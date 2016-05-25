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Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı

Geçtiğimiz günlerde internete düşen kısa bir video, Tesla Model S sürücüsünün otomatik pilot moduna aldığı aracıyla otoyolda seyir halindeyken direksiyon başında uyuya kaldığını gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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94
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Reddit üzerindeki Tesla Motors topluluğu tarafından paylaşılan kısa bir video, Tesla Model S'in otomatik pilot (Autopilot) modu devredeyken, araç sahibinin direksiyon başında uyuya kaldığını gösteriyor.
Otomatik pilot modu Tesla marka otomobillerinin kendini yönlendirerek şerit değiştirmesine, engellerden ve bariyerlerden kaçınmasına ve hatta kendi kendini park edebilmesine yardımcı olan 13 ultrasonik sensör kullanıyor. Ayrıca çağırdığınız zaman sizi almaya gelebilmesini sağlayan "Summon" gibi bir özelliği de var.
Ayrıca Bkz. "Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin"
Ancak tüm bunlar Tesla araçlarının tamamen otonom oldukları anlamına gelmiyor. Şirket ve CEO'su Elon Musk, araçlar otomatik pilot modundayken sürücülerin direksiyon başında uyumamaları gerektiğini defalarca söyledi. Ayrıca şirket herhangi bir şey olursa diye sürücülerin ellerini direksiyon üzerinde tutmalarının önemli olduğu da vurgulamıştı.

Autopilot modu Tesla'ları tam otonom araca dönüştürmüyor

Tesla bu görüntüler üzerine Tech Insider'a bir açıklama yaparak konuyu ele aldı. Şirket, Autopilot özelliğinin sürücülere direksiyon başında daha fazla güven vermek, yol boyunca emniyeti arttırmak ve otoyol sürüşünü daha keyifli hal getirmek için aktif katılımlı bir deneyim sağlamak üzere tasarlandığını söylüyor.
Ayrıca otomatik pilot sisteminin bu güne kadarki en gelişmiş sistemlerden biri olduğu ancak Tesla'ları otonom bir araca dönüştürmediği ve sürücünün tüm sorumluluğu üzerinden atmasına izin vermediği vurgulanıyor. Tesla, Autopilot özelliğinin kullanıma sunulmasından bu yana devamlı olarak sürücülerin her zaman kontorlü devralacak gibi hazır olmaları gerektiğini söylüyor.
Tesla'nın otomatik pilot sistemi gün geçtikçe daha da gelişiyor ancak henüz hatasız değil. Tesla sahipleri otomobillerinin gereksiz yere trafiğin içine girme ve çok erken otoyoldan çıkma gibi istenmeyen şeyleri yapmaya çalıştıklarından şikayet ediyorlar. Ayrıca kısa süre önce bir Model S'in ön kısmındaki radar sensörüne sıkışan büyük bir güve, Autopilot sisteminin devre dışı kalmasına neden olmuştu.

https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/4kqb6p/caught_sleeping_in_traffic_with_autopilot/ Yorum Yaz
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nanoona 3 yıl en beğenilen
bence harika bir sistem, yeter artik gaz fren direksiyon aynalar yorulduk artik.. o kadar para veriyoruz kendisi gitsin.
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hsngencer 3 yıl
bu tesla tam türkiye arabası.e5 de istanbul trafiginde millete uyumak icin vakit cikti:Dkadınlar da evden makyaj yapmadan cıkabilir.arabada cok vakitleri olucak artık.cakmalığada bide fön ve maşa oldu bu iş


bu tesla tam türkiye arabası.e5 de istanbul trafiginde millete uyumak icin vakit cikti:Dkadınlar da evden makyaj yapmadan cıkabilir.arabada cok vakitleri oluca...
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1 Yanıt Yanıtla +78
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Huseyin-ZST 3 yıl
Bu, şu anda o kadar giriş seviyesi bir sistem ki, birşeylerin ters gitmesi için çok fazla sebebi var.

