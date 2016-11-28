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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, kısa sürede bir mühendislik ordusuna dönüştü

Kaliforniya merkezli elektrikli araç ve elektrikli araç motorları tasarlayan şirket geçtiğimiz ay SolarCity ile birleşmesinin ardından 30 bin çalışan sayısına ulaştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Son dönemlerin popüler ismi Tesla Motors’un kurucusu olan Elon Musk’ın Tesla’yı hâlâ sınırlı kaynaklara sahip gelişme aşamasındaki bir şirket gibi yönettiğini söylemesine karşın şirketin geçen ay SolarCity ve Grohmann Mühendislik firmalarını da bünyesine katmasıyla beraber kayda değer büyüme kimsenin gözünde kaçmıyor.

Tesla ve SolarCity’nin tek çatı altında birleşmesinden önce toplam çalışan sayısı 18 bin olan Tesla artık 25 bini Amerika merkezli toplam 30 bin çalışana ulaştı. Kaliforniya merkezli şirket büyüme planını desteklemek için iş gücünü arttırmayı planlıyor. 2018 yılına kadar enerji depolama ve otomobil işini genişletmek için yılda 500 bin araç ve 35 gigawatt/saat batarya üretmeyi hedefliyor.

Hedefleri doğrultusunda şirket, internet sitesinin kariyer sekmesinde 1800 açık iş pozisyonu listeliyor. Ayrıca Fremont fabrikasına 3 bin işçi alacağını duyurdu. Bunun yanı sıra 2020’de tamamlanması beklenen Gigafactory fabrikası da faaliyete geçtiğinde 6 bin ile 10 bin arasında bir çalışan sayısına sahip olacak.

https://electrek.co/2016/11/25/tesla-30000-employees-solarcity/ Yorum Yaz
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serafon 3 yıl en beğenilen
İşte kritik nokta iyi insan kaynağı. Her projenin 3 önemli ayağı iyi lider, iyi takım ve finansman. Çağımızda 3.sü çok fazla sorun değil ama ilk ikisi ülkemizde ciddi sorun. O yüzden o alana yatırım yapılması lazım her şeyden daha çok hem de her şeyden daha çok!
İşte kritik nokta iyi insan kaynağı. Her projenin 3 önemli ayağı iyi lider, iyi takım ve finansman. Çağımızda 3.sü çok fazla sorun değil ama ilk ikisi ülkemizde...
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Bluflame 3 yıl
bizdeki milyarder işadamlarına duyurulur, babayiğit böle olunur.
adam 4-5 yılda sıfırdan bir araba markası yarattı, elektrikte çığır açtı,
space-x’i kurdu uzaya roket atıyor, yolcu,mal taşıyacak.
biz naaptık: dur daha saab’dan bir platform aldık, 10 sene sonra falan bir prototip çıkar.
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darkaura 3 yıl
kanimca elon muskin basarisinin onemli nedenlerinden biri iki farkli alanda finans, ekonomide ve fizik alanlarinda yuksek egitim almasindan kaynaklaniyor. yani hem teknolojiye muhendislige hakim, hemde isin finans kismina. servetini paypalla yapmisti, internet uzerinden odeneme kolayligi getirdi, teknoloji ile ekonominin birlesmesinin urunu. ayni sekilde solar city ve tesla nin basarilarinin sirlarindan bir taneside cok iyi odeme ve finans kolayliklari saglamasi. mesela elektrikli araclarda en buyuk kulfetlerden biri omrunu tamamliyan bataryanin degisimidir. tesla da bir kere batarya ucreti odeniyor sonrasinda sarj istasyonlarinda sarj bedava, yani kulfet olan batarya degisimi bir anda dusuk yakit masrafi oluyor. solar city dede pahali gunes panali batarya kurulumunun ucretini almiyor. onun yerine 10-20 senelik kredisini saglayip satiyor. kullanici elektrige odedigindinden daha az parayi krediye oduyor. tum projeleri finans ile yeni teknolojileri bir araya getirme uzerine kurulu. tabi cesurca buyuk hedefleri kovalamasida basarisindaki en onemli etmenlerden.
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QaraKurum 3 yıl darkaura
darkaura

kanimca elon muskin basarisinin onemli nedenlerinden biri iki farkli alanda finans, ekonomide ve fizik alanlarinda yuksek egitim almasindan kaynaklaniyor. yani hem teknolojiye muhendislige hakim, hemde isin finans kismina. servetini paypalla yapmisti, internet uzerinden odeneme kolayligi getirdi, teknoloji ile ekonominin birlesmesinin urunu. ayni sekilde solar city ve tesla nin basarilarinin sirlarindan bir taneside cok iyi odeme ve finans kolayliklari saglamasi. mesela elektrikli araclarda en buyuk kulfetlerden biri omrunu tamamliyan bataryanin degisimidir. tesla da bir kere batarya ucreti odeniyor sonrasinda sarj istasyonlarinda sarj bedava, yani kulfet olan batarya degisimi bir anda dusuk yakit masrafi oluyor. solar city dede pahali gunes panali batarya kurulumunun ucretini almiyor. onun yerine 10-20 senelik kredisini saglayip satiyor. kullanici elektrige odedigindinden daha az parayi krediye oduyor. tum projeleri finans ile yeni teknolojileri bir araya getirme uzerine kurulu. tabi cesurca buyuk hedefleri kovalamasida basarisindaki en onemli etmenlerden.

