Tesla, kısa sürede bir mühendislik ordusuna dönüştü

Son dönemlerin popüler ismi Tesla Motors’un kurucusu olan Elon Musk’ın Tesla’yı hâlâ sınırlı kaynaklara sahip gelişme aşamasındaki bir şirket gibi yönettiğini söylemesine karşın şirketin geçen ay SolarCity ve Grohmann Mühendislik firmalarını da bünyesine katmasıyla beraber kayda değer büyüme kimsenin gözünde kaçmıyor.

Tesla ve SolarCity’nin tek çatı altında birleşmesinden önce toplam çalışan sayısı 18 bin olan Tesla artık 25 bini Amerika merkezli toplam 30 bin çalışana ulaştı. Kaliforniya merkezli şirket büyüme planını desteklemek için iş gücünü arttırmayı planlıyor. 2018 yılına kadar enerji depolama ve otomobil işini genişletmek için yılda 500 bin araç ve 35 gigawatt/saat batarya üretmeyi hedefliyor.

Hedefleri doğrultusunda şirket, internet sitesinin kariyer sekmesinde 1800 açık iş pozisyonu listeliyor. Ayrıca Fremont fabrikasına 3 bin işçi alacağını duyurdu. Bunun yanı sıra 2020’de tamamlanması beklenen Gigafactory fabrikası da faaliyete geçtiğinde 6 bin ile 10 bin arasında bir çalışan sayısına sahip olacak.

https://electrek.co/2016/11/25/tesla-30000-employees-solarcity/