Otoban hız sınırları dahilinde maksimum izin verilen hızda giderken, standart mal Türk şoförü ile karşılaşan Tesla çok garip tepkiler verebilir, bu da kazaya sebep olabilir.

Araç 120 ile gidiyor. Sağı dolu. Sağ şeritten bir mal çat diye orta şeride, sizin olduğunuz şeride son dakikada geçti. Normal bir Türk şoförü güvenli takip mesafesini dikkate almadan, ani frenden kaçınarak, bu malın tamponuna yaklaşarak yavaşlar. Takip mesafesini sonra açar. Ancak işin kitabi kuralı takip mesafesini bozmamaktır. Tesla bunu yapar. O yüzden öküz gibi fren yapar. Arkandan gelen sana çarpmamak için çok acı fren yapar. Sen yırtsan bile arkandaki yırtamaz. Onun arkasından gelen ona vurur.

Bu çok basit, klasik, sıradan bir durum. O kadar fazla kaza ihtimali şekli var ki, Tesla'nın içinde uyumak tam bir mallıktır. Bu sistem daha emekleme aşamasında. 10-20 yıl sonra E sınıfında ve gırtlak dolu D sınıfında UYUYABİLECEĞİNİZ otonom araçlar gelişecektir. Ancak şu an çok erken.

Bu otonom araçlarda da çok enteresan yasal meseleler çıkacak. Ehliyetli biri, ve hatta belki reşit biri yokken araba giderken kaza yaptığında ne olacak? Aracın data logu incelenip, araç otonom giderken kaza olduğu, dolayısı ile suçun şoförde olmadığı mı anlaşılacak? Bu durumda kazanın getirdiği mali sorumluluk kime ait olacak?

Açıklama getirilmesi gereken çok yasal boşluk var.
Hele bizimki gibi Roma hukukuna dayalı bir sistemde, bu araçlar Dünya'da legalleştiği, yasalarda yerini bulduğu bir düzende biz bir süre daha meclisin yasa çıkarmasını beklemek zorunda kalabiliriz.



Bu işin biraz bilimkurgu boyutu. Ancak şu anda Tesla'nın tam bir otonom araç olmadığı açık. Bu aracın satışları yükseldikçe, Türkiye'de çok mallık görürüz benden söylemesi. Ancak şu olabilir, İstanbul'da 5'le akan bir iş trafiğinde, uyumazsın da, alırsın gazeteni eline gazete okursun, o olur. Trafik 5'le 10'la, ne bileyim maksimum 30 ile akıyordur, aracın bilgisayarında internette gezersin falan o olur. Ancak yoğun da olsa uyumak sakat iş.
Bu, şu anda o kadar giriş seviyesi bir sistem ki, birşeylerin ters gitmesi için çok fazla sebebi var.Otoban hız sınırları dahilinde maksimum izin v...
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4 Yanıt Yanıtla +45
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Jajababa 3 yıl
Rotayi belirledigin yere gidip en yakin musait yere park ediyorsa tadindan yenmez
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corsairden 3 yıl
Yollar ototnom olmadan otonom sistemlere güvenmek tam bir aptallık olur. Ama bu aptalların yapacakları aptallık kendilerinden çok olayla ilgisi sadece orada bulunmak olan insanlara zarar verecektir.
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DH Misafiri 3 yıl
teslayı kim alır ? zaten kurallara uyan güvenli sürüş meraklısı . teslayı kim almaz hız manyağı ve kullanırken içinden canavar çıkan öfke kontrolü sorunu olanlar. yani dicem o ki teslada kurbanlık koyuna döneriz piskopatlar fink atar cevremizde en azından uyanık olmak lazım..
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DH Misafiri 3 yıl
ensonhaber ssangyong, donanımhaber iphone ve tesla reklamından vazgecemedi gitti...
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DH Misafiri 3 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar
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DH Misafiri 3 yıl
tam istanbula göre, işe gidene kadar 2-3 saat daha uyu
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haberelectro 3 yıl
Mercedesin otopilotunda direksiyona belli bir sure mudahale olmazsa arac kendini durduruyor.
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JavaSpecialist 3 yıl
tüm arabaların hepsi otomatik olsada sürmesek şu arabaları artık
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tuago 3 yıl
Huseyin-ZST

standart mal Türk şoförü

Kötü niyetle söylediğini sanmıyorum ama şaka için bile olsa böyle laflar kullanamazsın dikkat et.[>:] Millet olarak kendimizi aşşağılama "mallığından" vazgeçin. Biriside çıkıp dayı sen diyon hayırdır ya! diyememiş hayret
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Huseyin-ZST 3 yıl tuago
tuago

