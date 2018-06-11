Tesla oto pilota tam otonom sürüş özelliği geliyor

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın oto pilot sistemi, isminden dolayı çoğu zaman tam otonom sürüşü akıllara getiriyor. Fakat direksiyon, gaz ve freni kontrol edip aracı şeritte tutan bu sistem henüz yarı otonom özelliklerine sahip. Üstelik bunlar için hala dikkatinizin yolda, ellerinizin de zaman zaman direksiyonda olması gerekiyor.

Ancak bu durum yakın zamanda değişecek gibi görünüyor. Twitter üzerinden bir takipçisine yanıt veren Elon Musk, uzun süredir beklenen Version 9.0 güncellemesinin pek çok soruna çözüm getirmekle kalmayıp, aynı zamanda Autopilot 2.0’a tam otonom sürüş yetenekleri kazandıracağını açıkladı. Anlaşılan o ki geçtiğimiz aylarda yaşanan kazalarda oto pilotun suçlanması ve devam eden soruşturmalar Tesla'nın takvimini pek etkilememiş.

Tesla’nın Ağustos ayında çıkaracağı güncelleme ile birlikte araçlar sürücünün hiçbir müdahalesi olmadan bir yerden bir yere gidebilecek. Fakat bu durum hemen gerçekleşmeyecek. Version 9.0 güncellemesi ile sadece başlangıcı yapılacak tam otonom sistemin özellikleri adım adım açılacak ve iyileştirilecek. Üstelik bu sistemin yollarda kullanılabilmesi için yasal izinlerin de bulunması gerekiyor.

Tesla’nın bundan önceki en büyük güncellemesi olan Version 8.0 2016 yılında çıkarılmıştı. Kullanıcı arayüzünü tazeleyen bu güncelleme, oto pilota bazı yeni özellikler kazandırmış ve önemli hatalara çözüm getirmişti. Geliştirilen özellikler arasında direksiyon kontrolü, akıllı çağırma özelliği, şerit değiştirme, uyarı bildirimleri ve park etme yer alıyordu.