B
ilgilendirici, teşekkürler.
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ardicli2000 3 yıl darkaura
darkaura

kanimca elon muskin basarisinin onemli nedenlerinden biri iki farkli alanda finans, ekonomide ve fizik alanlarinda yuksek egitim almasindan kaynaklaniyor. yani hem teknolojiye muhendislige hakim, hemde isin finans kismina. servetini paypalla yapmisti, internet uzerinden odeneme kolayligi getirdi, teknoloji ile ekonominin birlesmesinin urunu. ayni sekilde solar city ve tesla nin basarilarinin sirlarindan bir taneside cok iyi odeme ve finans kolayliklari saglamasi. mesela elektrikli araclarda en buyuk kulfetlerden biri omrunu tamamliyan bataryanin degisimidir. tesla da bir kere batarya ucreti odeniyor sonrasinda sarj istasyonlarinda sarj bedava, yani kulfet olan batarya degisimi bir anda dusuk yakit masrafi oluyor. solar city dede pahali gunes panali batarya kurulumunun ucretini almiyor. onun yerine 10-20 senelik kredisini saglayip satiyor. kullanici elektrige odedigindinden daha az parayi krediye oduyor. tum projeleri finans ile yeni teknolojileri bir araya getirme uzerine kurulu. tabi cesurca buyuk hedefleri kovalamasida basarisindaki en onemli etmenlerden.

Bunları yaparken de yenilikçi fikirlerle günlük hayatta önemli değişiklikler yapacak yenilikleri bizlere sunması da önemli bir artıdır. ArGe'siz olacak işler değil çünkü. Adam piyasada olan ürünü satma derdinde değil. Yeni bir ürünü de son kullanıcıya "yenidir çok pahalıdır" mantığı olmadan satıyor. Adam hem akıllı hem kullanıcı dostu.
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serafon 3 yıl en beğenilen
İşte kritik nokta iyi insan kaynağı. Her projenin 3 önemli ayağı iyi lider, iyi takım ve finansman. Çağımızda 3.sü çok fazla sorun değil ama ilk ikisi ülkemizde ciddi sorun. O yüzden o alana yatırım yapılması lazım her şeyden daha çok hem de her şeyden daha çok!
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Biyturs_OnSr 3 yıl serafon
serafon
İşte kritik nokta iyi insan kaynağı. Her projenin 3 önemli ayağı iyi lider, iyi takım ve finansman. Çağımızda 3.sü çok fazla sorun değil ama ilk ikisi ülkemizde ciddi sorun. O yüzden o alana yatırım yapılması lazım her şeyden daha çok hem de her şeyden daha çok!

Bizde bundan var kardeş. Her sene yenisi yapılıyor.
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daikataNa~ 3 yıl
Bu adamın yaptığı işler az buz işler değil ancak. Son 4-5 senede fırladı bu herif. Kim finanse ediyorsa bu adamı ve oluşumunu tebrik etmek lazım.
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eAkman 3 yıl daikataNa~
daikataNa~

Bu adamın yaptığı işler az buz işler değil ancak. Son 4-5 senede fırladı bu herif. Kim finanse ediyorsa bu adamı ve oluşumunu tebrik etmek lazım.

Otomobil konusunda Avrupanın çok gerisinde kalmış Amerika nın son umudu bu adam. Apple desteklediği gibi Tesla yı da destekleyerek ileride otomobilin Apple ı yapacaklar.
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Alperk87 3 yıl daikataNa~
daikataNa~

Bu adamın yaptığı işler az buz işler değil ancak. Son 4-5 senede fırladı bu herif. Kim finanse ediyorsa bu adamı ve oluşumunu tebrik etmek lazım.

tr.wikipedia.org/... Paypal kısmında yazıyor paypaylın kurucu ortaklarından ve 1.5milyar dolara satılırken %11 hissesi elon muskınmış :) anlıcagın adam zeki ve cesaretli biri olunca yükselmesi kaçınılmaz
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CumhurReis6 3 yıl daikataNa~
adam zaten paypal'ın kurucu ortaklarından, 1.5 milyar dolara satmışlardı tee çok eskiden paypalı. bu tur projelere buyuk paralar yatıran cokca fon var amerikada. adam zaten zengin, cevre bol.
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