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Otomobil tutkunlarına heyecan verici haber: Tesla Türkiye’de!

Elektrikli otomobilleri ile tüm dünyada büyük ses getiren Tesla sonunda ülkemizdeki faaliyetlerine başlıyor. İşte resmi olarak şirket kuruluşunu gerçekleştiren Tesla hakkında diğer detaylar:
3 yıl
14,2b
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Otomobil tutkunlarına heyecan verici haber: Tesla Türkiye’de!
 
Elektrikli otomobilleri ile piyasa standartlarının çok ötesinde işlere imza atan Tesla Motors, her yeni modeli ile ses getirmeyi başarmış bir şirket. Ülkemizde bile yeni modelleri otomobil galerileri tarafından satılan araçların, resmen Tesla Motors tarafından satılması için ilk adımlar sonunda atıldı.

Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi adıyla resmileşen Tesla Motors, İstanbul’dan başlayarak ülkemizdeki faaliyetlerini şekillendirecek. Özellikle de dünyanın farklı noktalarındaki şarj istasyonlarının İstanbul’da da konumlandırılması şirketin öncelikli işlerinden olacaktır diye düşünüyoruz. Bilindiği üzere bu istasyonlarda Tesla sahipleri araçlarını hızlı bir şekilde ücretsiz olarak şarj edebiliyor.
Tesla Supercharger Nedir?

Tesla’nın Supercharger adı verilen şarj istasyonları bir kahve içimlik sürede aracınızın bataryasını saatlerce yol gidebilecek kadar şarj ediyor. Hali hazırda dünya genelinde 552 noktada 3141 Tesla Supercharger şarj istasyonu mevcut. Tesla bu istasyonları özellikle restoran, alışveriş merkezi gibi yerlere yakın kuruyor ve istasyon yakınlarında kullanıcıların internete girebilmesi için ücretli veya ücretsiz Wi-Fi noktalarının mevcut olup olmamasına dikkat ediyor.

An itibariyle şirketin yasal alt yapısı, personel ihtiyacı gibi gereklilikler üzerinde çalışan Tesla, basın duyurularını ise daha sonra yapacaktır diye düşünüyoruz. Dünyanın dört bir yanında özellikle internet üzerinden araç satışı gerçekleştiren şirket, büyük olasılıkla ülkemizde de aynı yapıda hizmet vermeye başlayacak.
Otomobil tutkunlarına heyecan verici haber: Tesla Türkiye’de!
 
İnternet Üzerinden Tesla Siparişi 

Kullanıcılar satın almak istedikleri modeli seçtikten sonra batarya kapasitelerine göre ayrılmış seçeneklerden birini işaretleyerek istedikleri Tesla modelini oluşturabiliyor, dört çeker veya iki çeker sistemden, menzil artışı sağlayan ekstra pillere, otomatik pilot özelliğinden akıllı havalı süspansiyonlara hatta zorlu hava koşulları için geliştirilmiş kontrol seçeneklerine kadar her türlü konfigürasyona karar verebiliyor. Bu arada Tesla’nın kullanıcılara aynı kişiselleştirme seçenekleri ile kiralama imkanı sunduğunu da belirtelim.

Hali hazırda kendi web sitesi üzerinden Model S ve Model X modellerini satan Tesla araçlarında soğutma sıvısının değişimi dışında periyodik bir bakım ihtiyacı bulunmuyor. Zamanla yıpranan parçalar ise elbette ki bu genellemeye dahil değil. Ayrıca otomobiller için batarya kirası adı altında her hangi bir ücret de talep edilmiyor. Araçlarda kullanılan Panasonic marka bataryaların yıllık %10 seviyesinde bir kapasite kaybı yaşadığı da kullanıcılar tarafından rapor edilmiş. 
Bu arada Tesla’nın ön ödemeli batarya değişimi şeklinde bir programı da mevcut. Bu programa göre Tesla sahipleri bir defaya mahsus 12.000 Dolar ödeme yaparak tüm pillerin bir seferliğine yenilenmesi şansını elde etmiş oluyor. Eğer bu ödemeyi yapmaz ve aracınızın pillerini istediğiniz herhangi bir zamanda değiştirmek isterseniz ödemeniz gereken tutar değişken olmakla birlikte 30.000 Dolar seviyelerine kadar yükselebiliyor.
Vergi Avantajı ve Fiyatlandırma

