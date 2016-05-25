Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı

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Reddit üzerindeki Tesla Motors topluluğu tarafından paylaşılan kısa bir video, Tesla Model S'in otomatik pilot (Autopilot) modu devredeyken, araç sahibinin direksiyon başında uyuya kaldığını gösteriyor.
Otomatik pilot modu Tesla marka otomobillerinin kendini yönlendirerek şerit değiştirmesine, engellerden ve bariyerlerden kaçınmasına ve hatta kendi kendini park edebilmesine yardımcı olan 13 ultrasonik sensör kullanıyor. Ayrıca çağırdığınız zaman sizi almaya gelebilmesini sağlayan "Summon" gibi bir özelliği de var.Ayrıca Bkz. "Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin"
Ancak tüm bunlar Tesla araçlarının tamamen otonom oldukları anlamına gelmiyor. Şirket ve CEO'su Elon Musk, araçlar otomatik pilot modundayken sürücülerin direksiyon başında uyumamaları gerektiğini defalarca söyledi. Ayrıca şirket herhangi bir şey olursa diye sürücülerin ellerini direksiyon üzerinde tutmalarının önemli olduğu da vurgulamıştı.
Autopilot modu Tesla'ları tam otonom araca dönüştürmüyor
Tesla bu görüntüler üzerine Tech Insider'a bir açıklama yaparak konuyu ele aldı. Şirket, Autopilot özelliğinin sürücülere direksiyon başında daha fazla güven vermek, yol boyunca emniyeti arttırmak ve otoyol sürüşünü daha keyifli hal getirmek için aktif katılımlı bir deneyim sağlamak üzere tasarlandığını söylüyor.
Ayrıca otomatik pilot sisteminin bu güne kadarki en gelişmiş sistemlerden biri olduğu ancak Tesla'ları otonom bir araca dönüştürmediği ve sürücünün tüm sorumluluğu üzerinden atmasına izin vermediği vurgulanıyor. Tesla, Autopilot özelliğinin kullanıma sunulmasından bu yana devamlı olarak sürücülerin her zaman kontorlü devralacak gibi hazır olmaları gerektiğini söylüyor.
Tesla'nın otomatik pilot sistemi gün geçtikçe daha da gelişiyor ancak henüz hatasız değil. Tesla sahipleri otomobillerinin gereksiz yere trafiğin içine girme ve çok erken otoyoldan çıkma gibi istenmeyen şeyleri yapmaya çalıştıklarından şikayet ediyorlar. Ayrıca kısa süre önce bir Model S'in ön kısmındaki radar sensörüne sıkışan büyük bir güve, Autopilot sisteminin devre dışı kalmasına neden olmuştu.
https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/4kqb6p/caught_sleeping_in_traffic_with_autopilot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Otoban hız sınırları dahilinde maksimum izin verilen hızda giderken, standart mal Türk şoförü ile karşılaşan Tesla çok garip tepkiler verebilir, bu da kazaya sebep olabilir.
Araç 120 ile gidiyor. Sağı dolu. Sağ şeritten bir mal çat diye orta şeride, sizin olduğunuz şeride son dakikada geçti. Normal bir Türk şoförü güvenli takip mesafesini dikkate almadan, ani frenden kaçınarak, bu malın tamponuna yaklaşarak yavaşlar. Takip mesafesini sonra açar. Ancak işin kitabi kuralı takip mesafesini bozmamaktır. Tesla bunu yapar. O yüzden öküz gibi fren yapar. Arkandan gelen sana çarpmamak için çok acı fren yapar. Sen yırtsan bile arkandaki yırtamaz. Onun arkasından gelen ona vurur.
Bu çok basit, klasik, sıradan bir durum. O kadar fazla kaza ihtimali şekli var ki, Tesla'nın içinde uyumak tam bir mallıktır. Bu sistem daha emekleme aşamasında. 10-20 yıl sonra E sınıfında ve gırtlak dolu D sınıfında UYUYABİLECEĞİNİZ otonom araçlar gelişecektir. Ancak şu an çok erken.
Bu otonom araçlarda da çok enteresan yasal meseleler çıkacak. Ehliyetli biri, ve hatta belki reşit biri yokken araba giderken kaza yaptığında ne olacak? Aracın data logu incelenip, araç otonom giderken kaza olduğu, dolayısı ile suçun şoförde olmadığı mı anlaşılacak? Bu durumda kazanın getirdiği mali sorumluluk kime ait olacak? Açıklama getirilmesi gereken çok yasal boşluk var. Hele bizimki gibi Roma hukukuna dayalı bir sistemde, bu araçlar Dünya'da legalleştiği, yasalarda yerini bulduğu bir düzende biz bir süre daha meclisin yasa çıkarmasını beklemek zorunda kalabiliriz.
Bu işin biraz bilimkurgu boyutu. Ancak şu anda Tesla'nın tam bir otonom araç olmadığı açık. Bu aracın satışları yükseldikçe, Türkiye'de çok mallık görürüz benden söylemesi. Ancak şu olabilir, İstanbul'da 5'le akan bir iş trafiğinde, uyumazsın da, alırsın gazeteni eline gazete okursun, o olur. Trafik 5'le 10'la, ne bileyim maksimum 30 ile akıyordur, aracın bilgisayarında internette gezersin falan o olur. Ancak yoğun da olsa uyumak sakat iş.