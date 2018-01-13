Tesla ile Gersan işbirliğinin detayları belli oldu

Gersan, ilk etapta sadece montaj ve devreye alma kısmında yer alacak. Ancak Gersan tarafından paylaşılan bilgiye göre deneyim kazandıktan sonra Tesla Supercharger üretilmesi, kendi ürünlerinin Tesla araçlarına uyumlu hale getirilmesi konusunda ikili temaslar sürecek. Anlaşma sağlanırsa ayrı anlaşmalar imzalanacak.
Ülke geneline Supercharger istasyonları kurulacak
Tesla kullanıcılarının herhangi bir bölge sınırı olmaksızın ülke genelinde araçlarıyla dolaşabilmesini amaçladıklarını bildiren Gersan Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Şalcı, Supercharger şarj istasyonlarının Türkiye geneline kurulmasını planladıklarını bildirdi.
Şehirlerarası yollarda en fazla 200 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu kurulacak. Toplu konut, AVM, otopark gibi yoğun bölgelere de şarj üniteleri sağlanacak.
Yerli otomobil projesine katkı sağlayabileceklerini ifade eden Şalcı, “Biz gerek altyapı, gerekse otomobil içerisindeki yazılım sistemlerine entegrasyon olarak katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu anlamda bu şarj istasyonlarını otomobillerle uyumu gibi bilişimsel katkılarımızın olacağından eminiz.” dedi.
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/teslanin-hizli-sarj-istasyonlarini-kuracak-firma-belli-oldu/1029860 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
200km de bir şarj istasyonu mantıklı. ancak bütün ülkeye yayılmak gerek. aynı marka yapmak zorunda değil.
Yakın zamanda satış ve servis merkezi de açarlar umarım.
Evet anlaşma yapılmıştı ancak şarj istasyonlarının lokal bazlı mı yoksa türkiyenin her yerine konumlandırılacağı ve gersanın üretim yapıp yapmayacağı belli değildi. Gersan'dan bu konuda yeni açıklamalar geldi.
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