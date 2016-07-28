Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Tesla hız limitlerine uymadığı için kaza yapmış

Yaklaşık bir ay önce Amerika’nın Florida eyaletinde meydana gelen ve Tesla’nın ilk ölümcül kazası olarak kayıtlara geçen üzücü olayda otomatik pilotun hız limitlerine uymadığı ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 4 ay)
14,1b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sürücüsüz ve elektrikli otomobil alanındaki çalışmalarıyla sektörün söz sahibi isimlerden olan Tesla’nın başı kısa süre önce meydana gelen trafik kazasıyla ağrımaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere 7 Temmuz akşamı gerçekleşen kazada otomatik pilot modunda hareket eden Tesla, bölünmüş yolda önüne çıkan tırın dorsesine çarpmış ve 40 yaşındaki sürücüsünün ölümüne neden olmuştu. Olayın basına yansımasıyla birlikte yoğun eleştirilere maruz kalan Elon Musk ise kazayı doğrulayarak araştırıldığını dile getirmişti.
Tesla hız limitlerine uymadığı için kaza yapmış
Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi tarafından yayınlanan yeni açıklamaya göre müfettişlerin bazı önemli bilgilere ulaştıkları bildirildi. Buna göre kaza sırasında 119 kilometre (74 mph) hızla giden otomatik pilotun saatte 105 kilometre (65 mph) olan hız limitine uymadığı belirlendi. Tıra çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenen aracın önce telefon direğine, ardından bir evin ön bahçesine vurduğu ifade ediliyor. Üstelik kaza anında kontrolü eline almak isteyen sürücünün müdahaleleri de yetersiz kalmış.
Otomatik pilotun böylesi önemli bir kural ihlali yapması güvenlik konusundaki endişeleri tekrar gündeme getirirken, sürücüsüz otomobillere karşı olan ön yargıları da güçlendirdi. Ayrıca tırın dorsesinin açık renkte olmasından ve üzerindeki reflektörlerin net olarak görülmemesinden dolayı Tesla yazılımının tırı gökyüzü olarak algıladığı söyleniyor. Olaya dair ilk kez yayınlanan fotoğraflarda ön cam bölümünden tıra çarptığı anlaşılan Tesla’nın tavanı tamamen parçalanmış ve tırın dorsesinin yan bölümünde ise ufak çaplı hasar meydana gelmiş.
Tesla hız limitlerine uymadığı için kaza yapmış
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 3 yıl en beğenilen
Herkes kaza olacağının farkındaydı. Sonuçta kusursuz yazılım yoktur. Bu tür kazalarla git gide kusursuza yaklaştıracaklar ancak olan bu başta hayatını kaybedenlere olacak.
En kötü yanı ise bu tür teknolojileri kötülemek için sabırsızlanan insanların ağzına düşmeleri.
Herkes kaza olacağının farkındaydı. Sonuçta kusursuz yazılım yoktur. Bu tür kazalarla git gide kusursuza yaklaştıracaklar ancak olan bu başta hayatını kaybedenl...
Devamını Gör
Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 3 yıl
Şu haliyle bile insanlardan az kaza oranı vardır.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Birkhoff 3 yıl
Elektrik bile ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlar bilgisizlik tedbirsizlikten birçok can aldı. Bu elektriğin kötü olduğu anlamına gelmiyor tabiki
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 3 yıl
Boyle boyle gelisecek. Sonra bi bakmissin ekmek almaya araba gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssonerb 3 yıl
alt geçit sanmış olabilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 3 yıl
herşeyi sensörlere baglanırsa adam oto yola bi cihaz koyar onlarca insanı telef eder bu tesla çok yaşamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atisaca283 3 yıl
Valla yolda yaya ya da araba içindeyken gelip bana çarpmasında ne hali varsa görsün. Böyle daha geliştirme aşamasında olan teknolojilere canını emanet edende suş bedava verseler yinede bilgisayar a bırakmam kontrolü kendim kullanırım yorulunca çek kenara dinlen saçmalık resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
otonom sürüş bu olaylardan sonra bana güven vermiyor, bağcılardan güngörene nasıl gidecek bu araç hiç inandırıcı gelmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
@kefelon çok haklı hemen bir kötülemeler başlamış iyisini siz yapın da görelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 3 yıl
Bu konuda ağır ilerleyen, ince eleyip sık dokuyan, insanları kobay olarak kullanmayan Google'ı tebrik etmek lazım. Tesla Motor dan çok önceleri bu işe soyunduğu ve daha çok tecrübeye sahip olduğu halde, hiç bir zaman insanlığı kobay olarak kullanmayı denemedi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 3 yıl Virtual Reality
Virtual Reality

