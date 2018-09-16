VW, yıllık 100 bin elektrikli araç üretimeyi hedefliyor

Dieselgate skandalı ile zedelenen imajını çevrecilik ile düzeltmeye çalışan Volkswagen, bu kapsamda I.D. konsept adını verdiği aracı tanıtmıştı. İlk olarak hatchback versiyon ile başlayacak olan üretim daha sonra Buzz, Vizzion ve Crozz sergi araçlarının nihai versiyonları ile devam edecek. Volkswagen, 2020 yılına kadar beklediği üretim kapasitesine ulaşacağını öngörüyor.

Elektrikli araç üretimi için Zwickau tesisi seçildi

Birçok otomobil üreticisi gibi elektrikli otomobil gelişimine yönelen Volkswagen, sıfır emisyonlu modellerin üretimine odaklanacak bir tesis planlıyor. Lokasyon olarak Zwickau'yu seçen marka, senede 100 bin elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

Volkswagen'in E-Ulaşım yönetim kurulu üyesi Thomas Ulbrich tarafından edinilen bu bilgi Handelsblatt'a verilen bir söyleşide paylaşıldı. Ulbrich, Zwickau tesisinin sadece başlangıç olduğunu ve önümüzdeki yıllarda dahasının geleceğini belirtti.

Ulbrich,"2020'lerin ortasında Zwickau tesisinin üretim odağı petrolle çalışan araçlardan ziyade tamamen elektrikle çalışan otomobillere kayacak. Zwickau buz dağının sadece görünen yüzü. Hedefimiz e-ulaşım için daha çok tesiste dönüşüm sağlamak. Sadece 3 yılda 16 fabrika dönüşümü planlıyoruz.“

Her bir tesis, Volkswagen'in I.D. konsept ailesinin belli bir bölümünü üretmekten sorumlu olacak. Kompakt hatchback'ten büyük bir crossover'a kadar uzanan otomobillerin tamamı markanın elektrikli araçlar için tasarladığı yeni MEB platformundan çıkacak.

https://insideevs.com/vw-produce-100000-electric-cars-year/