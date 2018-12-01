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Tesla artık günde 1.000 adet Model 3 üretiyor

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Tesla'nın 27 veya 28 Kasım'a kadar günde 1.000 Model 3 üretebilecek seviyeye ulaşacağını belirtmişti. Deneyimli yönetici bu sözlerinde haklı çıktı.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elon Musk, Tesla çalışanlarına, işçilerin şu anda her gün yaklaşık 1.000 adet Model 3 ürettiklerini bildiren bir e-posta göndererek bu muhteşem başarı için herkesi tebrik etti.
Ayrıca Bkz. "BMW M340i xDrive tanıtıldı"
Musk, Kasım ayının başlarında Tesla'nın 27 veya 28 Kasım'a kadar günde 1.000 Model 3 üretebilecek seviyeye ulaşma yolunda ilerlediğini söylemişti. Deneyimli yönetici haklı çıkmış gibi görünüyor.

35.000 dolarlık Model 3 daha yakın

InsideEV adlı internet sitesinin haberinde, Musk'ın işçileri üretimi yüksek tutmaya devam etmeleri için teşvik ettiği de belirtiliyor. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Model 3'ün şu anda 38.000 dolar maliyetle üretilmesi.
Bir başka deyişle şirket üretim maliyetlerini düşürmeyi başarmış durumda. Yani bu da Tesla'nın söz verdiği gibi 35.000 dolar fiyat etiketi taşıyan Model 3 sunmaya çok yakın olduğunu gösteriyor. Elektrikli otomobilin şu anki başlangıç fiyatı 46.000 dolar.