Bu konuda ağır ilerleyen, ince eleyip sık dokuyan, insanları kobay olarak kullanmayan Google'ı tebrik etmek lazım. Tesla Motor dan çok önceleri bu işe soyunduğu ve daha çok tecrübeye sahip olduğu halde, hiç bir zaman insanlığı kobay olarak kullanmayı denemedi.

Yahu insanlara gerekli uyarı yapılmış. Başında uyumayın deniliyor.

Bu aracı önüne gelen satın almıyor zaten. Alan kişi bilerek alıyor.

Direksiyonu 2 sn tuttuğunuzda araç otonom moddan çıkıyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
dalga geçmişler adamlar otomatik plot hiç hız limitlerine uymaz olur mu ? navigasyonlarda bas bas bağırıyor hız sınırlarında araç otomatik pilotta değildi sürücü hatası demek istemişler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 3 yıl
Tırı gökyüzü olarak görmek nedir? Bir açıklama anca bu kadar saçma olur. Bu lafı söyleyenin o arabadaki onlarca sensörden haberi yok herhalde. Kamera var böyle bir olayın olabileceği ama bunun yanında ultrasonik sensörler ve de radar var. Ses dalgası ile de mesafe ölçüyor. Öndeki araç hayalet uçak gibi özel dalga emici yapıda olsa sadece kamera görüntüsüne göre belki mantıklı olabilir bu gökyüzü safsatası. Ama tır ulan bu. Saçmalamayın. Tırın dorsesi yüksek olup altında da büyük bir boşluk olduğu için sensörler öndeki engeli görmemiş boşluk olarak algılamış deyin bari. Bu daha mantıklı.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yesil1026 3 yıl ozmenakif
ozmenakif

Tırı gökyüzü olarak görmek nedir? Bir açıklama anca bu kadar saçma olur. Bu lafı söyleyenin o arabadaki onlarca sensörden haberi yok herhalde. Kamera var böyle bir olayın olabileceği ama bunun yanında ultrasonik sensörler ve de radar var. Ses dalgası ile de mesafe ölçüyor. Öndeki araç hayalet uçak gibi özel dalga emici yapıda olsa sadece kamera görüntüsüne göre belki mantıklı olabilir bu gökyüzü safsatası. Ama tır ulan bu. Saçmalamayın. Tırın dorsesi yüksek olup altında da büyük bir boşluk olduğu için sensörler öndeki engeli görmemiş boşluk olarak algılamış deyin bari. Bu daha mantıklı.

