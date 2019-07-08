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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, otonom sürüş bilgisayarlarını yıl bitmeden güncellemeye başlayacak

Tesla, otonom sürüş bilgisayarı için kendi geliştirdiği çipi geçtiğimiz Nisan ayında tanıttı. Eski araçların yeni çipli otonom sürüş bilgisayarına yükseltilmesi yıl sonunda başlayabilir.
10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tesla, otonom sürüş bilgisayarlarını yıl bitmeden güncellemeye başlayacak
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Tesla otomobillerin en önemli özelliği hiç şüphesiz otonom sürüş yetenekleri. Bu yeteneğin altında da bugüne kadar Nvidia üretimi yongalar yatıyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında ise Tesla kendi geliştirdiği çipi duyurdu. Hatta uzun süredir yeni Tesla otomobiller bu çipe sahip tam otonom sürüş (FSD) bilgisayarı ile geliyor.

Elon Musk daha önceden satılan tam otonom sürüş özellikli araçlar için de büyük bir müjde vermişti. Eski araçlar yeni FSD bilgisayara ücretsiz olarak kavuşacaklar. Araçların güncellemeye başlanacağı tarih ise belirsiz. Ancak bugün Elon Musk, Twitter hesabından 2019’un son çeyreğinde güncellemelerin büyük ihtimalle başlayacağını haber verdi.

Tesla, otonom sürüş bilgisayarlarını yıl bitmeden güncellemeye başlayacak
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21 kat daha fazla performans

Yeni FSD bilgisayarı Tesla araçlar için oldukça önemli. Kameralar ve çeşitli sensörlerden alınan bilgiyi işleyen bu bilgisayar, performans noktasında yetersiz kalmaya başlamıştı. Tesla kendi çipi sayesinde Nvidia’nın çözümüne kıyasla 21 kat daha fazla performans aldığını açıkladı. Ayrıca hem güç tüketiminde hem de kartın genel şeklinde değişiklik olmadığı için eski modellerin yeni bilgisayara güncellenmesi çok daha rahat olacak.

Ayrıca Bkz. "Optik medya üreticisi Verbatim satıldı"

Ancak her koşulda Tesla’nın yeni bilgisayarı takması gereken binlerce Model 3, Model X ve Model S araç mevcut. Görünen o ki 2019 bitmeden yeni FSD bilgisayarlar hızla araçlardaki yerini alacak. Tabii ki Elon Musk’ın yaptığı paylaşımdaki “büyük ihtimalle” yazısını unutmamak gerek. Yani gecikmeler yaşanması mümkün.


https://techcrunch.com/2019/07/07/elon-musk-tesla-will-most-likely-begin-computer-chip-upgrades-this-year/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknokaptan 2 sa.
Gelebilir edebilir yapabilir çıkarabilir gibi başlıkların içeriğide aynı.
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torenbolen 10 sa.
“GTA açar mı?” diyenler gelmeden :d
O değil de yurt dışında yaşamayan biri için alması zor bir araba.
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