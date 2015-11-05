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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, "otomatik pilot" sürecine kısıtlama getirebilir

Model S için hazırladığı otomatik pilot yazılımını Amerika dışındaki kullanıcılarına da göndermeye hazırlanan Tesla, bu konuda bazı zorunlu kısıtlamalara gidebilir.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla,
Geçtiğimiz haftalarda tamamen elektrikli Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınlayan ve bunu kısa süre içerisinde tüm dünya geneline yayacağını duyuran Tesla, CEO Elon Musk'ın son açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
Yeni yazılım ile bildiğiniz üzere Tesla Model S artık bünyesinde yer alan radar, GPS, sensör ve kameralar ile çevresini tarıyor, bu veriler ışığında da otomatik olarak şeritte kalabiliyor, fren yapabiliyor, aracı park edebiliyor ve diğer araçlara göre hızını ayarlayarak seyir gerçekleştirebiliyor. Birçok benzer sistemden farklı olarak şerit değiştirebilen sistem, bazı YouTube videolarının gösterdiği kadarıyla da bütün bu sistemlere rağmen insanların hayati riskler gerçekleştirmesine engel olamıyor.
Bu "çılgın videolar" hakkında konuşan Elon Musk, bunun doğal olarak iyi olmadığını ve ilerleyen dönemde otomatik pilot sistemi için bazı kısıtlamalara gidebileceklerini söylüyor. Tam detayları bilinmiyor olsa da bu kısıtlamanın sürücülerin ellerini sürekli olarak direksiyon üzerinde tutmasının zorunlu hale getirilmesi şekilde yapılabileceği tahmin ediliyor. Tesla hali hazırda sürücülerin ellerini direksiyonda tutmasını tavsiye ediyor ancak otomobil bu olmadan da yoluna devam edebiliyor. Birçok benzer sistem eller direksiyonda olmadığı zaman otonom çalışma özelliklerini aktif etmiyor.
40 bin Model S'e yüklenen sistemin halen beta aşamasında olduğunu da hatırlatan Elon Musk, sistemin devamlı olarak öğrenmeye devam ettiğini ve bazı otoban dışı yollarda yaşanan şerit dışına çıkma sorunlarının da ortadan kalkacağını sözlerine ekliyor. İlginç bir detay olaraksa ilerleyen dönemde satılan yeni Model S'lere "otomatik pilot" sisteminin yaklaşık 3000$ ödeme ile araç için uygulama satın alma şeklinde eklenebileceğini belirtiliyor. 
Ayrıca daha önce öğrendiğimiz kadarıyla Autopilot 1.01 yazılım güncellemesi de yakın zamanda geliyor. Elon Musk yeni sürümle araçlara "viraj hız adaptasyonu, kötü yollarda daha iyi şerit takibi, arttırılmış filo öğrenme ve daha yumuşak hale getirilen direksiyon kontrol süreci" gibi yeniliklerin geleceğini müjdeliyor.

http://arstechnica.com/cars/2015/11/tesla-will-restrict-self-driving-autopilot-mode-to-stop-people-doing-crazy-things/ Yorum Yaz
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maximus8282 4 yıl en beğenilen
Helal olsun adamlar çalışıyor. Hakediyor.
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onur1971 4 yıl
bizim yerli oto olayı için şu teslayı taklit etseler yeter aslında :)
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teramit 4 yıl
bunu görünce kısıtlama getirdiler :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Umutcan 4 yıl
Update yapmayın beyler, ben güncellemedim kullanmaya devam ediyorum.
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Patren 4 yıl
adamlar guzel otonom yapmis
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maximus8282 4 yıl en beğenilen
Helal olsun adamlar çalışıyor. Hakediyor.
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