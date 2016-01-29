Tesla, iki yeni "uygun fiyatlı" elektrikli otomobil geliştiriyor

Elon Musk'ın tamamen elektrikli otomobiller üreten şirketi Tesla, ortaya atılan bazı sızıntılara göre iki yeni "uygun fiyatlı" elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor.

Mevcut modeller Model S ve Model X 'in altına konumlandırılacak yeni Tesla otomobiller, söylendiği kadarıyla Model 3 ve Model Y isimlerine sahip olacak. Ortalama 30 bin dolar seviyesindeki tahmini satış fiyatlarıyla Model S ve Model X'den yarı yarıya daha ucuz birer seçenek oluşturacak otomobiller, güçlerini tamamen elektrikli motorlarından alacak ve sızıntılar doğru çıkarsa Mart ayında resmi olarak tanıtılacak.

Uzun zamandır adı geçen Model 3'den farklı olarak yeni ortaya çıkan Tesla Model Y, Model X'de yer alan "Falcon" sistemine benzer bir kapı mekanizmasıyla gelecek ve "crossover" sınıfında yer alacak. Model 3 ile aynı altyapıyı kullancağı söylenen ancak diğer detayları henüz bilinmeyen model, her yol şartına uygun bir çözüm sunacak.

Tesla, konu hakkında ortaya çıkan yeni araç dedikodularını resmi olarak kabul etmiyor ancak sızıntıların artması gerçek olabileceğini akıllara getiriyor.

http://jalopnik.com/tesla-motors-confirms-its-developing-two-affordable-ele-1755854259