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Tesla'nın devasa bataryası, Avustralya'daki kesinti krizini 140 milisaniyede çözdü

Tesla'nın bu ayın başında Avustralya'da kurduğu devasa bataryası, geçtiğimiz hafta yaşanan elektrik kesintisi sırasında devreye girme hızıyla yeni bir rekora imza attı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Elon Musk'ın öncülüğünde hızla büyümeye devam eden Tesla, batarya konusunda yeni bir rekora daha imza attı. Tesla'nın bu ayın başında Avustralya'da bir enerji santraline kurduğu devasa batarya, daha ilk aydan önemli bir krizin önüne geçmeyi başardı. Enerji santralinde yaşanan sorun nedeniyle meydana gelen elektrik kesintisi, Tesla bataryanın rekor hızla devreye girmesi ile milisaniyeler içinde çözüldü.
Söz konusu kesinti, geçtiğimiz hafta Avustralya'nın kömürle çalışan enerji santrallerinden Loy Yang'de yaşandı. Yaşanan bu kesinti sonrası Tesla'nın devasa yedek bataryası 140 milisaniye içinde devreye girdi ve bölgedeki evlere 100 megawatt elektrik sağladı. 
Konu hakkında 5AA radyosuna konuşan Avustralya Enerji Bakanı Tom Koutsantonis; yedek bataryanın devreye girme hızının yeni bir rekor olduğunu ve santralde görevli personelin bataryanın bu hızı ve verimliliği karşısında şaşkına döndüğünü ifade etti. Tesla bataryanın bu performansı ile beklentilerini aştığını söyleyen Koutsantonis, yaşanan bu olay ile birlikte Tesla'nın yedek batarya konusunda diğer alternatiflerden çok daha önde olduğunu anladıklarını ifade etti. 
 Torrens Island'daki enerji santralinin devreye girip şebekeye sağlıklı bir şekilde elektrik dağıtmasının en az 30 dakika süreceğini belirten Enerji Bakanı, Tesla bataryanın bunu milisaniyeler içinde yapması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Devreye girme hızıyla yeni bir rekora imza atan Tesla batarya, Elon Musk'ın girişimleri sonucu bu ayın başında Avustralya'da kurulmuştu. Neoen şirketi tarafından işletilen bir rüzgar tarlasındaki 99 rüzgar türbininden güç alan lityum-iyon batarya, aynı zamanda dünyanın en büyük bataryası olma özelliğini taşıyor.
Tesla'nın bataryası, elektrik kesintisi sırasında müthiş bir hızla devreye giriyor ve 1 saat boyunca 30 bine yakın eve elektrik sağlayabiliyor. Avustralya gibi fırtınalar yüzünden sık sık elektrik kesintisi yaşayan bir ülke için Tesla'nın bu devasa bataryası son derece kullanışlı bir araç olabilir.

http://www.ibtimes.co.uk/elon-musks-massive-backup-battery-took-just-140-milliseconds-respond-crisis-power-plant-1652736 Yorum Yaz
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LambayaFunfDe 1 yıl en beğenilen
Bizim de kesildi geçen gün 240000000ms de çözdüler nolmuş yani
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keremec 1 yıl
Ulan haberi okurken elektirikler gitti


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speed001 1 yıl
Avustralya gibi Victoria, Grand Sand gibi çölleri olan bir ülke Güneş enerjisi yerine kömür termik santralleri kullanmamalı.
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Bundeskanzler 1 yıl
avcılarda her hafta sonu 3-4 saat kesiliyor
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DH Misafiri 1 yıl
Bundan 15 sene öncesini bilmeyenler yine konuşuyor. Örnek alın biraz adamı ülkenize bir faydanız olsun.
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ßenle100les 1 yıl
Teslaa ahhh tesla
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Astforum 1 yıl
Biz de yerli batarya yapalım.
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darkaura 1 yıl
bataryanin basarisi yenilenebilir enerjide onemli bir nokta. keza gunes ve ruzgar enerjilerinde esas problem artik maliyet degil. fosil kaynaklardan daha ucuza elektrik uretebiliyorlar. sorun devamlilik. keza gunes gunun her saati olan bir sey degil, ruzgarin ne zaman esecegi ne zaman duracagida belli olmuyor. batarya sayesinde ruzgar durdugunda enerjide kesilme olmadan komur santrallerini devreye sokabiliyorlar. ne yazikki gunumuz teknolojisinde enerjiyi uzun sure yetecek buyuk olcekde depolamasi mumkun degil. ancak bir kac saat.
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zeki_ist 1 yıl
ne var yani biz de de 3 saatte çözüyorlar :P
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keremec 1 yıl
Ulan haberi okurken elektirikler gitti


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LambayaFunfDe 1 yıl en beğenilen
Bizim de kesildi geçen gün 240000000ms de çözdüler nolmuş yani
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Ceqa 1 yıl
Adamlar zaten elektriğinin %70den fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlıyor ve çok pahalı %100 yaparlarsa ayaklanma çıkar zaten siyasi olarak en önemli konuları
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speed001 1 yıl
Avustralya gibi Victoria, Grand Sand gibi çölleri olan bir ülke Güneş enerjisi yerine kömür termik santralleri kullanmamalı.
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tesla, elon musk ve
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