Bu toplamda %8.7’lik bir büyüme anlamını taşıyor. Böylelikle geride bıraktığımız yıl içinde, 2013'te 71GW’lık kapasite artışı ile elde edilen büyüme rekoru da tazelenmiş oldu. Bu artışta rekor 51GW ile rüzgar enerjisinde. İkinci sırada 30GW ile hidroelektrik yatırımları, üçüncü sırada ise 9GW ile biyoenerji yer almış.

2007 yılında toplamda sadece 989 bin 213 megawatt seviysinde olan yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen 10 yıllık süreçte 2 milyon megawatt seviyesini aşmış olması son derece önemli. Bu büyümede Asya kıtasının rolü çok büyük zira sadece 2016 yılındaki kapasite artışının %58’i Asya kıtasında gerçekleşmiş.

Türkiye’de Durum Ne? 

Yenilenebilir enerji kapasitesi ülkemizde son 10 yılda %250’lik bir artış göstermiş ve 13 bin 655 megawatt’tan 34 bin 83 megawatt seviyesine ulaşmış. Bu rakamın içinde yapım aşamasında olan tesisler ise yer almıyor.

Türkiye'de yenilenebilir enerjide halen etkin kalem hidroelektrik santralleri. 90’lı yıllardan bu yana bu alanda ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Haliyle de toplamda 26 bin 710 MW’lık bir kurulu güce erişilmiş durumda. Rüzgar enerjisi ise 5 bin 376 MW’lık bir kurulu güce ulaşmış. Burada son 10 yıldaki artış ise 40 katı bulmuş durumda. Solar enerjide ise toplam kurulu güç 827 MW olarak hesaplanmış. Bu alanda çok ciddi yatırımlar yapıldığını ve sonraki yıllarda birkaç katlık artışlar yaşanacağını ön görebiliriz. Diğer rakamlar ise biyoenerji için 395 MW, jeotermal enerji için 775 MW olarak kayıtlara geçmiş.

Bazı ülkelerin 2016 yılı itibariyle toplam yenilenebilir enerji kapasiteleri şöyle: 

  • Türkiye: 34 bin 83 MW
  • Çin: 545 bin 206 MW
  • Avrupa Toplam: 486 bin 693 MW
  • ABD: 214 bin 766 MW
  • Brezilya: 122 bin 951 MW
  • Almanya: 105 bin 839 MW
  • Kanada: 96 bin 636 MW
  • Hindistan: 90 bin 748 MW
  • Japonya: 71 bin 809 MW
  • Rusya: 51 bin 747 MW
  • İtalya: 51 bin 485 MW
  • İspanya: 47 bin 954 MW
  • Fransa: 44 bin 666 MW
  • İngiltere: 33 bin 544 MW
  • Norveç: 32 bin 746 MW
  • Güney Kore: 10 bin 87 MW

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2017.pdf Yorum Yaz
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Front-Back 2 yıl en beğenilen
güçlü türkiye güçlü gelecek :)
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Kygo2 2 yıl
Petrol fiyatları gibi olacak, elektrik fiyatları ucuzladığı halde fiyatı artacak neden? çünkü burası Türkiye.
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zero fear 2 yıl
Fena değil.
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patapon_00 2 yıl
Neyse bizde kota var. bitince extra 1 gb - 1 lira . neyse fazla şeyapmayın siz
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merveyanar 2 yıl
Bu tip gelişmeler onurlandırıyor
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[A]narchy 2 yıl
neyse çekemem burda ki çomarları şimdi
aynen gençler ülke mükemmel evet verin herşey dahada mükemmel olucak
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

şu resmide oraya bi yere sıkıştır ahmet o eksik kalmış
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QuicklyMove 2 yıl [A]narchy
Lan ne alakası var. Ne alaka yani
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Barış Manço 2 yıl
Nüfusumuz fazla ve artış gösteriyor. Yenilenebilir enerjiye en çok ihtiyacı olan ülkelerden biriyiz.
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sommet de la montagne 2 yıl
Bu konuda gerçekten iyiyiz. Coğrafyamızda buna elverişli zaten
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Halilowich 2 yıl
Konya'da da 1000 MW güneş enerjisi santrali kurulacak. Önümüzdeki dönemde iki adet 1000 MW ihale daha var.
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MaaşlıPatroon 2 yıl
Bence yine güzel, kötü değil :)
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Mesudum 2 yıl
Olaya enerji üretiminin kalitesi ve dünyaya etkileri gibi teknik açılardan bakınca bunlar olumlu gelişmeler. Ancak işin içine siyaset girince dengeler değişebiliyor.
.
Örnek: Venezuela!
Dünyada en yüksek petrol rezervi olan ülke olmasına rağmen temel gıda ve ilaç gibi ihtiyaçlar dahi kötü politikalar (tavan fiyat gibi) nedeniyle karaborsa ve halkın büyük kısmı kırılıyor.
.
Rabbim bizi zenginlik içindeyken fakirliğe alıştıracak kötü yönetimlerden korusun.
(Dış güçler demedim, oraya dikkat. Onlardan zaten...)
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kadirirdem 2 yıl
Fena değil,umarım hızla gelişir...
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CENS. 2 yıl
Bu kafa (yönetim şeklimiz) değişmediği sürece aman üretim felan artmasın. Her ülkenin tersine bizde bolca olan şey daha pahalı oluyor. Fiyatlar artacağına üretim artmasın aga.
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