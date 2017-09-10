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Büyük bataryalı Nissan Leaf, 360 km'den fazla menzile sahip olacak

Geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşan Nissan Leaf, 40 kWh bataryasının sunduğu 241 km menzil ile rakiplerinin biraz gerisinde kalsa da, önümüzdeki yıl kavuşacağı 60 kWh batarya aracı ileri taşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde resmi lansmanı yapılan yeni Nissan Leaf, sahip olduğu 40 kWh bataryayla EPA kriterlerine göre 241 km menzil sunmakta. Bu durum aracı rakiplerinin gerisinde tutsa da önümüzdeki yıl modele gelecek olan 60 kWh batarya ile durum değişebilir.
Amerika'daki $29.900 başlangıç fiyatıyla şimdiden kendine alıcı bulmaya başlayan aracın 60 kWh versiyonunun ne kadar menzil sunacağı da potansiyel müşteriler tarafından merak ediliyordu. Gazeteci Bertel Schmitt'in Twitter üzerinden aktardığına göre Nissan'ın küresel satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı Daniele Schillaci, basın açıklaması esnasında daha büyük bataryalı Leaf modelinin 225 milden (362 km) daha fazla bir menzile sahip olacağını belirtmiş ve sonrasında gelen soru üzerine bu menzilin EPA kriterlerine göre olduğunu onaylamış.
Bu menzil değeri aracı Tesla Model 3'ün (354 km) önüne taşırken, Chevrolet Bolt'un (383 km) ise gerisinde kalmasına neden oluyor. Bolt'un da 60 kWh bir bataryaya sahip olduğunu düşünürsek Leaf'in daha az menzile sahip olmasını verimlilik, ağırlık ve aerodinami gibi etkenlere bağlayabiliriz. Daha büyük bataryaya sahip Nissan Leaf'in 36 bin dolar fiyat etiketli Chevy Bolt ile nasıl mücadele edeceğini önümüzdeki yıl hep birlikte göreceğiz.

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redferrari 2 yıl
elektrikli araçlardan ötv alınmayacaktı,,
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DH Misafiri 2 yıl
Oncelikle hidrojanla(suyla) calisan Toyota Mirai var $50.000 dan basliyor fiyati ve gaz fiyatiyla ayni hesaba geliyor o yuzden abd'de fazla tutmadi tutmaz da.. Cunku yatirimlar elektrikli arabalar uzerine yapiliyor ozellikle tesla bu konuda cok ileri, aldi basini gitti.. ICE arabalar yani icten yanmali araba ureticileri cok pis tirsiyolar tesladan.. Ben de tesla model 3 siparisini yaklasik 2 sene once verdim, base model $35.000 basliyor ve 220 mile gidiyor, premium model $49.000 dan basliyor ve 310 mile gidiyor yani 500 km uzerinde tek sarjla gidiyor, sarj suresi de super charger'larda 35 dakika 170 mile ve uzeri oluyor... Aslinda mevzu bundan sonrasi icin uzun menzilli gitmekten ziyade her yere yayhin super charger'lar kurabilmek o zaman 220 mile giden base model terci edilebilir.. Bu sayede her yerde her zaman arabayi sarj edebilirsin ki bunu 15 dakikanin altina indirirlerse super olur.. Bana insallah aralik-ocakta tesla m3 teslim edicekler, californiada yasadigim icin $7500 + cvp $ 2500 yani en az $10.000 kredi alicam devlet tesviki ile. Kissadan hisse, ICE arabalarin sonu yakin biraz daha bekleyin ve diger firmalarin elektrikle calisan arabalarindan alin.. Son olarak, arablar ve arap sevicileri tayyipgiller "cuku"tuttu:)) Norvec'de kullanilan arabalarin %30'u elektrikle calisiyor keza tayvan veya taylanda da...
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selodonanımhaber 2 yıl
Samsung 600KM Yol Sağlayan Araba Bataryası Yaptı!
Samsung elektrikli araçların ihtiyaçlarına nokta atışı yaparak çözüme kavuşturdu. Uzun mesafe gidebilmek bir elektrikli araba için önemli etkenlerden bir tanesi.
Yenilenebilir enerji tüketen otomobiller gelecek yıllarda hayatımızın önemli parçalarından olacaklar. Bu yeni nesil araçların başında elektrikli otomobiller geliyor. Bir çok farklı üreticinin kullandığı farklı pil modellerine nazaran Samsung'un yeni modüler otomobil bataryası 600KM'ye kadar yol menzili sunuyor. Samsung SDI, Frankfurt Motor Show 2017'de tanıtılan yeni batarya ile birlikte, elektrikli araç üreticilerine büyük kolaylıklar sağlayacak.
Elektrikli araç üreticileri modüler yapısı sayesinde bataryayı araçlarına istediği gibi yerleştirebilecek. 20 modülün Tesla Model S'e yerleştirilmesi sonucunda 700KM'ye varan yol menziline ulaşabilecek. Yeni nesil elektrikli araçların menzilini yükseltmek için geliştirilen yeni batarya teknolojileri hem üreticileri hem tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.
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arel.gr 2 yıl
şarjı hızlandırabilmekten cayılmış gibi !
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goodorevil 2 yıl
Elektrikli araçlarda batarya şarj süresi konusunda, 30 dakikada %80 civarı bir şarj olsa uzun yollarda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Benzinlik ve dinlenme tesislerinde de elektrikli şarj istasyonları kurulursa uzun yol sorunu çözülecektir. Siz yemeğinizi yerken dışarıda arabanız şarj olur, üzerindeki sayaçtan da borcunuzu görürsünüz. Dinlenme tesisleri için güzel de reklam olacaktır elektrikli araçlar yaygınlaştıkça insanlar uzun yollarda mola için elektrikli araç şarj istasyonu olan tesisleri tercih edecektir. Hatta tesise girerken ya da tesis içinde elektrikli şarj istasyonlarının dolu / boş durumları gösterilerek yoldaki müşteriye girebilip giremeyeceği ifade edilmiş olabilir.
Taksicilerde bile kullanımı mümkün olacaktır. Bataryaları kolayca çıkarılabilir / takılabilir yaparsanız (Mesela transpalet mantığı ile çalışan bir aparatı olur, aracın altına onu takıp bataryayı söküp değiştirebilecek şekilde tasarlayarak mümkün olabilir) taksiler bile batarya değiştirerek kullanım yapabilir (Ki bir taksi için bir batarya değişimi ile günü kurtarmak mümkün olabilir).
Ama esas sorun şu: İklimlendirme. İçten yanmalı araçlarımız gayet verimsiz aletler oldukları için, ısınsak da ısınmasak da o ısı açığa çıkıyor. Yani boşa enerji harcıyoruz demektir bu. Isınmak istediğimizde de fanla atmosfere salacağımız ısı enerjisini aracın içine veriyoruz. Böylece verimsiz ısının bir kısmı ile kendimizi ısıtabiliyoruz. Daha önce de demiştim verimlilik = sıkıcılık ve sıkıntı. Elektrikle ısınmak ise en kolay ancak en masraflı yollardan birisidir. Araçta elektrikli rezistansı açtığınız anda menzilinizin pat diye 40 km'ye kadar düştüğünü görmeniz mümkün. Aynı şey soğutmada da geçerli. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bence araçtaki akü grubunun bir kısmı sadece bu işe ayrılır. Normal aküler gibi fren enerjisi ile şarj olabilen bir sistem olur ancak aracın sadece iklimlendirilmesinden sorumlu olur. Böylece menzili uzatmak için ısınmadan feragat etme durumu kalmaz (Şimdi diyeceksiniz, zaten feragat ettik menzilden? E aynı şey içten yanmalı araçlarda da var, eğer ısınacağımız enerji çıkmasaydı, motor sadece hareket enerjisi üretebilseydi araçların menzili 4'e katlanırdı. Peki kim dizel arabasıyla bir depo mazotla 4000 km yapamadığı için hayıflanıyor? Kabullenmiş çünkü o verimi).