Makine öğrenmesi algoritmalarını bilmeden böyle yorum yapmak normal. Sensörler herşey demek değil. Sensörlerden gelen bilgiyi yorumlamak asıl zor olan ve önemli olan kısım. İşte orada genel olarak makine öğrenmesi, daha özelde ise image recognition ve deep learning algoritmaları giriyor devreye. Sizin belirttiğiniz ultrasonik sensörler veya lidar gibi teknolojiler google'ın sürücüsüz aracında var. Otonom araç teknolojisinde google, Tesla'ya göre çok daha komplike ve karmaşık sensörler ve yazılımlar kullanıyor. Tesla'nın sürücüsüz aracı kameralarla çalışan sistem. Google gibi Lidar kullanmıyor. Sadece kamera olduğu zaman da resim tanıma algoritmaları giriyor devreye. O algoritmalar da deterministik değil. Tanımladığı nesneler olasılık olarak beliriyor. Dolayısıyla beli bir ihtimalle tırın dorsesini gökyüzü olarak görmüş olabilir. O da diğer ihtimallerden yüksektir. Mesela gökyüzü olma ihtimali %30, tır olma ihtimali % 25, diğer bazı ihtimaller de kalan yüzdeleri oluşturabilir. Makine öğrenmesi böyle birşey. Sadece piksellerden oluşan görüntüyü yorumladığı zaman böyle durumlarla kaşılaşılabilir. Saçma değil yani.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlucan96 3 yıl
Her yıl milyonlarca kişi trafik kazalarında ölürken, autoplot hatalarına takılmak çok saçma.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Sonuç olarak tesla bu işi başaracak arkadaşlar,kolay değil bunun sancılarını yaşıyorlar elbet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14126 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, kaza ve
7 etiket daha sürücüsüz otomobil Popüler otomatik pilot trafik kazası Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Malum" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl SpaceX Mayıs ayında indirdiği roketi işte böyle test etti (VİDEO) 3 yıl HTC 10 ön kamerasından Samsung çıktı 3 yıl Samsung Galaxy Note 7′nin gizem dolu ilk reklamı yayınlandı 3 yıl Asus ROG serisi, GTX 1000 ekran kartları ile yenileniyor 3 yıl Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan: Ortak altyapı kullanımını destekliyoruz 3 yıl Şimdi de Lenovo Air 13 Pro dizüstü modeli 3 yıl Nikon’dan bokeh tutkunlarına özel lens 3 yıl ADATA’dan maliyet odaklı harici SSD ürünleri 3 yıl Samsung, akıllı telefon pazarında Apple’ı ikiye katladı 3 yıl Zeplinlerin tamiri için küçük robotlar kullanılacak 3 yıl Mars'a gitmenin maliyeti ne? İşte SpaceX'in harcayacağı para 3 yıl Meizu akıllı saati internete sızdırıldı 3 yıl İlk defa Donanım Haber açıklıyor: İşte Lenovo Vibe P2 ve özellikleri 3 yıl Erler Film 60 yıllık efsane arşivini internete taşıyor 3 yıl Türk Telekom, ikinci çeyrekte rekor düzeyde büyüdü 3 yıl LG V20, ikinci çeyrek mali raporlarında ortaya çıktı 3 yıl ABD yeni tanker uçakları deniyor: KC-46A Pegasus son testleri başarıyla geçti 3 yıl Çinli LeEco’dan büyük ABD hamlesi 3 yıl Kötü gidişatı devam eden Apple 1 milyarıncı iPhone’u sattığını duyurdu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla hız limitlerine uymadığı için kaza yapmış Sonraki Google Play Store'a yeni kategoriler geliyor 3 yıl LG, esnek OLED ekranlara 1.75 milyar dolar yatırım yapıyor 3 yıl Sony, pil bölümünü satmaya hazırlanıyor 3 yıl Samsung’un faaliyet kârı tüm beklentileri aştı 3 yıl Yerli yazılımcı Kron, 2022 Dünya Kupası’na talip 3 yıl Adil Kullanım Kotası (AKK) ne zaman hayatımızdan çıkacak ? 3 yıl Samsung, turbo hız teknolojisini detaylandırdı 3 yıl Kuyruklu yıldıza iniş yapan ilk uzay aracı Philae'ye elveda zamanı 3 yıl Yerli geliştiricimizden Pass Bye sonsuz koşu oyunu 3 yıl Samsung Galaxy S8, Project Dream kapsamında geliştiriliyor 3 yıl Google'dan acil durumlarda hayat kurtaracak yenilik 3 yıl Micron Crucial MX 300 SSD serisi genişliyor 3 yıl Twitter'ın Android uygulamasına "Gece Modu" özelliği geldi 3 yıl Operatörlerin cevaplamadığı sorularımız 3 yıl MediaTek Helio X30: 10nm üretim geometrisi ve özelleştirilmiş grafik birimi 3 yıl Western Digital dünyanın ilk 64 katmanlı 3D Nand teknolojisini tanıtıyor 3 yıl PES 2017′de Barselona fırtınası esecek 3 yıl Çift kameralı Xiaomi Redmi Pro duyuruldu 3 yıl Sega Mega Drive Classic konsolu da raftan iniyor 3 yıl Xiaomi Mi Notebook Air ile tanışın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim