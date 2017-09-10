Büyük bataryalı Nissan Leaf, 360 km'den fazla menzile sahip olacak

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde resmi lansmanı yapılan yeni Nissan Leaf, sahip olduğu 40 kWh bataryayla EPA kriterlerine göre 241 km menzil sunmakta. Bu durum aracı rakiplerinin gerisinde tutsa da önümüzdeki yıl modele gelecek olan 60 kWh batarya ile durum değişebilir.
Amerika'daki $29.900 başlangıç fiyatıyla şimdiden kendine alıcı bulmaya başlayan aracın 60 kWh versiyonunun ne kadar menzil sunacağı da potansiyel müşteriler tarafından merak ediliyordu. Gazeteci Bertel Schmitt'in Twitter üzerinden aktardığına göre Nissan'ın küresel satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı Daniele Schillaci, basın açıklaması esnasında daha büyük bataryalı Leaf modelinin 225 milden (362 km) daha fazla bir menzile sahip olacağını belirtmiş ve sonrasında gelen soru üzerine bu menzilin EPA kriterlerine göre olduğunu onaylamış.
Bu menzil değeri aracı Tesla Model 3'ün (354 km) önüne taşırken, Chevrolet Bolt'un (383 km) ise gerisinde kalmasına neden oluyor. Bolt'un da 60 kWh bir bataryaya sahip olduğunu düşünürsek Leaf'in daha az menzile sahip olmasını verimlilik, ağırlık ve aerodinami gibi etkenlere bağlayabiliriz. Daha büyük bataryaya sahip Nissan Leaf'in 36 bin dolar fiyat etiketli Chevy Bolt ile nasıl mücadele edeceğini önümüzdeki yıl hep birlikte göreceğiz.
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Samsung elektrikli araçların ihtiyaçlarına nokta atışı yaparak çözüme kavuşturdu. Uzun mesafe gidebilmek bir elektrikli araba için önemli etkenlerden bir tanesi.
Yenilenebilir enerji tüketen otomobiller gelecek yıllarda hayatımızın önemli parçalarından olacaklar. Bu yeni nesil araçların başında elektrikli otomobiller geliyor. Bir çok farklı üreticinin kullandığı farklı pil modellerine nazaran Samsung'un yeni modüler otomobil bataryası 600KM'ye kadar yol menzili sunuyor. Samsung SDI, Frankfurt Motor Show 2017'de tanıtılan yeni batarya ile birlikte, elektrikli araç üreticilerine büyük kolaylıklar sağlayacak.
Elektrikli araç üreticileri modüler yapısı sayesinde bataryayı araçlarına istediği gibi yerleştirebilecek. 20 modülün Tesla Model S'e yerleştirilmesi sonucunda 700KM'ye varan yol menziline ulaşabilecek. Yeni nesil elektrikli araçların menzilini yükseltmek için geliştirilen yeni batarya teknolojileri hem üreticileri hem tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.
Taksicilerde bile kullanımı mümkün olacaktır. Bataryaları kolayca çıkarılabilir / takılabilir yaparsanız (Mesela transpalet mantığı ile çalışan bir aparatı olur, aracın altına onu takıp bataryayı söküp değiştirebilecek şekilde tasarlayarak mümkün olabilir) taksiler bile batarya değiştirerek kullanım yapabilir (Ki bir taksi için bir batarya değişimi ile günü kurtarmak mümkün olabilir).
Ama esas sorun şu: İklimlendirme. İçten yanmalı araçlarımız gayet verimsiz aletler oldukları için, ısınsak da ısınmasak da o ısı açığa çıkıyor. Yani boşa enerji harcıyoruz demektir bu. Isınmak istediğimizde de fanla atmosfere salacağımız ısı enerjisini aracın içine veriyoruz. Böylece verimsiz ısının bir kısmı ile kendimizi ısıtabiliyoruz. Daha önce de demiştim verimlilik = sıkıcılık ve sıkıntı. Elektrikle ısınmak ise en kolay ancak en masraflı yollardan birisidir. Araçta elektrikli rezistansı açtığınız anda menzilinizin pat diye 40 km'ye kadar düştüğünü görmeniz mümkün. Aynı şey soğutmada da geçerli. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bence araçtaki akü grubunun bir kısmı sadece bu işe ayrılır. Normal aküler gibi fren enerjisi ile şarj olabilen bir sistem olur ancak aracın sadece iklimlendirilmesinden sorumlu olur. Böylece menzili uzatmak için ısınmadan feragat etme durumu kalmaz (Şimdi diyeceksiniz, zaten feragat ettik menzilden? E aynı şey içten yanmalı araçlarda da var, eğer ısınacağımız enerji çıkmasaydı, motor sadece hareket enerjisi üretebilseydi araçların menzili 4'e katlanırdı. Peki kim dizel arabasıyla bir depo mazotla 4000 km yapamadığı için hayıflanıyor? Kabullenmiş çünkü o verimi).
Ama dolar kazanan Amerikalıları düşününce, 36 bin papele adamlar sıfır elektrikli araba alabiliyorken bizim 36 bin liraya sıfır araba alamamamız...
Bu konuda ümit verici gelişmeler var. Hatta Hintli kızın buluşunun patentini, Google firması almıştı. Bu buluş 5 dakikada %100 şarj imkanı veriyor.
Türkiyede 2 katı olur diye hesap yapmak yanlış o eskidendi artık 2.5 katı diye bakmak lâzım 36 bin dolar olarak çıkacaksa Türkiye fiyatı en az 300bin olacaktır. Ülkeye gelse bile sayılı gelir ve çoğu kişi alamaz. zaten bu araçlar yaygınlaşsın elektriğe yüzde 500 zam gelir.
arabayı zaten yapay zeka sürüyor olacak !