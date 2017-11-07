Renault'un otonom sürüş teknolojisi profesyonel sürücüleri aratmıyor

Fransız otomobil üreticisi Renault, sürücüsüz araçların acil durumlarda profesyonel test sürücüleri kadar hızlı bir şekilde engellerden kaçabilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdi. TechCrunch web sitesi editörüne bir demo gösterim yapan üretici, oldukça olumlu tepkiler almış.

Test esnasında 37 km/h hızla engellerden kaçmaya çalışan editör engel olarak konulan kukaya çarparken, aynı engeller karşısında otonom sürüş halindeki araç 43 km/h hızla ilerlerken herhangi bir engele çarpmadan geçmeyi başarmış.

Renault Open Innovation Labaratuvarı otonom sürüş başkanı Shad Laws, teknolojinin profesyonel test sürücülerinden esinlenilerek geliştirildiğini belirtirken, çoğu düşüncenin aksine insanların aslında ne kadar iyi birer sürücü olduğunu vurgulamak için gelişmiş ülkelerdeki 100 milyon milde 1 gerçekleşen ölümlü kaza istatistiğini vurguluyor. Bu kriterin otonom araçlar tarafından aşılması gereken en önemli kriterlerden birisi olduğunu belirtiyor.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz Eylül ayında Renault, Nissan ve Mitsubishi'den oluşan ittifak elektrik ve otomon sürüş alanında dünya liderlerinin arasında yer almak için uygulayacağı planları açıklamıştı. 2022'yi hedef tarih olarak belirleyen ittifak, o yıla kadar 12 elektrikli model ve otonom sürüş teknolojisine sahip 40 araç piyasaya sürmeyi hedefliyor. Marka bazında ise Renault, 2022'ye kadar farklı seviyelerde otonom sürüşe sahip 15 model piyasaya sürecek.

https://techcrunch.com/2017/11/07/renault-shows-off-self-driving-car-that-can-avoid-obstacles-as-well-as-pro-test-drivers/