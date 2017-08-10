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Tesla otonom tır konvoyu geliştiriyor

Gelecek ay ilk otonom tırını tanıtmayı planlayan Tesla, geliştirmekte olduğu otonom tır konvoyunu test etmek için Nevada eyaletinin yetkilileri ile iletişime geçti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk nisan ayında Twitter'dan yaptığı açıklama ile Tesla'nın otonom tır geliştirdiğini duyurmuş ve bu tırı eylül ayında tanıtacaklarını açıklamıştı. Bu tıra ait ilk detayların gelecek ay paylaşılması bekleniyor ancak bu süreçte Tesla'nın otonom tırlarla ilgili farklı fikirlerinin de olduğu ortaya çıktı. Reuters'ın raporuna göre Tesla; Nevada eyaletinin Motorlu Taşıtlar İdaresi ile görüşerek otonom tırlarla oluşturmayı planladığı otonom tır konvoyu fikrini paylaştı. 


 

Tesla ve eyalet yetkililerinin yazışmalarına konu olan konvoyda, önden giden otomobili baz alıp tamamen otonom şekilde ilerleyen tırlar bulunuyor. Temel olarak kamyonlar yakın mesafeden birbirlerini adeta NASCAR yarışçıları gibi takip ederken hızını trafiğin akışına göre ayarlayabiliyor ve böylece yakıt tasarrufu sağlıyor. İşletmelerin nakliye masraflarını azaltmak için tercih edebileceği bu otonom kamyon konvoyunu test etmek isteyen Tesla, yetkililerden izin almaya çalışıyor. 


Uber Bir Adım Önde 

Tesla, otonom sürüş denilince akla ilk gelen şirket olsa da otonom tır ve tır konvoylarına yönelik çalışmalarda Uber'ın, en azından şu an için, bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Google'ın eski mühendisleri tarafından kurulan otonom tır geliştirme şirketi Otto'yu satın alan Uber, otonom tırları uzun bir süredir kullanıyor. Google'ın iştiraki olan Waymo'nun da son zamanlarda otonom tır projesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Ayrıca Daimler ve Volvo'nun da kısa bir süre içinde bu alanda çalışmalar başlaması bekleniyor. 


Tabi Tesla otonom tırını henüz tanıtmadı ancak Nevada eyaletinin yetkililerinden otonom tır konvoyunun test sürüşleri için izin istemesi aslında şirketin otonom tırlarda sona yaklaştığını gösteriyor. Bununla birlikte Tesla araçları test etmek için henüz lisans başvurusunda bulunmadı. Tesla'nın henüz hiçbir detay vermediği tırı bir süre daha saklamak adına testlere gelecek ay yapılacak tanıtımın ardından başlaması bekleniyor.


https://techcrunch.com/2017/08/09/tesla-said-to-be-working-on-self-driving-tech-for-electric-semi-truck/ Yorum Yaz
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Deniztns 1 yıl
Teknolojik gelismeler iyi guzel de demografik olarak kac ailenin tir soforlugunden evine ekmek goturdugunu hesaplamislar mi?
google a gore 3.5milyon sofor var. Bunlar sadece TIR soforu. Her birinin ortalama iki cocugu olsa esleriyle beraber 10milyon kisinin etkilenmesi demek.
Buna otobus ve taksi soforlerini de ekleyin. Kabaca 50 milyon kisinin etkilenecegi (ailesiyle) bir durum ortaya cikar.
Amerikanin nufusu kabaca 320 milyon desek, her 6 kisiden 1 i ac kalacak. Daha bu tirlarin parki vesairesi var. Oradan gecinen market sahipleri , moteller vs bunlarin hepsini icine katin bir..
Bu yapay zeka ve otonom sistemler onumuzdeki 10 sene icerisinde bizim calisma sistemimizi kokten degistirecekler.
Temel gelir sistemleri uzerine calismamiz lazim. Sahsen ben sansliyim cunku Hollanda vatandasiyim. Ama Turkiye'de bunca sorun varken herhalde bu problemi dert edinecek kimse cikmayacaktir.
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BlindGuardianNN 1 yıl
Elon Musk nisan ayında Twitter'dan yaptığı açıklama ile Tesla'nın otonom tır geliştirdiğini duyurmuş ve bu tırı eylül ayında tanıtacaklarını açıklamıştı. Bu tıra ait ilk detayların gelecek ay paylaşılması bekleniyor ancak bu süreçte Tesla'nın otonom tırlarla ilgili farklı fikirlerinin de olduğu ortaya çıktı. Reuters'ın raporuna göre Tesla; Nevada eyaletinin Motorlu Taşıtlar İdaresi ile görüşerek otonom tırlarla oluşturmayı planladığı otonom tır konvoyu fikrini paylaştı.
Hayırlı Olsun
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BekirHan 1 yıl
Yav güzel hoşta haber başlığına niye A10 fotoğrafı koyuyorsunuz. Bari kendi fotosunu koyun uçağın nasıl olsa Hürkuş tan üretilecek.
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Kerim5100 1 yıl
Hoşaf içen tır şoförleri bunu beğenmedi :D
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alperenxx 1 yıl Kerim5100
Hoşaf içen ne alaka?
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