Tesla, otonom sürüş bilgisayarlarını yıl bitmeden güncellemeye başlayacak

Tesla otomobillerin en önemli özelliği hiç şüphesiz otonom sürüş yetenekleri. Bu yeteneğin altında da bugüne kadar Nvidia üretimi yongalar yatıyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında ise Tesla kendi geliştirdiği çipi FSD) bilgisayarı ile geliyor. otomobillerin en önemli özelliği hiç şüphesizyetenekleri. Bu yeteneğin altında da bugüne kadarüretimi yongalar yatıyordu. Geçtiğimiz Nisan ayında ise Tesla kendi geliştirdiği çipi duyurdu . Hatta uzun süredir yeni Tesla otomobiller bu çipe sahip tam otonom sürüş () bilgisayarı ile geliyor.

Elon Musk daha önceden satılan tam otonom sürüş özellikli araçlar için de büyük bir müjde vermişti. Eski araçlar yeni FSD bilgisayara ücretsiz olarak kavuşacaklar. Araçların güncellemeye başlanacağı tarih ise belirsiz. Ancak bugün Elon Musk, Twitter hesabından 2019’un son çeyreğinde güncellemelerin büyük ihtimalle başlayacağını haber verdi.

21 kat daha fazla performans

Yeni FSD bilgisayarı Tesla araçlar için oldukça önemli. Kameralar ve çeşitli sensörlerden alınan bilgiyi işleyen bu bilgisayar, performans noktasında yetersiz kalmaya başlamıştı. Tesla kendi çipi sayesinde Nvidia’nın çözümüne kıyasla 21 kat daha fazla performans aldığını açıkladı. Ayrıca hem güç tüketiminde hem de kartın genel şeklinde değişiklik olmadığı için eski modellerin yeni bilgisayara güncellenmesi çok daha rahat olacak.

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Ancak her koşulda Tesla’nın yeni bilgisayarı takması gereken binlerce Model 3, Model X ve Model S araç mevcut. Görünen o ki 2019 bitmeden yeni FSD bilgisayarlar hızla araçlardaki yerini alacak. Tabii ki Elon Musk’ın yaptığı paylaşımdaki “büyük ihtimalle” yazısını unutmamak gerek. Yani gecikmeler yaşanması mümkün.

https://techcrunch.com/2019/07/07/elon-musk-tesla-will-most-likely-begin-computer-chip-upgrades-this-year/