https://insideevs.com/tesla-model-3-production-1000-day-musk/amp/ Yorum Yaz
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9FiestaM6 5 ay en beğenilen zotacing
Aktif bir iş hayatim varsa ve sürekli şehir içi ve şehir dışı yolculuk yapıyorsam beni arabanin motor gücü, sesi vs. Değil en çok konforu ve kabiliyeti cezbeder. Tesla da gerek oto pilotla gerek rahatlığıyla bu konforu sağlıyor.
Kusura bakmayin ama yorumunuzdan ne kadar vizyonsuz olduğunuz belli, bir tuşla trafikte direksiyonu tutmadan sürüş keyfi varken neden amele gibi direksiyon tutmayi isteyeyim ki?
Fakat gösteriş için hem Tesla hemde güzel bir araç alırım o ayri konu fakat sadece ulaşım aracı alicaksam tesla gerek cazibezi gerekse sürüş konforu ile öne çıkarmış durumda kendisini..
Aktif bir iş hayatim varsa ve sürekli şehir içi ve şehir dışı yolculuk yapıyorsam beni arabanin motor gücü, sesi vs. Değil en çok konforu ve kabiliyeti cezbede...
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4 Yanıt Yanıtla +66
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AirSupport 5 ay
Yav şu yukarıdaki arkadaş teslaya öyle bir çemkirmiş ki hani tesla babasını öldürmüşte davalıymış gibi karşı çıkıyor
gülüp geçiyorum
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Spider_hip 5 ay zotacing
Akaryakıt bedava da olsa elektrikli araç başka bir şey benzinli araç başka. İlk yorumda abd de kim alır derken, sonraki yorumda Türkiye'de yapay zeka işlemez demişsiniz. Abd'nin o düzgün uzun yolları için ise o beğenmediğiniz yapay zeka biçilmiş kaftan. Türkiye'de işlememesinin kabahatliside gerizekalı yapay zeka değil, bizde şehir planlamasını yapan gerizekalılardan tutun, daha sağa sola dönerken sinyal kullanmayı bilmeyen geri zekalı sözde şöferlerden de tutun, 20 kere arabayı istop ettiren geri zekalıya ehliyeti veren geri zekalı sınav gözetmeninden de tutun, geri zekalı yolda yürümesini bilmeyen insanına kadar çok GERİ ZEKALI sayabiliriz. Emin olun bunca geri zekalı arasında yapay zeka Einstein gibi kalır. Adını söyleyebilenin ehliyet aldığı ülkede normal zeka bile araba kullanmakta zorlanıyor. Artı Kalifornia gibi daha elit bölgelerde insanların bakış açıları bile bir başka. Sizin ki biraz abd'nin varoş detroit zihniyetine giriyor. Orada hatta hangi gerizekalı araba satın alır, çalmak varken de diyorlar. Bakış açısı işte. Kalifornia da ise genelde minimum hybrit aracınız yoksa size ozon delici gözüyle bakıyorlar. Adamlar daha doğayla iç içe.
Vizyonum kapitalizm teröründen başka deyip, kapitalist petrol devlerini desteklemeniz ise çok çelişkili. Elektriği en azından herkes her yerde üretebiliyor. Güneşten, rüzgardan vs. Bir laf atayım ortaya, teslaya düşmanlık taslayayım demişsiniz ama tutulacak mantıklı hiç bir tarafı yok. Eninde sonunda zaten diğer tüm firmalarda elektrikli araçlara dönecek, hatta zamanla evrimleşen dünyada bir süre sonra petrollü araçlar tümden yasaklanacak. Benimde favori markam mercedes'tir. Lakin elektrikli araç varken benzinliyi övmek saçma. Hangisinin insanlık adına iyi olduğu belli. Gider mercedes'in elektriklisini alabilirim o başka.
Akaryakıt bedava da olsa elektrikli araç başka bir şey benzinli araç başka. İlk yorumda abd de kim alır derken, sonraki yorumda Türkiye'de yapay zeka işlemez d...
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_turbo_ 5 ay
Elektrikli araba cöptür. Cevreye verdigi zarar eski arabalardan cok daha fazladir. Gelecektede zaten Elektrikli arabalar piyasayi sarmayacak, Hidrojenmotorlu arabalar saracaktir. Menzili 1000km bulmayan elektrikli araba fantaziden baska birsey degildir.
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demirparcasi 5 ay
46.000 USD'lik Model 3 ABD'de satılan kendi sınıfının en ekonomik aracından bir tanesi oluyor.
İlk önce model 3 sınıfının en pahalı araçlarından diğer markalarının başlangıç fiyatları en pahalıları BMW 3 veya Mercedes C'ın bile tesla model 3'ten çok daha düşük. Eğer model 3'teki donanımları eklerseniz fiyatları benzer hale geliyor. Otonom sürüş, cep telefondan aracın kontrolü gibi özellikler ise ne kadar para verseniz de rakip araçlarda yok.
Yani model 3 çok donanımlı ve ilk fiyatı yüksek bir araç.
Model 3'ü ekonomik yapan ilk unsur tabii ki yakıt gideri. ABD'de benzin ne kadar ucuz olsa da elektrik çok daha ucuz. ABD'deki araçların tüketim değerleri bizimkilerden daha yüksek. Model 3 ve diğer elektrikli araçlar çok ciddi tasarruf sağlıyor.
Model 3 ekonomik hale getiren en önemli unsurların başında dayanıklılığı ve bakımının masrafsızlığı geliyor. Elektrikli araçlar rutin bakım gerektirmiyor. Ancak klima filitresini ve lastiklerini değiştirirsiniz. Onun haricinde hızla aşınan bir parçası yok gibi. Aşırı zorlanmadığında bir elektrik motoru milyonlarca km kullanılabilir. Tesla'nın pilleri ise çok uzun ömürlü oldukları ortaya çıktı. Eski Tesla pilli Model S'ler bile 5 yıl içersinde 200.000km sonrası hala %85 pil kapasitesine sahip oluyor.
Bakımın ve araçların yarattığı sorunların ne kadar yüksek maliyetli olduğu biliniyor.
Hem bakım masrafsızlığı hem de benzinli araçlara göre çok daha dayanklı olduğu gerçeğini ortaya koyunca model 3'ün ikinci elde değer kaybının daha az olacağı anlamını taşıyor.
İlk dönemlerde hızlı teknolojik gelişme ve Tesla'nın üretim maliyetlerini azaltıp fiyatları aşağıya çekmesi ilk satılan Model 3'lerin ikinci el fiyatlarını olumsuz etikeleyecek olsa da fiyatlar oturunca başta tesla araçları olmak üzere elektrikli araçların ikinci ellerinin çok daha iyi olacağı söylenebilir.
Bunları düşününce model 3 şimdiden oldukça ekonomik araç oluyor.
Gelecekte ise çok daha ekonomik olacak.
Bütün ekonomikliği yanında model 3 'ün sınıfında rakipsiz kabin içi sessizliği, ferah yapısı (bütün zemin düz mesela), inanılmaz iyi hızlanması, titreşimsiz konforlu sürüşü var.
Model 3 sınıfın açık ara en yüksek müşteri memnuniyeti sunan aracı.
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ali9949 5 ay
gelsın turkıyede uretsın burda asgarı ucret cınden bile daha ucuz
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BlackGhost12 5 ay
Bir tek ben mi model 3 ü pahalı ve basit buluyorum?
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C.CEMİL 5 ay
şarj konusu çözülürse herkes tercih eder ,lpg. için dahi en mükemmeli diyen insanlar elektrikli araçları havada kapar ,tabi fiyatları da uygun olursa
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zarinca 5 ay
Biz görmeyiz ama !
Bir gün petrol mumla aranmaya başlandığında
Ektrikli otomobiller,yeni teknoloji bulunmazsa hiç şüpesiz zirve yapacaktır.
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boraycan 5 ay
ABD'de BMW,Mercedes,Audi vb. Alman hatta Avrupa araçları pek rağbet görmez. Özellikle Mercedes ve BMW görürseniz %50 ihtimal Türk, %40 ihtimal Ortadoğu coğrafyasından bir göçmen cikar. ABD'de inanılmaz göçmen nüfus yaşar.her yerde rastlarsiniz. ABD'de de BMW ve mercedes pahalıdır ama bizdeki marka algısına sahip değildir...
Amerikalılar arabadan anlamıyor sözü bayağı trajikomik olmuş. Amerikalılar arabadan anlamıyor biz mi anlıyoruz

