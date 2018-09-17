Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla fabrikasında yangın çıktı

Tesla'nın; elektrik motorlarını ve bataryalarını üreten Gigafactory isimli fabrikasında yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken üretim birkaç saatliğine aksadı.
8 ay
2b
1
8
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla fabrikasında yangın çıktı
Tam Boyutta Gör
 

Bu yılın üçüncü çeyreğini tamamlamaya iki haftadan kısa bir süre kaldı ve Tesla şu sıralar üretim hattındaki performansını giderek artırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda şirket ve Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre Tesla, üçüncü çeyrekte 50 ila 55 bin arasında Model 3 üretecek. Bu hedefe ulaşmak için fabrikalardaki çalışma süresini artırdığı iddiasıyla gündeme gelen şirketin fabrikasında aylar sonra ikinci kez yangın alarmı verildi.


Üretim kısa süreliğine durdu 

Şirketin Nevada eyaletinde bulunan ve Model 3'lerin elektrik motoru ile batarya takımlarının üretilmesinden sorumlu olan Gigafactory isimli fabrikasında cumartesi akşamı yangın çıktı. Soğutma borularının bulunduğu üçüncü katta meydana gelen yangının ardından fabrika kısa sürede tahliye edilirken pazar günü erken saatlerde yangın tamamen söndürüldü ve işçiler tekrardan çalışmaya başladı.


Tesla ve yerel itfaiye dairesinin yaptığı açıklamalara göre yangın herhangi bir çalışanın yaralanmasına sebebiyet vermedi. Bununla birlikte yangının elektrik motorlarına ve bataryalara zarar verip vermediği; bir zarar ortaya çıktıysa bu zararın büyüklüğü şu an için bilinmiyor. Tesla şimdi yangının ortaya çıkış sebeplerini araştırıyor. 


https://www.engadget.com/2018/09/16/tesla-gigafactory-fire/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MustafaC53 8 ay en beğenilen
şok şok tesladaki kaporta şefi cırcır oldu...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Tesla tam bir proje markası ama işler teoriye geçince nasılda nal topladığını görüyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 8 ay
amerikan malı... sen misin bize ambargo, yaptırım uygulayan... zerre üzülmedim keşke fabrikanın tamamı yansaymış.
uyuşturucu müptelası herif...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 8 ay
yakın zamanda tesla fabrikalarında üretimi hızlandırmak için güvenlik önlemlerini iptal etti, işçilerin çalışma saatlerini arttırdı gibi haberler çıkmıştı. yorgun insan hata yapmaya meyilli olur, güvenlik önlemleri de tam uygulanmıyorsa üretimi arttırıp siparişleri yetiştirmek için kazalar / yangınlar kaçınılmaz olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boss Boost 8 ay
Ulan ne cenabet markaymış başına gelmeyen kalmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 8 ay
Bakin insanlarin bataryalar hakkindaki fikirleri nasil da negatif yonde "etkilenmis", fosilciler nasil da karalama haberlerle milletin bilincaltina etki etmis....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xsw 8 ay
Bu batarya işi biraz sakat Note 7 bile öyle patlayıp ev araba yaktıysa bunu düşünmek bile istemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 8 ay
Pil yanar normal bir durum önemli olan söndürebilmek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 8 ay en beğenilen
şok şok tesladaki kaporta şefi cırcır oldu...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Konforlu bir Taht "Rampage Throne incelemesi" 8 ay Suudi Arabistan'dan Tesla'nın rakibine 1 milyar dolarlık yatırım 8 ay GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi 8 ay SPIN Accelerator ile spor girişimleri kendisini gösterebilecek 8 ay Kağıt fiyatlarındaki artış Resmi Gazete'yi de vurdu 8 ay iOS 12 çıktı! iOS 12 ile gelen yenilikler neler? 8 ay Kaliforniya Eyaleti kendi uydusunu fırlatmayı planlıyor 8 ay Aynı donörden organ nakledilen dört kişi de kansere yakalandı 8 ay İngiliz basını iPhone Xs Max yerine Audi A4 öneriyor 8 ay Fortnite bağımlılığı yüzlerce boşanma ile sonuçlanıyor 8 ay IKEA sıfır emisyon hedefi 8 ay Google'ın Çin'e geliştirdiği arama motoru, aramaları telefon numaralarına bağlayacak 8 ay Akıllı telefon üreticisi OnePlus, TV pazarına girmeye hazırlanıyor 8 ay Oyuncular müjde: Honor Play’in Türkiye fiyatı belli oldu 8 ay Tim Cook'tan fiyat açıklaması: Müşterilerimiz inovasyon için ödeme yapmaya hazır 8 ay Facebook sahte haberlerle mücadelede Twitter'dan daha başarılı 8 ay WhatsApp'a koyu tema geliyor 8 ay Yaşlıların her gün 1 aspirin alması tehlikeli olabilir 8 ay DJ Koh: Galaxy S10 önemli tasarım değişikliklerine sahip olacak 8 ay Drone'lar havadayken kablosuz olarak şarj edilebilecek 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Tesla fabrikasında yangın çıktı Sonraki 200.000 dolar değerinde EOS çalındı 8 ay Samsung Galaxy A9 Pro(2019), Samsung’un ilk Snapdragon 710 işlemcili cihazı olabilir 8 ay Xiaomi CEO'su genç yetenekler yetiştirmek için şirketi yeniden yapılandırıyor 8 ay Volvo sürücüsüz araçlarını İsveç'te test etmek için izin aldı 8 ay VW, yıllık 100 bin elektrikli araç üretimeyi hedefliyor 8 ay Google'ın patronu Larry Page'in son girişimi bisikletler için hyperloop 8 ay LG ve Samsung oyun monitörlerinde çığır açıyor 8 ay Honor Play’e Android Pie güncellemesi gelmeye başladı 8 ay Nvidia RTX 2080 Ti’ın teslim tarihini erteledi 8 ay Xiaomi Mi 8'in çok tartışılacak Xiaomi Türkiye fiyatı belli oldu! 8 ay Pasifik Okyanusu'ndan 88 bin ton plastiğin çıkarılacağı dev proje başladı 8 ay Core i9-9900K’nın 5 Ghz’deki CineBench testi paylaşıldı 8 ay Apple yayınladığı "illüzyon" reklamı iPhone Xs ve Xs Max'in boyutunu gösteriyor 8 ay Samsung Galaxy J6 Prime özellikeri sızdırıldı 8 ay Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili Rapide E kendini gösterdi 8 ay Android 9 sürümüne sahip Pocophone F1 geekbench testlerinde görüldü 8 ay Litecoin'in sahibi:"Elimdeki Litecoin'i iyi ki satmışım" 8 ay Sevimli elektrikli otomobil Microlino 100 milyon euroluk ön sipariş aldı 8 ay Perde arkası l 2018 Apple iPhone etkinliği vLog 8 ay Xiaomi Mi Shop'u gezdik | Türkiye'deki ilk mağaza Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim