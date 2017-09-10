Büyük bataryalı Nissan Leaf, 360 km'den fazla menzile sahip olacak

Geçtiğimiz günlerde resmi lansmanı yapılan yeni Nissan Leaf, sahip olduğu 40 kWh bataryayla EPA kriterlerine göre 241 km menzil sunmakta. Bu durum aracı rakiplerinin gerisinde tutsa da önümüzdeki yıl modele gelecek olan 60 kWh batarya ile durum değişebilir.

Amerika'daki $29.900 başlangıç fiyatıyla şimdiden kendine alıcı bulmaya başlayan aracın 60 kWh versiyonunun ne kadar menzil sunacağı da potansiyel müşteriler tarafından merak ediliyordu. Gazeteci Bertel Schmitt'in Twitter üzerinden aktardığına göre Nissan'ın küresel satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı Daniele Schillaci, basın açıklaması esnasında daha büyük bataryalı Leaf modelinin 225 milden (362 km) daha fazla bir menzile sahip olacağını belirtmiş ve sonrasında gelen soru üzerine bu menzilin EPA kriterlerine göre olduğunu onaylamış.

Bu menzil değeri aracı Tesla Model 3'ün (354 km) önüne taşırken, Chevrolet Bolt'un (383 km) ise gerisinde kalmasına neden oluyor. Bolt'un da 60 kWh bir bataryaya sahip olduğunu düşünürsek Leaf'in daha az menzile sahip olmasını verimlilik, ağırlık ve aerodinami gibi etkenlere bağlayabiliriz. Daha büyük bataryaya sahip Nissan Leaf'in 36 bin dolar fiyat etiketli Chevy Bolt ile nasıl mücadele edeceğini önümüzdeki yıl hep birlikte göreceğiz.