Huseyin-ZST

standart mal Türk şoförü

Kötü niyetle söylediğini sanmıyorum ama şaka için bile olsa böyle laflar kullanamazsın dikkat et.[>:] Millet olarak kendimizi aşşağılama "mallığından" vazgeçin. Biriside çıkıp dayı sen diyon hayırdır ya! diyememiş hayret


Mal olan şoför. Türk değil. Türkçe'de tamlamalar vardır. Türk şöförü dediğiniz zaman bu bir tamlama oldu. Başına mal kelimesini koyduğunuzda bu lafı kime etmiş oldunuz? Türk'e mi şoföre mi? Mal olan Türk değil, şoför. Beni Türklüğe laf atmakla suçlamadan önce Türkçe öğrenin biraz. Alınganlığı da bırakın. Bazen doğruların söylenmesi uyandırma servisi işlevi görür.

Türk'e mal diyecek olsam derim, çaktırmadan yapmam, adam gibi söylerim. Bazı doğruların söylenmesi lazım. Diğer türlü mallar mallığının farkına varmadığı sürece, bu mallık değişmez. Ancak Türk'ün mal olduğunu düşünmüyorum şahsen. Tarih bize aksini söylüyor. Geçici beyin dumurlarını her millet zaman zaman yaşar. Normaldir. Bu geçici durum koca bir millete mal demeye yetmez.

Bence boş yere alınganlığı bırakın. Koca Türk milleti bir zibidinin kendisine mal demesi ile de mal olmaz. Tavşan taşa sürtmüş, dağı tittim demiş muhabbeti. Hemen "Türklüğe laf edene savunmaya geçme" ihtiyacı hissetmek de bir çeşit güvensizlik veya kompleks örneği. "Türk'ün savunulmaya ihtiyacı mı var?" "Bu kadar mı güçsüz lan bunlar?" gibi fikirleri türetiyor. Bırak arkadaş!

Benzerini uluslararası ortamlarda Türklüğü canla başla tanıtmaya ve hakkında bilinen yanlışları düzeltmeye çalışan çaresiz yurdum insanında görüyorum. "Şu aslında böyle, bu aslında böyleydi, biz ondan şöyle yaptık..." bırak arkadaş! O da seni vulgar bilsin. O kim ki? 90'lı yıllarda kendi kıtasında 200.000 kişinin katledilmesine ses etmemiş adam seni vulgar bilsin bırak. Gene 90'larda, Afrika'da kendi yarattığı sorunun getirdiği ırkçılık 1 milyon can almış, adamın gıkı çıkmamış. Gene de o seni vulgar bilsin. Ne olacak? Kendini anlatma zahmetine neden giriyorsun? Seni vulgar bilse ne, medeniyetin şiarını yazdığını sansa ne? Ne boyun uzar, ne boyun kısalır...
Aynı mantık. Gerek yok.

Alınganlığa da gerek yok. Biraz daha iyi Türkçe öğrenelim, daha iyi konuşalım, daha iyi yazalım. Benim de bu konuda eksikliklerim yok değil, var.

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Özetle mal dediğim kişi Türk değildir. Yurdum şoförüdür. Buna bir itirazınız varsa bunu tartışalım. Ancak belli bir şuura sahip şoför sayısı %20'yi geçmez iken, saçma bir tartışma olur.
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L.o.T.u.S 3 yıl
Çaktırmadan reklam yapmışlar. Bariz düzmece.ama akıllıca





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