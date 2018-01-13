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Tesla ile Gersan işbirliğinin detayları belli oldu

Tesla ile Gersan arasında imzalanan işbirliğinin detayları belli oldu. Tesla ve Gersan işbirliği ile Türkiye geneline Tesla'nın hızlı şarj istasyonu olan Supercharger'lar kurulacak.
1 yıl
7,3b
1
14
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Tesla ile Gersan işbirliğinin detayları belli oldu
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Gersan ile Tesla arasında geçen ay imzalanan gizlilik anlaşmasına ilişkin detaylar belli oldu. Gersan ile Tesla arasında işbirliği ilk etapta Tesla’nın hızlı elektrik şarj istasyonun Supercharger’ın Türkiye’de montajını ve devreye alınmasını kapsıyor.

Gersan, ilk etapta sadece montaj ve devreye alma kısmında yer alacak. Ancak Gersan tarafından paylaşılan bilgiye göre deneyim kazandıktan sonra Tesla Supercharger üretilmesi, kendi ürünlerinin Tesla araçlarına uyumlu hale getirilmesi konusunda ikili temaslar sürecek. Anlaşma sağlanırsa ayrı anlaşmalar imzalanacak.

Ülke geneline Supercharger istasyonları kurulacak

Tesla kullanıcılarının herhangi bir bölge sınırı olmaksızın ülke genelinde araçlarıyla dolaşabilmesini amaçladıklarını bildiren Gersan Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Şalcı, Supercharger şarj istasyonlarının Türkiye geneline kurulmasını planladıklarını bildirdi.

Şehirlerarası yollarda en fazla 200 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu kurulacak. Toplu konut, AVM, otopark gibi yoğun bölgelere de şarj üniteleri sağlanacak.

Yerli otomobil projesine katkı sağlayabileceklerini ifade eden Şalcı, “Biz gerek altyapı, gerekse otomobil içerisindeki yazılım sistemlerine entegrasyon olarak katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu anlamda bu şarj istasyonlarını otomobillerle uyumu gibi bilişimsel katkılarımızın olacağından eminiz.” dedi.


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/teslanin-hizli-sarj-istasyonlarini-kuracak-firma-belli-oldu/1029860 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Gersan adına çok önemli bir referans
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omerfa 1 yıl
Bari bizim üretilecek yerli elektrikli arabalarında şarj girişlerini Tesla Supercharger uyumlu yapsalar da ekstra kuruluma gerek kalmasa.
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Krone 1 yıl
Hele şükür.
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elcas 1 yıl
1,5 ay önceki haber. ayrıca tesla tarafından resmi bir açıklama da yok.
200km de bir şarj istasyonu mantıklı. ancak bütün ülkeye yayılmak gerek. aynı marka yapmak zorunda değil.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi,inşallah diyelim.
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Sirkadyen 1 yıl
İlk 10 büyük ihtimal bu konumlarda olacak
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yakın zamanda satış ve servis merkezi de açarlar umarım.
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omerfa 1 yıl
Bari bizim üretilecek yerli elektrikli arabalarında şarj girişlerini Tesla Supercharger uyumlu yapsalar da ekstra kuruluma gerek kalmasa.
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ölümüne çArşı ulan 1 yıl
Çok geriden geliyorsun konu sahibi anlaşma yapıldı borsaya bildirildi atı alan uskudari geçti. Merak edenler gerel koduyla bir baksın son 2 ay hareketine
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theJuDGe_41 1 yıl ölümüne çArşı ulan
ölümüne çArşı ulan

Çok geriden geliyorsun konu sahibi anlaşma yapıldı borsaya bildirildi atı alan uskudari geçti. Merak edenler gerel koduyla bir baksın son 2 ay hareketine

Evet anlaşma yapılmıştı ancak şarj istasyonlarının lokal bazlı mı yoksa türkiyenin her yerine konumlandırılacağı ve gersanın üretim yapıp yapmayacağı belli değildi. Gersan'dan bu konuda yeni açıklamalar geldi.
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zaomss 1 yıl
Ülkede güzel gelişmeler de oluyor. Dileriz tesla resmi olarak araçlarıyla da girer Türkiyeye.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Gersan adına çok önemli bir referans
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kaazto28 1 yıl
youtu.be/...
ilgili nokta
1 Yanıt Yanıtla +1
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sürattrage 1 yıl kaazto28
Bu konuda Önder YOL'un çok mantıklı ve şuan kendilerinin kullandıkları çözümü var. Üstelik bu teknolojiyi ihraç ediyorlar. Şebekeye hiç yük vermeden şarj etmek mümkün.
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