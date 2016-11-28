Tesla, kısa sürede bir mühendislik ordusuna dönüştü

Son dönemlerin popüler ismi Tesla Motors’un kurucusu olan Elon Musk’ın Tesla’yı hâlâ sınırlı kaynaklara sahip gelişme aşamasındaki bir şirket gibi yönettiğini söylemesine karşın şirketin geçen ay SolarCity ve Grohmann Mühendislik firmalarını da bünyesine katmasıyla beraber kayda değer büyüme kimsenin gözünde kaçmıyor.
Tesla ve SolarCity’nin tek çatı altında birleşmesinden önce toplam çalışan sayısı 18 bin olan Tesla artık 25 bini Amerika merkezli toplam 30 bin çalışana ulaştı. Kaliforniya merkezli şirket büyüme planını desteklemek için iş gücünü arttırmayı planlıyor. 2018 yılına kadar enerji depolama ve otomobil işini genişletmek için yılda 500 bin araç ve 35 gigawatt/saat batarya üretmeyi hedefliyor.
Hedefleri doğrultusunda şirket, internet sitesinin kariyer sekmesinde 1800 açık iş pozisyonu listeliyor. Ayrıca Fremont fabrikasına 3 bin işçi alacağını duyurdu. Bunun yanı sıra 2020’de tamamlanması beklenen Gigafactory fabrikası da faaliyete geçtiğinde 6 bin ile 10 bin arasında bir çalışan sayısına sahip olacak.
https://electrek.co/2016/11/25/tesla-30000-employees-solarcity/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adam 4-5 yılda sıfırdan bir araba markası yarattı, elektrikte çığır açtı,
space-x’i kurdu uzaya roket atıyor, yolcu,mal taşıyacak.
biz naaptık: dur daha saab’dan bir platform aldık, 10 sene sonra falan bir prototip çıkar.
B ilgilendirici, teşekkürler.
Bunları yaparken de yenilikçi fikirlerle günlük hayatta önemli değişiklikler yapacak yenilikleri bizlere sunması da önemli bir artıdır. ArGe'siz olacak işler değil çünkü. Adam piyasada olan ürünü satma derdinde değil. Yeni bir ürünü de son kullanıcıya "yenidir çok pahalıdır" mantığı olmadan satıyor. Adam hem akıllı hem kullanıcı dostu.
Bizde bundan var kardeş. Her sene yenisi yapılıyor.
Otomobil konusunda Avrupanın çok gerisinde kalmış Amerika nın son umudu bu adam. Apple desteklediği gibi Tesla yı da destekleyerek ileride otomobilin Apple ı yapacaklar.
tr.wikipedia.org/... Paypal kısmında yazıyor paypaylın kurucu ortaklarından ve 1.5milyar dolara satılırken %11 hissesi elon muskınmış :) anlıcagın adam zeki ve cesaretli biri olunca yükselmesi kaçınılmaz
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