Almanlar bu forumdaki kadar Alman arabalarına tapmıyor. Şaka gibisiniz gerçekten...
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MHEC 5 ay
Yav şu teslayı gözünüzde çok büyütüyorsunuz, sanki daha önce hiçbir firmanın aklına gelmedi elektrikli araç ve otonom sürüş. Adamın pazarlama stratejisine hemen kanıyorsunuz. Babanızın oğlu gibi savunmayın şu adamı. Elon vizyon sahibi olsaydı hibrit teknolojisini geliştirmeye çalışırdı. Gelecek hibritte arkadaşlar. Şuan ki teknolojiyle tam elektrikli araçlar alınmaz. Ana akım olmasına daha çoook var. Ayrıca hibrit araçlar çok daha verimli tam elektrikli araçlara göre.
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besttrr 5 ay MHEC
2030 yilinda avrupada ve Kuzey Amerikada %100 elektrikli araclarin pazar payi en az %60 olacak. En az diyorum bak. Fosil yakitli araclarin komple yasaklanmasi dahi masada.
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LanciaDeltacı 5 ay
Tesla ya sahtekar diyen mi ararsın, batacak diyen mi ararsın, çöp diyen mi ararsın
.
Bu kadar vizyonsuz ve sabit görüşlü insanların bulunduğu tek yer Türkiye sanırım.Tesla geleceğin en büyük otomotiv markası olma yönünde büyük adımlarla ilerliyor.
Fosil yakıtli otomobiller 20 yıl sonra üretilmeyecek bile yüksek ihtimalle.20 yıl önce cep telefonu yoktu ortalıkta doğru düzgün daha dikkatinizi çekerim.Bu süreler çok kısa ve inanılmaz hızla dönüşüm gerçekleşiyor şu an.5 yıla kalmaz pil teknolojisi ucuzlarr, kolaylaşır, menzilleri artar.
Hobi olarak bizim nesillerimiz 5.9 Magnum motorlu bir Grand Cherokee yi kullanmayı sürdürebilir ama ileride ya hibrid ya da Elektrikli araçlar ortalıkta olacak.Ki olmalı da, bu dönüşüm yasanmali ve çok kısa sürede yaşanacak.
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elLbufFer 5 ay
Şöyle bir konu da bile nasıl birbirinize dusuyorsunuz anlamıyorum . Tesla yı tanıyali daha kaç sene oldu adam devrim niteliğinde şeyler yapıyor . Hiç yoktan saygı duymak lazım diye düşünüyorum .
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