Ülkemiz, Supercharger istasyonlarının da yaygınlaşması ile Tesla kullanmak için adeta bir cennet olabilir. Elektrik fiyatlarının dünya ortalamasına göre kıyasla düşük olması, 121kW ve üzeri elektrikli motorlarda ÖTV oranın %15’e sabitlenmesi ve fosil yakıt ücretlerinin çok yüksek olması, elektrikli otomobilleri son derece cazip hale getiriyor. Bugün Tesla Model S ile aynı sınıfta yer alan BMW 535D, Mercedes E350 CDI gibi modellerin 130.000 Euro gibi rakamlardan tüketicilerle buluştuğunu düşünürsek 100.000 Euro civarından baz fiyatla giriş yapacak Tesla Model S’in önemli satış adetlerine ulaşması pek de şaşırtıcı olmaz.
Tüm bu konular önümüzdeki günlerde Türk kullanıcısı ile de paylaşılmış olacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle de henüz Türkçe dil seçeneğine sahip olmayan resmi sitenin Türkçe olarak da güncellenmesi beklentilerimiz arasında. Tesla Motorları Türkiye şirketinin ülkemizdeki macerası da şimdiden büyük merak uyandırmaya yetiyor.
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infom@n 3 yıl en beğenilen
interwap

Şuan gözümdeki tek elektrikli araç. Diğerleri ya akaryakıtlı araçlardan devşirme yada Tesla kadar hazır değil. Bildiğim kadarıyla Tesla supercharger larda dolum ücretsiz. Elektrikli araçlarda ÖTV %15-18 ve MTV sıfır. Aylık 1000 km yapan için 4 yıl sonra tasarruf avantajı başlıyor. Model 3 çıkınca bu süre daha da düşebilir.


Bende aynı fikirdeyim.
Lüks desen var, hız desen var, Konfor desen var, tip desen var, teknoloji desen var, destek desen var.
Tuvalete bile bu arabayla giderim valla :D
En çok doğuda oturanlar bu arabayı sever çünkü onlara elektrik bile beleş.

Edit: Hayatımda ilk defa bir yorumum +10 beğeni aldı. Beğenen herkese çok teşekkür ederim.
Babama, anneme, eşime, oğluma buradan selamlar



interwapŞuan gözümdeki tek elektrikli araç. Diğerleri ya akaryakıtlı araçlardan devşirme yada Tesla kadar hazır değil. Bildiğim kadarı...
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2 Yanıt Yanıtla +125
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Batistuta 3 yıl
Gelsin gelsin 1 2 seneye güzel bir vergi uydururlar bu araçlara sonra geldikleri gibi giderler.
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infom@n 3 yıl
InViSiBLePLaYeR
İstanbul için şarj noktaları kurarlar fakat Ankara İzmir gibi büyük şehirler dışında şarj noktaları olacağını düşünmüyorum ki ülkemizde apartman sistemi olduğu için akşam prize takıyım şarj olsun işi oldukça zor.

Bizde aşağıya üçlü uzatma kablosu uzatırız :P
InViSiBLePLaYeRİstanbul için şarj noktaları kurarlar fakat Ankara İzmir gibi büyük şehirler dışında şarj noktaları olacağını düşünmüyorum ki ü...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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MxFxOx 3 yıl
Benzine para vermiyorsun ama piller için 30 bin dolar istiyorlar.5 yıldan fazla kullanamazsin pilleri.nerden baksan 30 yıllık yakıt parasini pile vericem.hibrit yada hidrojen daha mantıklı olur.
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murat8361 3 yıl
Otomobil tutkunuyum hiç heyecanlanmadım .banane tesladan .
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senersongur 3 yıl
55.000TL civarı bir C segment Sedan yada HB modeli varsa iyi satış yapma şansı olur.
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dardanel16 3 yıl
Kaçak elektrikle çalışan varmı?
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Silenforce 3 yıl
Ucuzu gelsin o zaman düşünürüz
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Pi 3 yıl
Bugun yolda gordum. Dehset alet hakikatem yahu. Ufo gormus masum koylu gibi baktim arabaya. Hem estetik hem sekil hem de ceyranli. İcinde de genc bi eleman vardi. Dedim vay be hayata bak.
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WarSaw 3 yıl
teslanın gelişini zerre tınlamadım desem zerre tınlarmısınız :)
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manisali0645 3 yıl
Valla okadar para verdik telefon aldık 1 yıl oldu telefon %50 de birden kapanmaya başladı.buda öyle olursa napıcaz yolun ortasında birden şarjı biterse.

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fthkn 3 yıl
Halka açılan herşeyin kalitesi düşer. Ekonomi sınıfı diyorlar ya sinirlerim tepeme çıkıyor. güvenlik ve konforun ekonomik sınıfı olmaz. Ama satmak için olduruyorlar. Hele hint arabaları var giderken tekerlekleri fırlayan. Tesla da halka açılıyorsa tamamdır.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Arkadaşlar rüya görmeyin ve nerede yaşadığınızı unutmayın. Bu araba Türkiyede yaygınlaşmaya başladığı an en az %50 elektrikli araç vergisi ödersiniz.
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ounomaus 3 yıl
Ferrari
Buna nasıl bir vergi uydururacaklar bakalım.

benimde aklımdan geçiyordu uydururlar bir şey
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