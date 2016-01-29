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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, iki yeni "uygun fiyatlı" elektrikli otomobil geliştiriyor

Elektrikli otomobil pazarının lideri Tesla, bazı verilere göre daha alınabilir fiyata sahip iki otomobil modeli üzerinde çalışıyor. Firma harika otomobilleri halka indirmeye kararlı gözüküyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla, iki yeni

Elon Musk'ın tamamen elektrikli otomobiller üreten şirketi Tesla, ortaya atılan bazı sızıntılara göre iki yeni "uygun fiyatlı" elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor.
Mevcut modeller Model S ve Model X'in altına konumlandırılacak yeni Tesla otomobiller, söylendiği kadarıyla Model 3 ve Model Y isimlerine sahip olacak. Ortalama 30 bin dolar seviyesindeki tahmini satış fiyatlarıyla Model S ve Model X'den yarı yarıya daha ucuz birer seçenek oluşturacak otomobiller, güçlerini tamamen elektrikli motorlarından alacak ve sızıntılar doğru çıkarsa Mart ayında resmi olarak tanıtılacak.
Uzun zamandır adı geçen Model 3'den farklı olarak yeni ortaya çıkan Tesla Model Y, Model X'de yer alan "Falcon" sistemine benzer bir kapı mekanizmasıyla gelecek ve "crossover" sınıfında yer alacak. Model 3 ile aynı altyapıyı kullancağı söylenen ancak diğer detayları henüz bilinmeyen model, her yol şartına uygun bir çözüm sunacak.
Tesla, konu hakkında ortaya çıkan yeni araç dedikodularını resmi olarak kabul etmiyor ancak sızıntıların artması gerçek olabileceğini akıllara getiriyor.

http://jalopnik.com/tesla-motors-confirms-its-developing-two-affordable-ele-1755854259 Yorum Yaz
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CaRviLLE 3 yıl
simbolmina
patren30 bin dolardan türkiye gelse vergilerle birlikte 120 bin 150 bin fiyatı olur
Evet işte beklediğim matematikçi. Yoksa nasıl sallardık satışı olmayan, kendisi dahi olmayan, türkiyede - henüz satış yapmayan- firmanın arabasınin fiyatını. Teşekkürler. Bu arada Elon Musk kendisi 2017-8 gibi bu fiyata araç çıkacak diyordu zaten.

Tesla türkiye de var istanbulda ankara da bi kaç tane gördüm auto pilot incelemeleri falan bile var türkiyede çekilen resmi ofislerini de açtılar otopark.com/...
ayrıntılı bilgi için www.teslaturk.com
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kadirirdem 3 yıl
uygun fiyatlı gelmesi iyi olur tr ye de gelsinler gerçi dolar uçmuşken tr de yine uygun olmaz...
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Morphinz 3 yıl
"ortaya atılan bazı sızıntılara göre" derken?
Zaten CEO'nun açık açık söylediği şeyi sızdırılmış haber gibi yansıtmak neyin kafası?
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mokinto 3 yıl
erkange

Burada bir hata var. Türkiyede en yüksek güçteki elektrikli arabanın ÖTVsi sadece %15 dir. KDVde %18 dir. Bu arada 30 bin dolar denen fiyata abddeki %8 sales tax dahil değildir. Dolayısı ile TRdeki vergi farkı sadece %25 dir. Bu durumda araba burada 40000 dolar civarında satılabilir durumda olacaktır. Vergi için kaynak : ieahev.org/...



Benim bakış açıma göre bu fiyat olmayacak şöyle ki:
Tesla model s Hollanda başlangıç fiyatı 79200 €
Tesla model s Avrupa birliği diğer dediği bölgenin başlangıç fiyatı 70100€
Hollanda gibi elektrikli araç ve teşvik cenneti bir ülkede neden Tesla daha pahalı derseniz , diğer bölgedeki verginin eklenmemiş olmasıdır.
Kısaca Tr ye geldiğinde 30000*1,15 kadar bir fark olur ama Avro olur o ayrı.
Kdv her ülkede ayrıca alınıyor zaten.
Kısaca 35bin avro gibi başlar. Maximum 65000 € olur donanımla.
Şu an 76 bin Tl lik (Sıfırı) Clio sportourer icon edc dizel e biniyorum .
Gelince piyasadaki etkisi bence şimdiden belli.
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Patren 3 yıl
30 bin dolardan türkiye gelse vergilerle birlikte 120 bin 150 bin fiyatı olur
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BlindGuardianNN 3 yıl Patren
kesinlikle
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simbolmina 3 yıl Patren
patren
30 bin dolardan türkiye gelse vergilerle birlikte 120 bin 150 bin fiyatı olur

Evet işte beklediğim matematikçi. Yoksa nasıl sallardık satışı olmayan, kendisi dahi olmayan, türkiyede - henüz satış yapmayan- firmanın arabasınin fiyatını.

Teşekkürler.

Bu arada Elon Musk kendisi 2017-8 gibi bu fiyata araç çıkacak diyordu zaten.
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erkange 3 yıl Patren
Burada bir hata var.
Türkiye'de en yüksek güçteki elektrikli arabanın ÖTV'si sadece %15 dir.
KDV'de %18 dir.

Bu arada 30 bin dolar denen fiyata abd'deki %8 sales tax dahil değildir.

Dolayısı ile TR'deki vergi farkı sadece %25 dir. Bu durumda araba burada 40000 dolar civarında satılabilir durumda olacaktır.

Vergi için kaynak : ieahev.org/...
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kımyasal 3 yıl
Ucuzlayan petrol fiyatları elektrikli otomobil piyasası için tehlikeli,bunu aşmanın bir yolu da uygun fiyatlı modelleri piyasaya sunmak.
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