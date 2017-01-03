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Tesla, sınırsız bedava süperşarj hediyesini uzatıyor

Tesla, 1 Ocak 2017'den itibaren alınan araçlar için sınırsız bedava süperşarj hakkı vermeyeceğini açıklamıştı. Şimdi Tesla'dan bir açıklama daha geldi. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Alper Çakan
Yazar
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Tesla, elektrikli araçlarının taşıdığı çok sayıda özelliğin yanında birkaç küçük dezavantajı müşterilerine hissettirmemek için çok uğraşıyor. Bunlardan biri de şarj problemi. Bunu çözmek için çok sayıda süperşarj istasyonu açan Tesla, ayrıca araç satın alanlara bedava ve sınırsız süperşarj hakkı veriyordu.
7 Kasımda Tesla'dan bir açıklama geldi ve 1 Ocak 2017'den sonra alınan araçlara böyle bir hak verilmeyeceği duyuruldu. Dün ise Tesla'dan bu konuyla alakalı tekrar bir duyuru geldi. Model S ve X için geçerli olan bu kampanyanın bitiş tarihinin 15 Ocak 2017'ye ertelendiği müjdesi verildi. Böylece, almayı düşünenler için 2 hafta daha bu kampanyadan yararlanma fırsatı var.
O tarihden sonra ise Tesla'nın geçen sene açıkladığı plan devreye girecek ve yeni araç satın alanlara her yıl 400 kW-saatlik ücretsiz süperşarj hakkı verilecek. Bu miktar, yaklaşık 1600 km. anlamına geliyor. Bu kredileri bittikten sonra ise Tesla'nın süperşarj istasyonlarında "benzer bir benzinli arabanın yakıt maliyetinden daha ucuz bir ücretle" arabalarını hızlıca şarj edebilecekler. Bu değişikler duyurulurken Tesla, süperşarj istasyonlarının asla kâr amaçlı olmadığını ve ücretleri daha da düşürmek için çalışmalara devam ettiklerini bildirmişti.

http://www.theverge.com/2017/1/1/14139770/tesla-supercharger-deal-extension Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 2 yıl
Param olsaydı da Tesla alsaydım... Bu kampanyadan yararlanmak için hemen bugün alırdım.
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kadirirdem 2 yıl
haber güzelde bize yaramıyor :).
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aspirin_00 2 yıl
merak ediyorum bunlara da kaplosuz şarj özelliği ilk kim getirecek :))))
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dragonborn95 2 yıl
Türkiye'de olsa devasa powerbanklar alıp elektrik depo edilirdi malum zam filan gelir biz alışkın değiliz öyle bedava elektriğe .
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10ff 2 yıl
hemen tesla aracimla yurtdisina, bedava elektrikten faydanmaya gidecegim. lpg ye yeni zam gelmisti cok iyi oldu. konu sicak firsatlara eklenmeli (!)
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