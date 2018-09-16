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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VW, yıllık 100 bin elektrikli araç üretimeyi hedefliyor

Birçok otomobil üreticisi gibi elektrikli otomobil gelişimine yönelen Volkswagen, sıfır emisyonlu modellerin üretimine odaklanacak bir tesis planlıyor. Zwickau tesisinde yılda 100 bin araç üretecek.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Dieselgate skandalı ile zedelenen imajını çevrecilik ile düzeltmeye çalışan Volkswagen, bu kapsamda I.D. konsept adını verdiği aracı tanıtmıştı. İlk olarak hatchback versiyon ile başlayacak olan üretim daha sonra Buzz, Vizzion ve Crozz sergi araçlarının nihai versiyonları ile devam edecek. Volkswagen, 2020 yılına kadar beklediği üretim kapasitesine ulaşacağını öngörüyor. 

Elektrikli araç üretimi için Zwickau tesisi seçildi 

Birçok otomobil üreticisi gibi elektrikli otomobil gelişimine yönelen Volkswagen, sıfır emisyonlu modellerin üretimine odaklanacak bir tesis planlıyor. Lokasyon olarak Zwickau'yu seçen marka, senede 100 bin elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.
Volkswagen'in E-Ulaşım yönetim kurulu üyesi Thomas Ulbrich tarafından  edinilen bu bilgi Handelsblatt'a verilen bir söyleşide paylaşıldı. Ulbrich, Zwickau tesisinin sadece başlangıç olduğunu ve önümüzdeki yıllarda dahasının geleceğini belirtti.
Ulbrich,"2020'lerin ortasında Zwickau tesisinin üretim odağı petrolle çalışan araçlardan ziyade tamamen elektrikle çalışan otomobillere kayacak. Zwickau buz dağının sadece görünen yüzü. Hedefimiz e-ulaşım için daha çok tesiste dönüşüm sağlamak. Sadece 3 yılda 16 fabrika dönüşümü planlıyoruz.“
Her bir tesis, Volkswagen'in I.D. konsept ailesinin belli bir bölümünü üretmekten sorumlu olacak. Kompakt hatchback'ten büyük bir crossover'a kadar uzanan otomobillerin tamamı markanın elektrikli araçlar için tasarladığı yeni MEB platformundan çıkacak. 

https://insideevs.com/vw-produce-100000-electric-cars-year/ Yorum Yaz
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WaylandIZMIR 8 ay en beğenilen
Bizi kıskandıkları için seri üretime geçiyorlar. Gördüler tabi muhteşem maket arabamızı. Hemen anladılar tek şarjda 1000 km menzil olduğunu, 0’dan 100’e 3,5 saniyede çıkacağını, Kasa tamamen alüminyum olduğunu (yok yok o telefonda oluyordu. Vesteli kıskanırlarken o bölümü eklerim) Anında seri üretime geçtiler korkudan.
Bizi kıskandıkları için seri üretime geçiyorlar. Gördüler tabi muhteşem maket arabamızı. Hemen anladılar tek şarjda 1000 km menzil olduğunu, 0’dan 100’e 3,5 sa...
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AqRaMa 8 ay
bizimkiler daha tasarlayamazken adamlar onlarca milyar dolarları ar-ge ye yatırıyor.
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Boss Boost 8 ay
Adamlar koptu gidiyor neyse biz bir 150 sene daha prototiple idare edelim
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ouzqan 8 ay
Bakalım bunda ne gibi hilelere başvuracaklar.
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muammer816 8 ay
amerika yaptırdı bunu.çok yüklü miktarlarda cezalar kestiler.elektrikli araçlar için bu kadar hızlı ilerleme eğilimi yoktu bu markada.bir anda işler değişti.bu gelişmeler son kullanıcıya ve elbette doğamıza,dünyamıza yarayacak :)
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orcnd 8 ay
adım adım geliyorlar. 2016 yılında pil ve şarz ünitesi tanıtılmıştı. sonra 1-2 farklı boyutta konsept arabalar çıktı.
en son suv tarzı bir konsept çıkardılar
bu projedeki amaç sadece elektrikli araç yapmak değil. elektrikli araçlar için mqb tarzı bir platform oluşturmak.
şimdiye kadar yapılan ar-ge de ilginç sonuçlara ulaştılar.
örneğin bu araçlar kısa ama geniş olacak. b sınıfı bile passat genişliğinde olacak. fakat c sınıfı bile b sınıfı uzunluğunda olacak.
çünkü bu araçlarda taban kısmının genişliği önemli. lastiklerden sonra önde ve arkada depo veya motor olmadığı için ekstra alana ihtiyaç yok
bundan dolayı ön ve arkadan kısalırken yanlara doğru genişliyor araç.
konseptlerde b sütunu koymuyorlar ama üretim araçlarda muhtemelen olacaktır. araç kısa da olsa taklaya karşı dayanım için b sütunu gerekir diye düşünüyorum.
jantlar, farlar ve aynaların tasarımları tamamen değişecek. hepsi hava direnci oluşturmayacak şekilde tasarlandı.
tamamlandığında tesladan çok daha üstün bir araç orataya çıkacak. tesla bu araç çıkana kadar piyasayı ele geçirmesi gerekiyor.
yoksa ne vw'in nede mercedesin önünde duramaz.
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WaylandIZMIR 8 ay en beğenilen
Bizi kıskandıkları için seri üretime geçiyorlar. Gördüler tabi muhteşem maket arabamızı. Hemen anladılar tek şarjda 1000 km menzil olduğunu, 0’dan 100’e 3,5 saniyede çıkacağını, Kasa tamamen alüminyum olduğunu (yok yok o telefonda oluyordu. Vesteli kıskanırlarken o bölümü eklerim) Anında seri üretime geçtiler korkudan.
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pspoor 8 ay
Demek ki Tesla buyuk is basarmis. Haftada 6000 desek yilda 300.000 rakamina ulastilar bile. Bu sebeple fosil markalar Teslaya saldirip duruyor. Umarim Tesla daha da basarili olur.
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Boss Boost 8 ay
Adamlar koptu gidiyor neyse biz bir 150 sene daha prototiple idare edelim
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rallier_61 8 ay
Neyse ki emisyon yok
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AqRaMa 8 ay
bizimkiler daha tasarlayamazken adamlar onlarca milyar dolarları ar-ge ye yatırıyor.
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