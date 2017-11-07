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Tesla otomasyon ekipmanları üreticisi Perbix'i satın aldı

Tesla, Model 3 üretiminde yaşadığı sorunları aşıp istenilen üretim adetlerine ulaşabilmek için yaklaşık 3 yıldır ortak çalıştığı, otomasyon ekipmanları üreticisi Perbix şirketini satın aldı.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla otomasyon ekipmanları üreticisi Perbix'i satın aldı
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Model 3 üretiminde yaşanan sorunlarla boğuşan Tesla, üçüncü çeyrekteki üretim hedefini(1500 adet otomobil) tutturamamış ve sadece 260 adet Model 3 üretebilmişti. Geçtiğimiz hafta finansal sonuçlarla birlikte üretim hedeflerini de güncelleyen Tesla, 2018 yılının ilk haftasında, haftalık 5000 adet Model 3 üretileceğini açıklamıştı. Tabi şirketin bu hedefe ulaşabilmesi için önünde zorlu bir yol var. Şirket CEO'su Elon Musk da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında Model 3 üretimindeki kötü başlangıcın ardından üretim hattındaki otomasyon sorunları yattığını dile getirmişti.


Model 3'ün Üretim Hattına Destek Olacak 

Bu sorunların üstesinden gelmek ve bir an önce istenilen üretim sayılarına ulaşmak isteyen Tesla önemli bir satın almaya imza attı. Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 3 yıla yakın bir süredir birlikte çalıştığı otomasyon ekipmanları üreticisi Perbix şirketini satın aldı. Minnesota merkezli Perbix'in ürettiği pek çok makine halihazırda Tesla'nın üretim tesislerinde görev alıyor ve Tesla bu şirketin tamamen kendisi için üretim yapmasını sağlayarak Model 3'ün üretim hattında daha gelişmiş otomasyon ekipmanlarının görev almasını planlıyor.


Tesla sözcüsü ve Perbix Başkanı James Dudley, satın almayı açıklarken Tesla'nın satın alma karşılığında ne kadar ödeme yapacağı belirtilmedi. Bununla birlikte satın almayla birlikte James Dudley 10.5 milyon dolar değerindeki Tesla hisselerinin sahibi olacak. Tesla geçtiğimiz yıl da benzer bir satın almayla otomasyon ekipmanları üreticisi Grohmann Engineering'i 135 milyon dolar karşılığında satın almıştı.


https://electrek.co/2017/11/06/tesla-acquisition-factory-automation/ Yorum Yaz
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