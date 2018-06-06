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Tesla hissedarları Elon Musk'ı destekledi: Görevine devam edecek

Bugünün ilk saatlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen Tesla yıllık olağan genel kurul toplantısında hissedarlar Elon Musk'ın ve diğer yöneticilerin görevine devam etmesini onayladı.
11 ay
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13
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla hissedarları bugün önemli bir karar almak için Kaliforniya'nın Mountain View şehrinde bir araya geldi. Tesla yıllık olağan genel kurul toplantısında genel olarak şirketin üretim sürecine ve kazancına ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyordu ancak nisan ayında bir Tesla hissedarının sunduğu öneri uyarınca Elon Musk ve üç yönetim kurulu üyesinin görevden alınması bir anda toplantının gündem maddesi haline geldi. 
 
Türkiye saati ile 00.30'da başlayan toplantıda ilk olarak Tesla Genel Danışmanı Todd Maron sahne alırken toplantıdaki gündem maddelerini ve toplantının işleyişiyle ilgili genel bilgileri paylaştı. Todd Maron'ın hissedarların görüşlerini almasının ardından Elon Musk hissedarların karşısına çıktı. İlk olarak Tesla'nın otomobil ve enerji ekipmanları üretimine ait verileri paylaşan ve şirketin üretim/kazanç durumuyla ilgili sunum yapan Musk daha sonra, toplantının halka açık olan kısmının son 30 dakikasında, hissedarların sorularını yanıtladı.

Genel kurulda güven tazeledi

Soru-cevap kısmının tamamlanmasının ardından toplantıya ara verilirken Tesla'nın web sitesinden canlı olarak paylaştığı yayın da sonlandırıldı. Hissedarların oluşturduğu genel kurulun; Elon Musk ve yönetim kurulunun üç üyesi (Kimbal Musk, Antonio Gracias ve James Murdoch) hakkında yaptığı oylama toplantının ikinci kısmında kamuoyuna kapalı olarak gerçekleştirildi. Oylama sonucunda hissedarlar, Elon Musk'ın CEO'luk görevinin yanında yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmesini onaylarken diğer üç yönetim kurulu üyesinin de görevlerine devam etmesi kabul edildi. Oylamaya ait resmi rakamların önümüzdeki üç gün içinde paylaşılması bekleniyor. 
Toplantının ilk kısmında ilgi çeken diğer noktalar ise şöyle:
Toplantıya spor bir ceket ile katılan Elon Musk, popüler animasyon dizisi Rick and Morty'de yer alan bir robotun resmedildiği t-shirt ile sahneye çıktı. Musk'ın giydiği bu t-shirt,apay zekaya yönelik sert eleştirileri olsa da robotlara sıcak baktığı bilinen Musk'ın, sıkı bir Rick and Morty hayranı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Tesla motosiklet üretmeyecek 

Elon Musk soru soran hissedarlardan biri Musk'ın giydiği ceketin kendisine motosikletleri hatırlattığını belirterek Tesla'nın ilerde motosiklet işine girip girmeyeceğini sordu. Gençlik yıllarında kardeşiyle birlikte yaklaşık 8 yıl boyunca motosiklet kullandığını söyleyen Elon Musk bu soruyu Tesla'nın hiçbir zaman motosiklet üretmeyeceğini söyleyerek yanıtladı. Musk'ın cevabının arkasında ise kötü bir anı yatıyor. Bundan yıllar önce motosiklet kullanırken bir trafik kazasının eşiğinden dönen Musk, güvenlik nedeniyle Tesla'nın bu işe girişmeyeceğini belirtiyor.
Bunca işin arasında zaman sıkıntısı yaşamamak için ne yaptığının sorulması üzerine Musk, zamanla ilgili problem yaşadığını itiraf etti. Buna karşılık iyimser bir insan olduğunu kaydeden Musk, çocukluğunda kardeşinin her zaman okul servisi gelmeden önce okul servisinin geldiğini söyleyerek kendisini uyandırdığını ve bu sayede servisi yakalamayı başardığını da ekledi. Yani Tesla, SpaceX ve The Boring Company gibi üç önemli şirketi aynı anda idare etmeye çalışan Musk, çocukluğundan beri zaman konusunda sıkıntılar yaşıyor. 

https://www.tesla.com/shareholdermeeting Yorum Yaz
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celeroni 11 ay en beğenilen
Elon Musk gibi girişimcilerin ülkemizde daha sağlıklı desteklenebilmesi için halen milletin başının belası olan bürokrasinin bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor.
Elon Musk gibi girişimcilerin ülkemizde daha sağlıklı desteklenebilmesi için halen milletin başının belası olan bürokrasinin bir an önce ıslah edilmesi gerekiy...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Devam etsin bari napsın zavallı adam şirketi kendi kurmadı mı :) Bu adam bi bizim ülkeye uğradı, o gün bugündür tepe taklak gidiyor. Resmen adamın grafiğini değiştirdik yahu, bir daha gelme Musk'cuğum buralara :)
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St Batuhan 11 ay
"Tesla'nın hiçbir zaman motosiklet üretmeyeceğini söyleyerek yanıtladı"
Çok yanlış bir yaklaşım olmuş. Kötü bir anıdan ötürü bir kulvardan uzak kalmak yerine o anının üstüne gidip de ben bunu nasıl güvenli hale getiririm demesi lazımdı aslında. Bir de hiçbir zaman demek zaten bir fiyasko. Şahsi olarak sempatim olmasına rağmen bu yaklaşımı hiç yakıştıramadım.
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OverClocK1ng 11 ay St Batuhan
Oysa ki Dünyada en heyecan verici motosiklet, Elektrikli Motosiklet. Bence Tesla bu alanda da olmalı.
Elektrikli motosiklet, daha doğrusu Energica EGO geldi mi diğerlerinin Egosu yerle bir olur:

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bortecine09 11 ay deniz_sea
S.çtğnı anca böyle sıvayabilirdin aferin.
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deniz_sea 11 ay bortecine09
terbiye seviyenizden belli nasıl bir varlık olduğunuz, kişiliksiz insan benzeri canlı.
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T Square 11 ay
Elon balonu patlamadı desenize.
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OverClocK1ng 11 ay
Hayır ben anlamıyorum. Model 3 gecikti, teslimatlar zamanında yapılamadı vs.
Üretimde sıkıntı çıktıysa naapsın adam?
Fabrikaya gidip seri üretim tezgahında mı çalışsın...
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eulogy 11 ay OverClocK1ng
Tesla'nın zarar etmesinin sebebi model 3'ün gecikmesi değil.
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darkaura 11 ay
t-sortde verdigi hayatin anlamina dair nihilist mesaji ancak rick and morty izleyen biri anlar.
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celeroni 11 ay en beğenilen
Elon Musk gibi girişimcilerin ülkemizde daha sağlıklı desteklenebilmesi için halen milletin başının belası olan bürokrasinin bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor.
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tesla, elon musk ve
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