Tesla, otonom sürüş bilgisayarlarını yıl bitmeden güncellemeye başlayacak

Elon Musk daha önceden satılan tam otonom sürüş özellikli araçlar için de büyük bir müjde vermişti. Eski araçlar yeni FSD bilgisayara ücretsiz olarak kavuşacaklar. Araçların güncellemeye başlanacağı tarih ise belirsiz. Ancak bugün Elon Musk, Twitter hesabından 2019’un son çeyreğinde güncellemelerin büyük ihtimalle başlayacağını haber verdi.
21 kat daha fazla performans
Yeni FSD bilgisayarı Tesla araçlar için oldukça önemli. Kameralar ve çeşitli sensörlerden alınan bilgiyi işleyen bu bilgisayar, performans noktasında yetersiz kalmaya başlamıştı. Tesla kendi çipi sayesinde Nvidia’nın çözümüne kıyasla 21 kat daha fazla performans aldığını açıkladı. Ayrıca hem güç tüketiminde hem de kartın genel şeklinde değişiklik olmadığı için eski modellerin yeni bilgisayara güncellenmesi çok daha rahat olacak.Ayrıca Bkz. "Optik medya üreticisi Verbatim satıldı"
Ancak her koşulda Tesla’nın yeni bilgisayarı takması gereken binlerce Model 3, Model X ve Model S araç mevcut. Görünen o ki 2019 bitmeden yeni FSD bilgisayarlar hızla araçlardaki yerini alacak. Tabii ki Elon Musk’ın yaptığı paylaşımdaki “büyük ihtimalle” yazısını unutmamak gerek. Yani gecikmeler yaşanması mümkün.
https://techcrunch.com/2019/07/07/elon-musk-tesla-will-most-likely-begin-computer-chip-upgrades-this-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O değil de yurt dışında yaşamayan biri için alması zor bir araba.