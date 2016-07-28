Tesla hız limitlerine uymadığı için kaza yapmış

Haber Editörü
Sürücüsüz ve elektrikli otomobil alanındaki çalışmalarıyla sektörün söz sahibi isimlerden olan Tesla’nın başı kısa süre önce meydana gelen trafik kazasıyla ağrımaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere 7 Temmuz akşamı gerçekleşen kazada otomatik pilot modunda hareket eden Tesla, bölünmüş yolda önüne çıkan tırın dorsesine çarpmış ve 40 yaşındaki sürücüsünün ölümüne neden olmuştu. Olayın basına yansımasıyla birlikte yoğun eleştirilere maruz kalan Elon Musk ise kazayı doğrulayarak araştırıldığını dile getirmişti.
Otomatik pilotun böylesi önemli bir kural ihlali yapması güvenlik konusundaki endişeleri tekrar gündeme getirirken, sürücüsüz otomobillere karşı olan ön yargıları da güçlendirdi. Ayrıca tırın dorsesinin açık renkte olmasından ve üzerindeki reflektörlerin net olarak görülmemesinden dolayı Tesla yazılımının tırı gökyüzü olarak algıladığı söyleniyor. Olaya dair ilk kez yayınlanan fotoğraflarda ön cam bölümünden tıra çarptığı anlaşılan Tesla’nın tavanı tamamen parçalanmış ve tırın dorsesinin yan bölümünde ise ufak çaplı hasar meydana gelmiş.
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En kötü yanı ise bu tür teknolojileri kötülemek için sabırsızlanan insanların ağzına düşmeleri.