Ama dolar kazanan Amerikalıları düşününce, 36 bin papele adamlar sıfır elektrikli araba alabiliyorken bizim 36 bin liraya sıfır araba alamamamız...
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behram40 2 yıl goodorevil
Elinize sağlık.Size katılıyorum.Büyük şehirlerde Şarj istasyonları yaygınlaşsa yine,çok önemli bir gelişme olur.Uzun yola çıkacak kişi icabında araç ta kiralayabilir.Zaten elektrikli araçlardan en çok verim alınacak yer,şehir içleridir.Çoğu araç(içten yanmalı)uzun yolda azyakar.Kaçımızın apartman parkında veya sitesinde,veya5-10 dakikalık yürüme mesafesinde bir şarj istasyonu var ki.Ben ,Ankara merkezde yaşıyorum, benim civarım da yok mesala.Henüz A.V.M.ler de bile,bir şarj istasyonu göremedim.Gelişmiş ülkeler de, bu işin çok hızlı büyüyeceği kesin de,ülkemiz de durum ne olur bilmiyorum.Bari Babayiğitler elini çabuk tutsa da treni bu defa kaçırmasak.
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selodonanımhaber 2 yıl
Bilimadamları sürekli yeni batarya teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Boyutu küçülmüş bataryaya daha fazla enerji depolamak.

Bu konuda ümit verici gelişmeler var. Hatta Hintli kızın buluşunun patentini, Google firması almıştı. Bu buluş 5 dakikada %100 şarj imkanı veriyor.
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educationist 2 yıl
2000 lerin başında lpg nin nasıl hızla yayıldığını iyi hatırlıyorum başta tutmaz denmişti. Elektrikli sarj istasyonu çok daha hızlı yayılır. Bizim yol üstü tesislerimiz, avm lerin bolluğu vs bu iş için oldukça uygun. Tabi burada hükümetin tutumu belirleyici olacak petrol den gelen ciddi vergi gelirini bırakabilmek mi göreceğiz.
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Mert L. 2 yıl educationist
Ankarada büyük AVM'lerin otoparklarında şarj üniteleri zaten var tabi bunlar giriş kapısına yakın olduğu için (bizim sığır insanımız engelli insanlara saygı duymuyor elektrikli aracamı saygı duyacak.) normal araçlar tarafından işgal ediliyor. Bu arada 1-2 sefer denk gelip baktım istasyonların hepsi renault tarafından yaptırılmış.
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lalale 2 yıl
Lityum şart değil polimer piller daha yeni teknoloji ama ısınma patlama derecesi düşük o sorunu çözerlerse lityuma gerek kalmaz
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behram40 2 yıl lalale
"Lityum-Polimer" şeklinde düzeltsek,yanlış mı olur?
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They Killed Kenny 2 yıl
Pil ömrü diyorsunuz da bazı firmalar zaten pil garantisi veriyor. Ömrü azaldığı zaman yeni pil veriyor. Pil ölünce araç işe yaramaz diyenler siz piliniz bitti diye televizyonu çöpe mi atıyorsunuz yoksa gidip marketten pil alıp kumandanıza mı takıyorsunuz?
Türkiyede 2 katı olur diye hesap yapmak yanlış o eskidendi artık 2.5 katı diye bakmak lâzım 36 bin dolar olarak çıkacaksa Türkiye fiyatı en az 300bin olacaktır. Ülkeye gelse bile sayılı gelir ve çoğu kişi alamaz. zaten bu araçlar yaygınlaşsın elektriğe yüzde 500 zam gelir.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
şöförsüz 1000 km giden modeli çıkınca !
arabayı zaten yapay zeka sürüyor olacak !
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