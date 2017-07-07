Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuracak

Geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren Tesla ile Güney Avustralya eyaletinin yetkilileri arasında süren görüşmeler bugün yapılan anlaşmayla tamamlandı. Bölgedeki kömür santralinin kapatılması ve rüzgar tribünlerinin istenilen performansı gösterememesiyle birlikte aylardır yaşanan elektrik kesintileri bölge halkının tepkisini çekerken yetkilileri de yeni bir çözüm yöntemi aramaya itmişti. Tesla CEO’su Elon Musk ise 100-300 megawatt saat kapasitesine sahip bir enerji depolama tesisi teklifini yetkililere iletmişti.

Mart ayında teklifini bir adım daha ileri götüren Musk, 100 ile 300 megawatt saat kapasitesine sahip bir tesisin Güney Avustralya’da 100 gün içinde kurulacağını, kurulum 100 günden uzun sürerse Tesla’nın kurulum ücreti almayacağını dile getirmişti. Daha önce bu teklifle ilgilendiklerini belirten Güney Avustralya Başbakanı Jay Weatherill bugün dünyanın en büyük enerji depolama tesisinin Tesla tarafından bölgede kurulacağını duyurdu.

30.000 Konuta Enerji Verecek

Yapılan açıklamaya göre toplam kapasitesi 129 megawatt saat olan Tesla Powerpack’lerinin bulunacağı tesis, Fransız enerji şirketi Neon’un bölgedeki rüzgar santraliyle eşleştirilecek. Bu yıl içinde tamamlanacak olan tesis, bir elektrik kesintisi halinde 30.000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlanacak.

Bugüne kadar kurduğu en büyük enerji depolama tesisini (80 megawatt saat kapasiteye sahip) 3 ayda tamamlayan Tesla’nın bu dev tesisi de Elon Musk’ın iddia ettiği gibi 100 gün içinde tamamlaması bekleniyor. Halihazırda Avustralya, Kanada ve Japonya’da da benzer büyüklükte enerji depolama santrallerinin kurulması planlanıyor ancak Tesla, hedeflediği sürede bu tesisi kurmayı başarırsa, dünyanın en büyük enerji depolama tesisi unvanını elde etmiş olacak.

Enerji Şirketi Olma Yolunda

Tesla şu sıralar, kısa bir süre içinde yollarda olması beklenen Model 3 ile gündeme gelse de şirket, geçtiğimiz yıl SolarCity’i satın almakla birlikte sadece bir otomobil üreticisi olarak kalmayacağını sürdürülebilir enerji noktasında da çeşitli ürünler geliştireceğini göstermişti. Halihazırda Solar Roof ve Powerwall ürünleriyle konutlardaki enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Tesla, ticari işletmeler ve daha büyük ölçekli enerji projeleri içinse Powerpack’leri kullanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-07/elon-musk-s-tesla-wins-contract-to-build-south-australia-battery