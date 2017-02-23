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Tesla mali sonuçları açıkladı: Model 3 ve yeni üretim tesisleri yolda

Tesla, 2016’nın 4.çeyreğine ve tüm yıla ait mali sonuçları paylaştı. Bir önceki yıla göre gelirini %73 arttıran şirket Model 3 üretimine kısa bir süre içinde başlayabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla mali sonuçları açıkladı: Model 3 ve yeni üretim tesisleri yolda
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Tesla geçtiğimiz kasım ayında SolarCity’i ciddi eleştirilere rağmen bünyesine kattıktan sonraki ilk mali sonuç raporunu yayınladı. Şirket SolarCity için tartışmalı bir satın alım kararıyla 2.3 milyar dolar vermiş olsa da şirketin durumu beklenenden daha iyi görünüyor. 2017’nin İlk yarısında yaklaşık 50.000 adet Model S ve Model X üretmeyi planlayan Tesla, daha önce açıkladığı üretim takviminin dışına çıkarak Model 3’lerin seri üretimine erken başlamayı ve yeni Gigafactory’ler kurmayı planlıyor.

Tesla’nın mali sonuçları açıklamasından önce analistler SolarCity için harcanan yüksek miktarın şirketin nakit dengesini bozmuş olabileceğini düşünüyorlardı ancak beklenenden daha iyi performans gösteren Tesla 4. çeyrekte 2.284 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı. Tüm yıla bakıldığında ise şirket, 2015 yılında elde ettiği gelirden, %73 daha fazla gelir elde ederek 2016'yı 7 milyar dolarlık kazançla kapattı. Böylece şirket yıl boyunca 76.200 adet araç üreterek 80.000 araç hedefini kıl payı kaçırsa da kazanç açısından bu eksikliği hissettirmedi.

Yıl Bitmeden Model 3'ler Geliyor 

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, mali sonuçlarla birlikte hissedarlara şirketin gelecek planıyla ilgili yeni bilgilerde verdi. Musk’ın hissedarlara gönderdiği mesaja göre şirket, Model 3 üretimine temmuz ayında başlayacak ve eylül ayında tam ölçekli üretime geçecek. Bu da ön sipariş veren müşterilerin bir kısmının Model 3’lerini yıl sonuna kadar teslim alacağı anlamına geliyor.

Musk’ın mesajında bir diğer dikkat çeken nokta ise Tesla’nın yeni Gigafactory’ler kurmaya yönelik planları oldu. Şirketin üreteceği arabalar için pil temin edecek olan Nevada’daki Gigafactory isimli üretim tesisinin 2018’de tam ölçekli üretime başlanacağı zaten biliniyordu ancak Elon Musk geçtiğimiz kasım ayında yeni bir Gigafactory açmak istediğini ve bu büyük tesis için Avrupa’dan bir noktayı tercih edebileceğini dile getirmişti. Musk, yatırımcılara gönderdiği mesajla bu fikrini yineledi ve şirketin 4 adet daha Gigafactory açarak pil üretim tesislerinin sayısını 5’e çıkarmak istediğini dile getirdi.


http://www.autoblog.com/2017/02/22/tesla-earnings-model-3-production/ Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen Roark
Roark

yeter be yeter. sitenin adını direkt tesla news diye değiştirin. yeni işlemciler yolda, yeni grafik mimarisi yolda siz varsa yoksa tesla osurdu tesla geğirdi.

Dünyada işlemcilerden başka bir sürü teknolojik gelişmeler var. Ben böyle haberlerden son derece memnunum.
Roarkyeter be yeter. sitenin adını direkt tesla news diye değiştirin. yeni işlemciler yolda, yeni grafik mimarisi yolda siz varsa yoksa ...
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xmen121 2 yıl
Güzel atılım
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showstopper41 2 yıl
Avrupa'daki Tesla fabrikası keşke Türkiye'de açılsa, hatta Kocaeli'de

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Asami Zdrenka 2 yıl showstopper41
showstopper41
Avrupa'daki Tesla fabrikası keşke Türkiye'de açılsa, hatta Kocaeli'de


41'den anlamalıydım

Ben, yuvam akarca'dan bro
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maligezgin 2 yıl
adam çalışıyor, saksıyı çalıştırıyor, üretiyor
biz yıllardır sakız orucu bozar mı diye soruyoruz
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liebermann 2 yıl
o unutulmaz replik geliyor aklıma;
"Beyin Bedava"..
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KaleyDeskop 2 yıl
daha iyi yerlere gelirsin inşallah elon :D
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megaron85 2 yıl KaleyDeskop
Orijinalden alıntı: KaleyDeskop

daha iyi yerlere gelirsin inşallah elon :D

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Moueson 2 yıl
Tesla da büyüdü gitti yaa !Daha 2-3 sene önce adı bile duyulmuyordu
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