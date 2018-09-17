Tesla fabrikasında yangın çıktı

Tam Boyutta Gör

Bu yılın üçüncü çeyreğini tamamlamaya iki haftadan kısa bir süre kaldı ve Tesla şu sıralar üretim hattındaki performansını giderek artırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda şirket ve Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre Tesla, üçüncü çeyrekte 50 ila 55 bin arasında Model 3 üretecek. Bu hedefe ulaşmak için fabrikalardaki çalışma süresini artırdığı iddiasıyla gündeme gelen şirketin fabrikasında aylar sonra ikinci kez yangın alarmı verildi.





Üretim kısa süreliğine durdu

Şirketin Nevada eyaletinde bulunan ve Model 3'lerin elektrik motoru ile batarya takımlarının üretilmesinden sorumlu olan Gigafactory isimli fabrikasında cumartesi akşamı yangın çıktı. Soğutma borularının bulunduğu üçüncü katta meydana gelen yangının ardından fabrika kısa sürede tahliye edilirken pazar günü erken saatlerde yangın tamamen söndürüldü ve işçiler tekrardan çalışmaya başladı.





Tesla ve yerel itfaiye dairesinin yaptığı açıklamalara göre yangın herhangi bir çalışanın yaralanmasına sebebiyet vermedi. Bununla birlikte yangının elektrik motorlarına ve bataryalara zarar verip vermediği; bir zarar ortaya çıktıysa bu zararın büyüklüğü şu an için bilinmiyor. Tesla şimdi yangının ortaya çıkış sebeplerini araştırıyor.

https://www.engadget.com/2018/09/16/tesla-gigafactory-fire/