Tesla; otomobil, bakım ve sigorta için tek fiyat politikası uygulayacak

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Tesla’nın dün geçen yıla ait mali sonuçları açıklamasının ardından konuşan Tesla Global Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Jeff Evanson, şirketin şu an kısıtlı bir şekilde uyguladığı ancak gelecekte tamamen hayata geçirmek istediği yeni bir sigortalama sisteminden bahsetti. Evenson otonom sürüş teknolojisinin daha da gelişmesiyle birlikte sigortacılık faaliyetlerinin neredeyse ortadan kalkacağını düşünüyor.

Jeff Evanson yaptığı açıklamada şirketin şu an sadece Asya’daki müşteriler için uyguladığı özel bir fiyat ve sigortalama politikası olduğunu dile getirdi. Tesla’nın Asya kıtasında satmakta olduğu araçlar Tesla’yla özdeşleşen, Autopilot’un güvenlik özelliklerini ve arabanın bakımını da içeren sigorta paketi ile beraber satılıyor. Şirket, bu durumu gelecekte bir standart haline getirerek otomobil, sigorta ve bakım için müşterilere tek fiyat teklifinde bulunmak istiyor.

Tesla'ya Özel Sigorta

Evanson’un ardından konuyla ilgili kendisine sorular sorulan Elon Musk da sigorta sağlayıcılarının tamamen ortadan kalkmasa bile Tesla araçları için farklı bir sigortalama politikasına sahip olmaları gerektiğini zira aksi takdirde sigortanın arabanın kaza riskiyle orantılı olmayacağını dile getirdi.

Emekli General Motors yöneticisi ve Allstate, Google gibi firmalara danışmanlık yapan Lawrence Burns’a göre ise işler sigortacılar için Elon Musk’ın dediğinden daha olumsuz bir şekilde değişebilir. Yaptığı araştırmalarla geçtiğimiz yıl yaşanan kazaların %90’ının sürücülerden kaynaklı olduğunu dile getiren Burns tamamen otonom sürüş sistemlerinin kazaları neredeyse yok denecek kadar az bir seviyeye çekeceğini ve bunun da sigortacılık sektörünü tamamen ortadan kaldırmasa da sigorta primlerini %90 oranında azaltabileceğini düşünüyor.

Elon Musk ve Jeff Evanson birleşik fiyatlandırma politikasının ne zaman veya hangi pazarlarda sunulacağını söylemedi ancak Tesla’nın tamamen otonom sürüş sistemini kullanıma sunmasından sonra böyle bir fiyatlandırma politikasına gidebileceği düşünülüyor.

https://techcrunch.com/2017/02/22/tesla-wants-to-offer-vehicles-with-one-price-including-insurance-and-maintenance/?ncid=txtlnkusaolp00000595