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Tam Boyutta Gör Tesla, Çin'in Şanghay kentindeki ikinci fabrikasını tamamlayarak test üretimine başladı. Şirket bu fabrikada enerji depolama için kullanılan Megapack ünitelerinin üretimini gerçekleştirecek. Tesla, 2025'in ilk çeyreğinde yani inşaata başlayalı henüz bir yıl olmadan seri üretime başlamayı planlıyor.

Megafactory adı verilen tesis şirketin Şanghay'daki mevcut fabrikasının yanında yer alıyor. Söz konusu tesis, Tesla'nın Amerika dışındaki ilk Megapack üretim fabrikası olma özelliği taşıyor. Temel atma töreni 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen fabrikanın tamamlanması yedi ay sürdü. Şirketin Çin'deki ilk fabrikası da bir yıl içerisinde tamamlanmıştı.

Çin'de üretilecek Megapack'ler hem yerel pazarda kullanılacak hem de ihraç edilecek. Tesis, yılda 10 bin Megapack üretecek kapasiteye sahip. Bu da 40 GWh civarında enerji depolama kapasitesine denk geliyor. Tesla'ya göre her bir Megapack ünitesi 3 MWh'ten fazla, yani 3600 haneye bir saat güç vermeye yetecek kadar enerji depolayabiliyor.

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Lityum demir fosfat bataryalarla üretim yapacak olan fabrika 200 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu. Yerel medyada çıkan haberlere göre fabrikaya 202 milyon dolar yatırım yapıldı. Megapack'lerde kullanılan pil hücrelerinin ana tedarikçisi CATL ancak Tesla ilerleyen süreçte BYD gibi farklı üreticilerle tedarik zincirini çeşitlendirmeyi planlıyor.

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Tesla, Çin'deki ikinci fabrikasında test üretimine başladı