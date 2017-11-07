Tesla otomasyon ekipmanları üreticisi Perbix'i satın aldı

Model 3'ün Üretim Hattına Destek Olacak
Bu sorunların üstesinden gelmek ve bir an önce istenilen üretim sayılarına ulaşmak isteyen Tesla önemli bir satın almaya imza attı. Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 3 yıla yakın bir süredir birlikte çalıştığı otomasyon ekipmanları üreticisi Perbix şirketini satın aldı. Minnesota merkezli Perbix'in ürettiği pek çok makine halihazırda Tesla'nın üretim tesislerinde görev alıyor ve Tesla bu şirketin tamamen kendisi için üretim yapmasını sağlayarak Model 3'ün üretim hattında daha gelişmiş otomasyon ekipmanlarının görev almasını planlıyor.
Tesla sözcüsü ve Perbix Başkanı James Dudley, satın almayı açıklarken Tesla'nın satın alma karşılığında ne kadar ödeme yapacağı belirtilmedi. Bununla birlikte satın almayla birlikte James Dudley 10.5 milyon dolar değerindeki Tesla hisselerinin sahibi olacak. Tesla geçtiğimiz yıl da benzer bir satın almayla otomasyon ekipmanları üreticisi Grohmann Engineering'i 135 milyon dolar karşılığında satın almıştı.
https://electrek.co/2017/11/06/tesla-acquisition-factory-automation/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle