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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz'in elektrikli crossover'ı EQB, 2021'de gelecek

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, EQ alt markası altında yollarda boy gösterecek üçüncü elektrikli otomobillin küçük bir crossover olacağını doğruladı. EQB adlı araç 2021'de asfalta çıkacak.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mercedes-Benz, EQ alt markasının üçüncü elektrikli aracının EQB olarak adlandırılan küçük bir crossover olacağını açıkladı. Mercedes-Benz EQB bu hafta başlarında Şangay Otomobil Fuarı’nda doğrulandı.
Ayrıca Bkz. "SsangYong Musso Grand Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"
Daimler CEO'su Dieter Zetsche, aracın 2021 yılında yollarda olacağını açıklamasının yanında EQB ile ilgili haberleri de onayladı. EQB, fuarda konsept olarak ön gösterimi yapılan GLB modelini (aşağıda) temel alacak. Autoblog’a göre, GLB’nin üretim versiyonunun bu yaz gelmesi planlanıyor.

Yıl sonunda elektrikli minibüs geliyor

EQB piyasaya sürüldüğünde Avrupa'nın WLTP standardına göre 498 kilometre civarında bir sürüş menziline sahip olacak. EQ altında çıkan ilk model EQC adlı bir SUV'di. Şirket yıl sonundaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ise elektrikli minibüsü EQV'nin seri üretim versiyonunu tanıtacak.

https://www.autoblog.com/2019/04/17/mercedes-benz-eqb-electric-crossover-confirmed-nyias/ Yorum Yaz
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