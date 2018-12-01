Tesla artık günde 1.000 adet Model 3 üretiyor

Elon Musk, Tesla çalışanlarına, işçilerin şu anda her gün yaklaşık 1.000 adet Model 3 ürettiklerini bildiren bir e-posta göndererek bu muhteşem başarı için herkesi tebrik etti.

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Musk, Kasım ayının başlarında Tesla'nın 27 veya 28 Kasım'a kadar günde 1.000 Model 3 üretebilecek seviyeye ulaşma yolunda ilerlediğini söylemişti. Deneyimli yönetici haklı çıkmış gibi görünüyor.

35.000 dolarlık Model 3 daha yakın

InsideEV adlı internet sitesinin haberinde, Musk'ın işçileri üretimi yüksek tutmaya devam etmeleri için teşvik ettiği de belirtiliyor. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Model 3'ün şu anda 38.000 dolar maliyetle üretilmesi.

Bir başka deyişle şirket üretim maliyetlerini düşürmeyi başarmış durumda. Yani bu da Tesla'nın söz verdiği gibi 35.000 dolar fiyat etiketi taşıyan Model 3 sunmaya çok yakın olduğunu gösteriyor. Elektrikli otomobilin şu anki başlangıç fiyatı 46.000 dolar.

https://insideevs.com/tesla-model-3-production-1000-day-musk/amp/