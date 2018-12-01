Tesla artık günde 1.000 adet Model 3 üretiyor

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Elon Musk, Tesla çalışanlarına, işçilerin şu anda her gün yaklaşık 1.000 adet Model 3 ürettiklerini bildiren bir e-posta göndererek bu muhteşem başarı için herkesi tebrik etti.Ayrıca Bkz. "BMW M340i xDrive tanıtıldı"
Musk, Kasım ayının başlarında Tesla'nın 27 veya 28 Kasım'a kadar günde 1.000 Model 3 üretebilecek seviyeye ulaşma yolunda ilerlediğini söylemişti. Deneyimli yönetici haklı çıkmış gibi görünüyor.
35.000 dolarlık Model 3 daha yakın
InsideEV adlı internet sitesinin haberinde, Musk'ın işçileri üretimi yüksek tutmaya devam etmeleri için teşvik ettiği de belirtiliyor. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Model 3'ün şu anda 38.000 dolar maliyetle üretilmesi.
Bir başka deyişle şirket üretim maliyetlerini düşürmeyi başarmış durumda. Yani bu da Tesla'nın söz verdiği gibi 35.000 dolar fiyat etiketi taşıyan Model 3 sunmaya çok yakın olduğunu gösteriyor. Elektrikli otomobilin şu anki başlangıç fiyatı 46.000 dolar.
https://insideevs.com/tesla-model-3-production-1000-day-musk/amp/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kusura bakmayin ama yorumunuzdan ne kadar vizyonsuz olduğunuz belli, bir tuşla trafikte direksiyonu tutmadan sürüş keyfi varken neden amele gibi direksiyon tutmayi isteyeyim ki?
Fakat gösteriş için hem Tesla hemde güzel bir araç alırım o ayri konu fakat sadece ulaşım aracı alicaksam tesla gerek cazibezi gerekse sürüş konforu ile öne çıkarmış durumda kendisini..
Vizyonum kapitalizm teröründen başka deyip, kapitalist petrol devlerini desteklemeniz ise çok çelişkili. Elektriği en azından herkes her yerde üretebiliyor. Güneşten, rüzgardan vs. Bir laf atayım ortaya, teslaya düşmanlık taslayayım demişsiniz ama tutulacak mantıklı hiç bir tarafı yok. Eninde sonunda zaten diğer tüm firmalarda elektrikli araçlara dönecek, hatta zamanla evrimleşen dünyada bir süre sonra petrollü araçlar tümden yasaklanacak. Benimde favori markam mercedes'tir. Lakin elektrikli araç varken benzinliyi övmek saçma. Hangisinin insanlık adına iyi olduğu belli. Gider mercedes'in elektriklisini alabilirim o başka.