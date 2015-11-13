Otomobil tutkunlarına heyecan verici haber: Tesla Türkiye’de!

Elektrikli otomobilleri ile piyasa standartlarının çok ötesinde işlere imza atan Tesla Motors, her yeni modeli ile ses getirmeyi başarmış bir şirket. Ülkemizde bile yeni modelleri otomobil galerileri tarafından satılan araçların, resmen Tesla Motors tarafından satılması için ilk adımlar sonunda atıldı.

Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi adıyla resmileşen Tesla Motors, İstanbul’dan başlayarak ülkemizdeki faaliyetlerini şekillendirecek. Özellikle de dünyanın farklı noktalarındaki şarj istasyonlarının İstanbul’da da konumlandırılması şirketin öncelikli işlerinden olacaktır diye düşünüyoruz. Bilindiği üzere bu istasyonlarda Tesla sahipleri araçlarını hızlı bir şekilde ücretsiz olarak şarj edebiliyor.

Tesla Supercharger Nedir?

An itibariyle şirketin yasal alt yapısı, personel ihtiyacı gibi gereklilikler üzerinde çalışan Tesla, basın duyurularını ise daha sonra yapacaktır diye düşünüyoruz. Dünyanın dört bir yanında özellikle internet üzerinden araç satışı gerçekleştiren şirket, büyük olasılıkla ülkemizde de aynı yapıda hizmet vermeye başlayacak.

İnternet Üzerinden Tesla Siparişi

Hali hazırda kendi web sitesi üzerinden Model S ve Model X modellerini satan Tesla araçlarında soğutma sıvısının değişimi dışında periyodik bir bakım ihtiyacı bulunmuyor. Zamanla yıpranan parçalar ise elbette ki bu genellemeye dahil değil. Ayrıca otomobiller için batarya kirası adı altında her hangi bir ücret de talep edilmiyor. Araçlarda kullanılan Panasonic marka bataryaların yıllık %10 seviyesinde bir kapasite kaybı yaşadığı da kullanıcılar tarafından rapor edilmiş.

Bu arada Tesla’nın ön ödemeli batarya değişimi şeklinde bir programı da mevcut. Bu programa göre Tesla sahipleri bir defaya mahsus 12.000 Dolar ödeme yaparak tüm pillerin bir seferliğine yenilenmesi şansını elde etmiş oluyor. Eğer bu ödemeyi yapmaz ve aracınızın pillerini istediğiniz herhangi bir zamanda değiştirmek isterseniz ödemeniz gereken tutar değişken olmakla birlikte 30.000 Dolar seviyelerine kadar yükselebiliyor.

Vergi Avantajı ve Fiyatlandırma

Ülkemiz, Supercharger istasyonlarının da yaygınlaşması ile Tesla kullanmak için adeta bir cennet olabilir. Elektrik fiyatlarının dünya ortalamasına göre kıyasla düşük olması, 121kW ve üzeri elektrikli motorlarda ÖTV oranın %15’e sabitlenmesi ve fosil yakıt ücretlerinin çok yüksek olması, elektrikli otomobilleri son derece cazip hale getiriyor. Bugün Tesla Model S ile aynı sınıfta yer alan BMW 535D, Mercedes E350 CDI gibi modellerin 130.000 Euro gibi rakamlardan tüketicilerle buluştuğunu düşünürsek 100.000 Euro civarından baz fiyatla giriş yapacak Tesla Model S’in önemli satış adetlerine ulaşması pek de şaşırtıcı olmaz.

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Tesla’nın Supercharger adı verilen şarj istasyonları bir kahve içimlik sürede aracınızın bataryasını saatlerce yol gidebilecek kadar şarj ediyor. Hali hazırda dünya genelinde 552 noktada 3141 Tesla Supercharger şarj istasyonu mevcut. Tesla bu istasyonları özellikle restoran, alışveriş merkezi gibi yerlere yakın kuruyor ve istasyon yakınlarında kullanıcıların internete girebilmesi için ücretli veya ücretsiz Wi-Fi noktalarının mevcut olup olmamasına dikkat ediyor.Kullanıcılar satın almak istedikleri modeli seçtikten sonra batarya kapasitelerine göre ayrılmış seçeneklerden birini işaretleyerek istedikleri Tesla modelini oluşturabiliyor, dört çeker veya iki çeker sistemden, menzil artışı sağlayan ekstra pillere, otomatik pilot özelliğinden akıllı havalı süspansiyonlara hatta zorlu hava koşulları için geliştirilmiş kontrol seçeneklerine kadar her türlü konfigürasyona karar verebiliyor. Bu arada Tesla’nın kullanıcılara aynı kişiselleştirme seçenekleri ile kiralama imkanı sunduğunu da belirtelim.Tüm bu konular önümüzdeki günlerde Türk kullanıcısı ile de paylaşılmış olacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle de henüz Türkçe dil seçeneğine sahip olmayan resmi sitenin Türkçe olarak da güncellenmesi beklentilerimiz arasında. Tesla Motorları Türkiye şirketinin ülkemizdeki macerası da şimdiden büyük merak uyandırmaya yetiyor.