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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla’nın yeni otomatik pilot donanımı artık çok daha etkileyici

Tesla’nın otomatik pilot teknolojisine hayat veren teknik donanım sessiz sedasız güncellendi. Yeni Model 3, Model S ve Model X artık HW2’nin yeni sürümü ile geliyor. Peki neler değişti?
1 yıl
6,7b
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17
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın yeni otomatik pilot donanımı artık çok daha etkileyici
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Tesla’nın Kasım 2016’da detayları ilk defa ortaya çıkan otomatik pilot donanımı Hardware 2 (HW2) aradan geçen birkaç aylık dönemin ardından yeni bir güncelleme ile karşımızda. Tesla cephesinden resmi bir açıklama gelmese de tüketicilerle buluşturulmaya başlanan yeni araçların HW2’nin bir güncellemesi ile geldiğini ortaya koyuldu.

HW2 ile 8 kamera ve 1 radardan oluşan donanım, dış kısımda yine aynı algılayıcılardan oluşuyor ancak bu kez içerde de sürücüyü sürekli izleyen bir iç kamera var. Elbette ki asıl olay iç kısımdaki bu kamera değil. İşin sihri, Tesla Vision sisteminde. NVIDIA’nın CUDA mimarisini kullanan sisteme dair detayları sizlere daha önce burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Yeni düzenlemeler ile çok daha yüksek işlem gücü ortaya konmuş.

Autopilot 2.5 olarak da ifade edilebilen sistem daha yüksek işlem gücüne sahip. Ek bir GPU birimi kullanılmayan sistem, küçük optimizasyonlar ile otomatik pilot deneyimini daha yukarı taşıyacak işlem gücüne erişmiş. Tesla cephesinden gelen bilgiler bu güncellemenin otomatik pilotun güvenilirliğini bir parça daha yukarı taşıdığını ifade ediyor.

Autopilot 1.0 ile ikinci seviye otonom özellikleri yakalayan Tesla, saniyede 0,256 trilyon işlem kapasitesine (TOPS) erişmişti fakat 3. ve 5. seviye otonom yetenekler için saniyede 2 ile 20 TOPS gibi düzeylerle ifade edilen çok daha yüksek kapasitelere ihtiyaç duyuluyor. Yeni optimizasyonlar ile Tesla’nın beşinci seviye otonom hedefine yaklaşma noktasında bir adım daha attığını ortaya koyulsa da resmi bir açıklama olmadığı için rakamlar üzerinden konuşmak olanaklı olamıyor ne yazık ki.

Hardware 2'nin güncel halinden kart görüntüsü ve sensörlerin yerleşimi galerimizdeki görsellerde yer alıyor. 

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basartenk 1 yıl en beğenilen
Ya arkadaş burası teknoloji haber sitesi, Tesla'da teknoloji dünyasının en önde gelen kuruluşlarından biri. Ne istiyorsunuz? Paparazzi haberi mi? İstemiyorsanız okumayın geçin ve buraya boş boş yorum yazmayın.
Ya arkadaş burası teknoloji haber sitesi, Tesla'da teknoloji dünyasının en önde gelen kuruluşlarından biri. Ne istiyorsunuz? Paparazzi haberi mi? İstemiyorsanız...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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haberelectro 1 yıl
günlük tesla haberi de paylaşılmış ölsem de gam yemem...
1 Yanıt Yanıtla +5
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ardicli2000 1 yıl haberelectro
haberelectro

günlük tesla haberi de paylaşılmış ölsem de gam yemem...

Her gün hiç bir teknolojik ve donanım gelişmesi içermeyen tonla ThreadRipper haberi okuyonuz ya. İşlemci çıktı fiyatı da performansı da belli olacak. Yaparsın 2 haber 2 video tmm. Biz maşallah çok teknolojik ya kutu açmasından bilg e takmasına kadar hepsini okuyup izliyoz. Bu sorun teşkil etmiyor da dünyada ticari manada bir ilk olan yüksek işlem gücüne sahip sınıfının tek örneği akıllı pilot donanımına ilişkin mi haber size lüzumsuz geliyor.

Lüzum anlayışınızı değiştirin.
haberelectrogünlük tesla haberi de paylaşılmış ölsem de gam yemem...Her gün hiç bir teknolojik ve donanım gelişmesi içe...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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kadirirdem 1 yıl
Diyecek bir şey yok Araba deyince aklıma artık Tesla geliyor.
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OverClocK1ng 1 yıl
Ben de diyorum ki Tesla neden pahalı diye. Fiyatın içerisine ekran kartı da dahilmiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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khaos 1 yıl
tepeden tırnağa hem teknoloji hem donanım haberi bunun neyine çemkiriyorsunuz?
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haberelectro 1 yıl
günlük tesla haberi de paylaşılmış ölsem de gam yemem...
1 Yanıt Yanıtla +5
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ardicli2000 1 yıl haberelectro
haberelectro

günlük tesla haberi de paylaşılmış ölsem de gam yemem...

Her gün hiç bir teknolojik ve donanım gelişmesi içermeyen tonla ThreadRipper haberi okuyonuz ya. İşlemci çıktı fiyatı da performansı da belli olacak. Yaparsın 2 haber 2 video tmm. Biz maşallah çok teknolojik ya kutu açmasından bilg e takmasına kadar hepsini okuyup izliyoz. Bu sorun teşkil etmiyor da dünyada ticari manada bir ilk olan yüksek işlem gücüne sahip sınıfının tek örneği akıllı pilot donanımına ilişkin mi haber size lüzumsuz geliyor.

Lüzum anlayışınızı değiştirin.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Xloud 1 yıl
63.000 şiparis iptal edilmiş onu haber yapmayı unuttunuz sanırım :)
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basartenk 1 yıl en beğenilen
Ya arkadaş burası teknoloji haber sitesi, Tesla'da teknoloji dünyasının en önde gelen kuruluşlarından biri. Ne istiyorsunuz? Paparazzi haberi mi? İstemiyorsanız okumayın geçin ve buraya boş boş yorum yazmayın.
Yanıtla +38
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derepaca 1 yıl
Tasarımı yayınlanmadan yapılmış sayılmaz. :D
Biz yasarım görmeden inanmayız, kimse bizim sabrımızı ölçmeye kalkmasın. :P
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yunskrgl 1 yıl
Bir gün daha tesla haberi okumanın verdiği mutluluğu yaşıyorum :) umarım bu tesla haberleri hiç bitmez ve haber yapan arkadaşlarda ne haber yapsam diye düşünmez. Burdan donanımhaber haber müdürü ahmet beyin katkısıyla sayın tesla ceo su Elon Musk Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum.
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Otomobil, tesla ve
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