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Tesla oto pilota tam otonom sürüş özelliği geliyor

Twitter üzerinden bir takipçisine yanıt veren Elon Musk, Ağustos ayında çıkarılacak Version 9.0 güncellemesiyle birlikte oto pilota tam otonom sürüş yetenekleri kazandıracaklarını belirtti.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla oto pilota tam otonom sürüş özelliği geliyor
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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın oto pilot sistemi, isminden dolayı çoğu zaman tam otonom sürüşü akıllara getiriyor. Fakat direksiyon, gaz ve freni kontrol edip aracı şeritte tutan bu sistem henüz yarı otonom özelliklerine sahip. Üstelik bunlar için hala dikkatinizin yolda, ellerinizin de zaman zaman direksiyonda olması gerekiyor.

Ancak bu durum yakın zamanda değişecek gibi görünüyor. Twitter üzerinden bir takipçisine yanıt veren Elon Musk, uzun süredir beklenen Version 9.0 güncellemesinin pek çok soruna çözüm getirmekle kalmayıp, aynı zamanda Autopilot 2.0’a tam otonom sürüş yetenekleri kazandıracağını açıkladı. Anlaşılan o ki geçtiğimiz aylarda yaşanan kazalarda oto pilotun suçlanması ve devam eden soruşturmalar Tesla'nın takvimini pek etkilememiş.

Tesla’nın Ağustos ayında çıkaracağı güncelleme ile birlikte araçlar sürücünün hiçbir müdahalesi olmadan bir yerden bir yere gidebilecek. Fakat bu durum hemen gerçekleşmeyecek. Version 9.0 güncellemesi ile sadece başlangıcı yapılacak tam otonom sistemin özellikleri adım adım açılacak ve iyileştirilecek. Üstelik bu sistemin yollarda kullanılabilmesi için yasal izinlerin de bulunması gerekiyor.

Tesla’nın bundan önceki en büyük güncellemesi olan Version 8.0 2016 yılında çıkarılmıştı. Kullanıcı arayüzünü tazeleyen bu güncelleme, oto pilota bazı yeni özellikler kazandırmış ve önemli hatalara çözüm getirmişti. Geliştirilen özellikler arasında direksiyon kontrolü, akıllı çağırma özelliği, şerit değiştirme, uyarı bildirimleri ve park etme yer alıyordu.


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haberelectro 11 ay
Ikinci seviye otonomlari bile oraya buraya tosluyor, 5. seviyeyi tek guncellemeyle halledecekler oyle mi
Gundemde olayim yeter hareketleri.
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bkamber 11 ay
% kaç tam otonom 🤔 bana göre her zaman yarı otonom. semi-autonomous 😂 şoförsüz tam olması zor. Teknoloji güzel algoritmalar,sensorler,datalar yapay zeka goruntu isleme tum bunlarin etki-tepki sureleri gitgide artiyor. Ama insanların güvenini kazanması çok zor. Şerit asistanı takip edecek şerit göremiyor bile 🙁
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Boragungoren 11 ay
Valla bir sürü data alındı bunlar işlenip kullanıldı şimdi tam otonoma geçip çeşitli kazalar izleyeceğiz ve eksiklikler kapanacak çok daha iyi bir sistem olacak.
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eulogy 11 ay
Bundan tam 3 yıl önce bu forumda gerizekalının biriyle bu autopilot'un tam otonom olmadığını tartışmıştım. 2 sayfa boyunca adama 4 kişi kabul ettirememiştik.
Full self-driving features yine bana güzel bir kelime oyunuymuş gibi geliyor.
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kaazto28 11 ay

eulogy
Bundan tam 3 yıl önce bu forumda gerizekalının biriyle bu autopilot'un tam otonom olmadığını tartışmıştım. 2 sayfa boyunca adama 4 kişi kabul ettirememiştik.
Full self-driving features yine bana güzel bir kelime oyunuymuş gibi geliyor.

Valla hocam 4 kişi ile boşuna uğraşmışsınız, bende. Size tavsiye anlamayan insanlarla çok uğraşmayın, kendinizi yıpratırsınız.
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MÜŞAVİR 11 ay eulogy
"Kırk alimi bir delille yendim, Kırk delille bir cahili yenemedim." İmam şafi
Boşa uğraşmışsınız.
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mekjet.com 11 ay
otonom sürüşler sadece arabalar için uygulanmayacak gibi duruyor yakın bir zaman dilimi içerisinde kendi kendine uçan jetler ile seyahat edebileceksiniz.Boeing ve Airbus gibi önde gelen uçak üreticileri bu konu üzerinde oldukça ciddi çalışmalar yapmakta ve hali hazırda olumlu sonuçlar almaktadırlar.https://mekjet.com/blog/78-pilotsuz-ucaklar-ne-zaman-hizmete-giriyor
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Tugrul_512bit 11 ay
Meclise oto-pilotlu yapay bakan alınacak mı?
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zaomss 11 ay
İzinleri almışlar mı acaba? reis kesin konuşmuş
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