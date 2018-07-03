Tesla en büyük batarya sistemini Kaliforniya'da kuracak

Avustralya'da kurduğu devasa enerji depolama tesisi ile bu sistemlerin ne kadar kullanışlı olabileceğini gösteren Tesla, yeni projesiyle Avustralya tesisini gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Şirketin Kaliforniya'da kurduğu yeni batarya sistemi, bugüne kadarki en büyük enerji depolama tesisi olacak.

Kaliforniya projesinde Tesla ile birlikte çalışan PG&E (The Pacific Gas and Electric Company), geçtiğimi günlerde Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'na dört yeni enerji depolama projesi sundu. Bu dört projeden biri olan Moss Landing projesi, 182.5 MW'lık kapasitesi ile Avustralya'daki tesisi bile gölgede bırakıyor.

ABD'de 16 milyon kişiye elektrik sağlayan PG&E'nin Moss Landing trafo merkezine kurulacak Tesla batarya sistemi, 4 saat boyunca 182.5 MW elektrik dağıtabiliyor. Bu da 730 MW'a, yani yaklaşık 3 bin Tesla Powerpack 2'nin enerji kapasitesine denk geliyor.

Tesla'nın Avustralya'daki enerji tesisi ise saatte 129 MW elektrik kapasitesine sahip. Yani Kaliforniya enerji depolama tesisi tamamlandığında, Tesla'nın bugüne kadarki açık ara en büyük enerji tesisi olacak.

Kaliforniya'da kurulacak 4 yeni enerji depolama tesisinin toplam kapasitesi saatte 1.1 GW'a ulaşacak. Kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, çok yakında saatte 1 GW elektrik sunabileceklerini söyleyen Elon Musk'ın bu vaadini çok yakında yerine getireceğini gösteriyor.

2019 sonu ile 2020 sonu arasında bir tarihte kullanıma hazır hale gelecekleri söylenen yeni enerji depolama tesisleri, bölgedeki elektrik şebekesine dahil edilecek.

https://electrek.co/2018/06/29/tesla-pge-giant-1-gwh-powerpack-battery-system/