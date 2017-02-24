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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla; otomobil, bakım ve sigorta için tek fiyat politikası uygulayacak

Tesla, yeni bir araç sigortalama politikasıyla otomobilleri bakım ve sigorta maliyetleriyle beraber satmayı planlıyor. Bu durum sigortacılık faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesine neden olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla; otomobil, bakım ve sigorta için tek fiyat politikası uygulayacak
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Tesla’nın dün geçen yıla ait mali sonuçları açıklamasının ardından konuşan Tesla Global Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Jeff Evanson, şirketin şu an kısıtlı bir şekilde uyguladığı ancak gelecekte tamamen hayata geçirmek istediği yeni bir sigortalama sisteminden bahsetti. Evenson otonom sürüş teknolojisinin daha da gelişmesiyle birlikte sigortacılık faaliyetlerinin neredeyse ortadan kalkacağını düşünüyor.

Jeff Evanson yaptığı açıklamada şirketin şu an sadece Asya’daki müşteriler için uyguladığı özel bir fiyat ve sigortalama politikası olduğunu dile getirdi. Tesla’nın Asya kıtasında satmakta olduğu araçlar Tesla’yla özdeşleşen, Autopilot’un güvenlik özelliklerini ve arabanın bakımını da içeren sigorta paketi ile beraber satılıyor. Şirket, bu durumu gelecekte bir standart haline getirerek otomobil, sigorta ve bakım için müşterilere tek fiyat teklifinde bulunmak istiyor.

Tesla'ya Özel Sigorta 

Evanson’un ardından konuyla ilgili kendisine sorular sorulan Elon Musk da sigorta sağlayıcılarının tamamen ortadan kalkmasa bile Tesla araçları için farklı bir sigortalama politikasına sahip olmaları gerektiğini zira aksi takdirde sigortanın arabanın kaza riskiyle orantılı olmayacağını dile getirdi.

Emekli General Motors yöneticisi ve Allstate, Google gibi firmalara danışmanlık yapan Lawrence Burns’a göre ise işler sigortacılar için Elon Musk’ın dediğinden daha olumsuz bir şekilde değişebilir. Yaptığı araştırmalarla geçtiğimiz yıl yaşanan kazaların %90’ının sürücülerden kaynaklı olduğunu dile getiren Burns tamamen otonom sürüş sistemlerinin kazaları neredeyse yok denecek kadar az bir seviyeye çekeceğini ve bunun da sigortacılık sektörünü tamamen ortadan kaldırmasa da sigorta primlerini %90 oranında azaltabileceğini düşünüyor.

Elon Musk ve Jeff Evanson birleşik fiyatlandırma politikasının ne zaman veya hangi pazarlarda sunulacağını söylemedi ancak Tesla’nın tamamen otonom sürüş sistemini kullanıma sunmasından sonra böyle bir fiyatlandırma politikasına gidebileceği düşünülüyor.


https://techcrunch.com/2017/02/22/tesla-wants-to-offer-vehicles-with-one-price-including-insurance-and-maintenance/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen Moueson
Moueson

Tesla da Tesla yeter ama sıktı artık.Gereksiz herşeyi haber yapmayın.

Habere girip (muhtemelen okuyup) altına yorumunu yazdı ve dediki
MouesonTesla da Tesla yeter ama sıktı artık.Gereksiz herşeyi haber yapmayın.Habere girip (muhtemelen okuyup) altına yor...
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Experimentation 2 yıl
trye gelse de bi değeri olsa şu haberlerin
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mokinto 2 yıl
Editör arkadaş electrek.co nun Türkiye editörü. Neredeyse haber sırası bile aynı.
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hardtracker 2 yıl
Teknolojik gelismeler zamanla is sektorlerini daha cok etkilemeye basliyor.
Bazilari evrilecek, bazilari yok olacak ve yeni sektorler acilacak.
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ahmtdzdr 2 yıl
Girme o zaman.
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