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Tesla en büyük batarya sistemini Kaliforniya'da kuracak

Tesla'nın Kaliforniya'da kuracağı devasa batarya sistemi, saate 182.5 MW'lık kapasitesi ile şirketin Avustralya'daki enerji depolama tesisini bile gölgede bırakacak.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Avustralya'da kurduğu devasa enerji depolama tesisi ile bu sistemlerin ne kadar kullanışlı olabileceğini gösteren Tesla, yeni projesiyle Avustralya tesisini gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Şirketin Kaliforniya'da kurduğu yeni batarya sistemi, bugüne kadarki en büyük enerji depolama tesisi olacak.
Kaliforniya projesinde Tesla ile birlikte çalışan PG&E (The Pacific Gas and Electric Company), geçtiğimi günlerde Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu'na dört yeni enerji depolama projesi sundu. Bu dört projeden biri olan Moss Landing projesi, 182.5 MW'lık kapasitesi ile Avustralya'daki tesisi bile gölgede bırakıyor.
ABD'de 16 milyon kişiye elektrik sağlayan PG&E'nin Moss Landing trafo merkezine kurulacak Tesla batarya sistemi, 4 saat boyunca 182.5 MW elektrik dağıtabiliyor. Bu da 730 MW'a, yani yaklaşık 3 bin Tesla Powerpack 2'nin enerji kapasitesine denk geliyor.
Tesla'nın Avustralya'daki enerji tesisi ise saatte 129 MW elektrik kapasitesine sahip. Yani Kaliforniya enerji depolama tesisi tamamlandığında, Tesla'nın bugüne kadarki açık ara en büyük enerji tesisi olacak.
Kaliforniya'da kurulacak 4 yeni enerji depolama tesisinin toplam kapasitesi saatte 1.1 GW'a ulaşacak. Kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, çok yakında saatte 1 GW elektrik sunabileceklerini söyleyen Elon Musk'ın bu vaadini çok yakında yerine getireceğini gösteriyor.
2019 sonu ile 2020 sonu arasında bir tarihte kullanıma hazır hale gelecekleri söylenen yeni enerji depolama tesisleri, bölgedeki elektrik şebekesine dahil edilecek.

https://electrek.co/2018/06/29/tesla-pge-giant-1-gwh-powerpack-battery-system/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 11 ay
tesla bence vestelden alacak
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Ridianod 11 ay
Tesla haberi görmek bıktırmış olabilir fakat saldırılara rağmen ayakta durmaya çalışan bir şirketten bahsediyoruz. Kim olduğu meçhul adamlar tarafından ajanımsı çalışan bile sokmuşlar şirkete. Bakalım batmadan dünya üzerinde bir şeyleri değiştirebilecekler mi? Ben elektrikden çok hidrojen yakıtlı araçların kullanılmasından yanayım. Elektriğe daha var kanımca. En azından yaşadığım ülke adına konuşacak olursam öyle.
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PAUL WALKER 11 ay
Bizde cami yapiyoruz yol yapiyoruz
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basartenk 11 ay
Çünkü adam teknoloji demek
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faniseyler 11 ay
Sizde donanımhabere girip bugün tesla ne yapmış acaba diye merak ediyor musunuz.
Adam sağa dönse haber sola dönse haber.
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Virinom 11 ay faniseyler
Geçen haftalarda Tesla haberi neredeyse hiç olmadı. Ayrıca ben memnunum saçma sapan hepsi birbirinin aynısı telefon haberleri görmektense dünyada ilk olan şeyler okuyoruz.
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