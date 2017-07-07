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Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuracak

Güney Avustralya hükümeti ile anlaşan Tesla, 129 megawatt saat kapasitesine sahip ve 30.000’den fazla konut için yeterli enerjiyi sağlayacak olan dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuracak.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren Tesla ile Güney Avustralya eyaletinin yetkilileri arasında süren görüşmeler bugün yapılan anlaşmayla tamamlandı. Bölgedeki kömür santralinin kapatılması ve rüzgar tribünlerinin istenilen performansı gösterememesiyle birlikte aylardır yaşanan elektrik kesintileri bölge halkının tepkisini çekerken yetkilileri de yeni bir çözüm yöntemi aramaya itmişti. Tesla CEO’su Elon Musk ise 100-300 megawatt saat kapasitesine sahip bir enerji depolama tesisi teklifini yetkililere iletmişti.

Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuracak
 

Mart ayında teklifini bir adım daha ileri götüren Musk, 100 ile 300 megawatt saat kapasitesine sahip bir tesisin Güney Avustralya’da 100 gün içinde kurulacağını, kurulum 100 günden uzun sürerse Tesla’nın kurulum ücreti almayacağını dile getirmişti. Daha önce bu teklifle ilgilendiklerini belirten Güney Avustralya Başbakanı Jay Weatherill bugün dünyanın en büyük enerji depolama tesisinin Tesla tarafından bölgede kurulacağını duyurdu.

30.000 Konuta Enerji Verecek 

Yapılan açıklamaya göre toplam kapasitesi 129 megawatt saat olan Tesla Powerpack’lerinin bulunacağı tesis, Fransız enerji şirketi Neon’un bölgedeki rüzgar santraliyle eşleştirilecek. Bu yıl içinde tamamlanacak olan tesis, bir elektrik kesintisi halinde 30.000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlanacak.

 

Bugüne kadar kurduğu en büyük enerji depolama tesisini (80 megawatt saat kapasiteye sahip)  3 ayda tamamlayan Tesla’nın bu dev tesisi de Elon Musk’ın iddia ettiği gibi 100 gün içinde tamamlaması bekleniyor. Halihazırda Avustralya, Kanada ve Japonya’da da benzer büyüklükte enerji depolama santrallerinin kurulması planlanıyor ancak Tesla, hedeflediği sürede bu tesisi kurmayı başarırsa, dünyanın en büyük enerji depolama tesisi unvanını elde etmiş olacak.

Enerji Şirketi Olma Yolunda 

Tesla şu sıralar, kısa bir süre içinde yollarda olması beklenen Model 3 ile gündeme gelse de şirket, geçtiğimiz yıl SolarCity’i satın almakla birlikte sadece bir otomobil üreticisi olarak kalmayacağını sürdürülebilir enerji noktasında da çeşitli ürünler geliştireceğini göstermişti. Halihazırda Solar Roof ve Powerwall ürünleriyle konutlardaki enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Tesla, ticari işletmeler ve daha büyük ölçekli enerji projeleri içinse Powerpack’leri kullanıyor. 


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-07/elon-musk-s-tesla-wins-contract-to-build-south-australia-battery Yorum Yaz
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Last Troll Bender 1 yıl en beğenilen DSG1
DSG1
Bu musk çok vizyon sahibi biri ama çok uzağa gitmeye gerek yok başımızda zaten bir tane var, o yaptırdığı mega projeleri bırak koca devletide yönetiyor, hep elin şeyiyle övünmeyelim.

Eved, yol yabdı.
DSG1Bu musk çok vizyon sahibi biri ama çok uzağa gitmeye gerek yok başımızda zaten bir tane var, o yaptırdığı mega projeleri bırak koca devlet...
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carloska 1 yıl
ülkenin güneyi ve güneydoğusu oldukça sıcak ve güneşli gün çok fazla bi Allah ın kulunun aklına bu adamla birlikte çalışmak gelmiyor mu...
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opbishop 1 yıl
Elon Musk'ı inanılmaz derecede seviyorum. Gerek çalışmaları, gerekse tarzı çok ilgimi çekiyor ancak bir de işin şu kısmı var.
youtube.com/...
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fuujitsu 1 yıl
Çok kısır bir yöntem gibi geliyor bana enerjiyi depolayıp böyle elektrik kesintisi olunca vermek. Jeneratör kullanmak daha mantıklı değil mi?
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e_capkan 1 yıl fuujitsu
fuujitsu
Çok kısır bir yöntem gibi geliyor bana enerjiyi depolayıp böyle elektrik kesintisi olunca vermek. Jeneratör kullanmak daha mantıklı değil mi?

rüzgar ve güneş enerjisi devamlı olmadığı için depolama yapmak şart.
tesla wall un büyüğü gibi düşün bu sistemi.
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Virinom 1 yıl fuujitsu
Amaç yenilenebilir enerji kullanmak. Jeneratörler fosil yakıtlarla çalışıyor.
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Exterminio 1 yıl
Editör sanırsam haberi biraz uyuyarak yazmış. Geliştirilmekte olan "Model S", Tesla ürün gamından "Powerball"

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ahmet. 1 yıl Exterminio
Uyarı için teşekkürler :) Yazar arkadaşımıza konuyu ilettim.
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DSG1 1 yıl Exterminio
Olabilir kısacık yorum atsak kusurlar olabiliyor koskoca metinde oraya mı takılalım bir de mizah malzemesi haline getirelim yanlış yazmış gülsenize, söylerdin düzeltir basılı medya değil ya, biraz yapıcı olmak lazım her zaman diyorum bir işin zorlukları dışardan görünmez sabah kalkınca ne haber varmış diye bakmak kadar kolay değildir bu işler, yapılan işe saygı biraz ayrıca elin musk o kadar deha bir girişimci olmasaydı gerekli koşulların artık bu dönemde sağlanabileceğini önceden göremezdi bu konuda Alman otomotiv sanayi bile arkadan geliyor bunun tabi bazı diğer nedenleri var tabi ama o Powerball batarya ünitelerinin teslanın kendi geliştirdiği pil teknolojileri barındırdığını bilmeden yanına emoji koyup önemsemez edalarındaki yazını doğru bulmuyorum, aslında yazdığın şu yazının tamamı farklı açılardan da yanlış, keşke yazmasaydın.
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DSG1 1 yıl
Bu musk çok vizyon sahibi biri ama çok uzağa gitmeye gerek yok başımızda zaten bir tane var, o yaptırdığı mega projeleri bırak koca devletide yönetiyor, hep elin şeyiyle övünmeyelim.
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Last Troll Bender 1 yıl DSG1
DSG1
Bu musk çok vizyon sahibi biri ama çok uzağa gitmeye gerek yok başımızda zaten bir tane var, o yaptırdığı mega projeleri bırak koca devletide yönetiyor, hep elin şeyiyle övünmeyelim.

Eved, yol yabdı.
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