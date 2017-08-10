Tesla’nın yeni otomatik pilot donanımı artık çok daha etkileyici

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Tesla’nın Kasım 2016’da detayları ilk defa ortaya çıkan otomatik pilot donanımı Hardware 2 (HW2) aradan geçen birkaç aylık dönemin ardından yeni bir güncelleme ile karşımızda. Tesla cephesinden resmi bir açıklama gelmese de tüketicilerle buluşturulmaya başlanan yeni araçların HW2’nin bir güncellemesi ile geldiğini ortaya koyuldu.

HW2 ile 8 kamera ve 1 radardan oluşan donanım, dış kısımda yine aynı algılayıcılardan oluşuyor ancak bu kez içerde de sürücüyü sürekli izleyen bir iç kamera var. Elbette ki asıl olay iç kısımdaki bu kamera değil. İşin sihri, Tesla Vision sisteminde. NVIDIA’nın CUDA mimarisini kullanan sisteme dair detayları sizlere daha önce burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Yeni düzenlemeler ile çok daha yüksek işlem gücü ortaya konmuş.

Autopilot 2.5 olarak da ifade edilebilen sistem daha yüksek işlem gücüne sahip. Ek bir GPU birimi kullanılmayan sistem, küçük optimizasyonlar ile otomatik pilot deneyimini daha yukarı taşıyacak işlem gücüne erişmiş. Tesla cephesinden gelen bilgiler bu güncellemenin otomatik pilotun güvenilirliğini bir parça daha yukarı taşıdığını ifade ediyor.

Autopilot 1.0 ile ikinci seviye otonom özellikleri yakalayan Tesla, saniyede 0,256 trilyon işlem kapasitesine (TOPS) erişmişti fakat 3. ve 5. seviye otonom yetenekler için saniyede 2 ile 20 TOPS gibi düzeylerle ifade edilen çok daha yüksek kapasitelere ihtiyaç duyuluyor. Yeni optimizasyonlar ile Tesla’nın beşinci seviye otonom hedefine yaklaşma noktasında bir adım daha attığını ortaya koyulsa da resmi bir açıklama olmadığı için rakamlar üzerinden konuşmak olanaklı olamıyor ne yazık ki.

Hardware 2'nin güncel halinden kart görüntüsü ve sensörlerin yerleşimi galerimizdeki görsellerde yer alıyor.