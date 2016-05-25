Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı

Reddit üzerindeki Tesla Motors topluluğu tarafından paylaşılan kısa bir video, Tesla Model S'in otomatik pilot (Autopilot) modu devredeyken, araç sahibinin direksiyon başında uyuya kaldığını gösteriyor.

Otomatik pilot modu Tesla marka otomobillerinin kendini yönlendirerek şerit değiştirmesine, engellerden ve bariyerlerden kaçınmasına ve hatta kendi kendini park edebilmesine yardımcı olan 13 ultrasonik sensör kullanıyor. Ayrıca çağırdığınız zaman sizi almaya gelebilmesini sağlayan "Summon" gibi bir özelliği de var.

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Ancak tüm bunlar Tesla araçlarının tamamen otonom oldukları anlamına gelmiyor. Şirket ve CEO'su Elon Musk, araçlar otomatik pilot modundayken sürücülerin direksiyon başında uyumamaları gerektiğini defalarca söyledi. Ayrıca şirket herhangi bir şey olursa diye sürücülerin ellerini direksiyon üzerinde tutmalarının önemli olduğu da vurgulamıştı.

Autopilot modu Tesla'ları tam otonom araca dönüştürmüyor

Tesla bu görüntüler üzerine Tech Insider'a bir açıklama yaparak konuyu ele aldı. Şirket, Autopilot özelliğinin sürücülere direksiyon başında daha fazla güven vermek, yol boyunca emniyeti arttırmak ve otoyol sürüşünü daha keyifli hal getirmek için aktif katılımlı bir deneyim sağlamak üzere tasarlandığını söylüyor.

Ayrıca otomatik pilot sisteminin bu güne kadarki en gelişmiş sistemlerden biri olduğu ancak Tesla'ları otonom bir araca dönüştürmediği ve sürücünün tüm sorumluluğu üzerinden atmasına izin vermediği vurgulanıyor. Tesla, Autopilot özelliğinin kullanıma sunulmasından bu yana devamlı olarak sürücülerin her zaman kontorlü devralacak gibi hazır olmaları gerektiğini söylüyor.

Tesla'nın otomatik pilot sistemi gün geçtikçe daha da gelişiyor ancak henüz hatasız değil. Tesla sahipleri otomobillerinin gereksiz yere trafiğin içine girme ve çok erken otoyoldan çıkma gibi istenmeyen şeyleri yapmaya çalıştıklarından şikayet ediyorlar. Ayrıca kısa süre önce bir Model S'in ön kısmındaki radar sensörüne sıkışan büyük bir güve, Autopilot sisteminin devre dışı kalmasına neden olmuştu.

https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/4kqb6p/caught_sleeping_in_traffic_with_autopilot/