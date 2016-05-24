Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin

1,75 litre hacimli 4 silindirli bir motora ve bu motordan çıkan 240 beygire rağmen süper spor otomobillere yakın performans değerleri sunan Alfa Romeo 4C'nin üretimine tanık olun.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin
Otomobillerle ilgilenenlerin bileceği üzere Alfa Romeo 4C sunduğu lüks özelliklerle bilinen bir model değil. Lükslüğün ve konforun aksine, bu otomobil tamamen hafiflik, basitlik ve doğrudan sürüş için geliştirilmiş bir model. Hatta bu uğurda hidrolik veya elektronik desteği bile bulunmayan bir direksiyon sistemine sahip bir araçtan bahsediyoruz. 1,75 litre hacmindeki 4 silindirli turbo besleme motoru yalnızca 240 beygir güç üreten otomobilin 0’dan 100 km/s’ye ulaşma süresi fabrika tarafından 4,5 saniye olarak açıklanmasına rağmen, gerçek dünya koşullarında 4,2 saniye gibi sürelerde bu hızlanmayı gerçekleştiren testler de bulunmakta.
Peki nasıl oluyor da gücü o kadar da etkileyici olmayan bir araba neredeyse süper spor otomobillere yakın bir hızlanma değeri sunuyor? 4C, başarısını sahip olduğu karbon fiber şasisine borçlu. Tabii ki bu tarz üretim tekniklerine milyonlarca lira fiyata sahip olan araçlarda da rastlıyorsunuz. Ancak bu denli ulaşılabilir bir araçta böyle bir teknolojiye sahip olmak sıra dışı bir şey. Burada bir not düşmek lazım, o da ulaşılabilir ifadesinin maalesef ezici vergi sistemi ve döviz kurlarından dolayı ülkemiz için geçerli olmadığı gerçeği zira otomobilin Türkiye’deki fiyatı 460 bin TL civarında.
Sözü daha fazla uzatmadan sizleri Alfa Romeo 4C’nin tamamen teknolojik bir ortamda lazerlerin, akıllı elektrikli aletlerin ve bilgisayarların işçilerle ortak olarak çalıştığı tesiste baştan sona nasıl üretildiğini gösteren videoyla baş başa bırakıyoruz.
 

http://www.popularmechanics.com/cars/a20948/alfa-4c-factory-video/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
strathmorea 3 yıl en beğenilen
Dünyada çeşit çeşit vergi türleri yaratarak vatandaşını bizim ülkemizdeki kadar SOYAN bir ülke daha yok. Mesela ÖTV denen vergi 1999 depremi sonrası yaraların sarılması için ''geçici süre'' ile alınan bir vergi türü olarak çıktı. Peki ne oldu.? Resmen KDV yi geçti ve günümüzde en fazla cep yakan vergi türü. Bir araba alırken aldığımız arabanın saf fiyatı kadar da vergi veriyoruz, 2 araba almış kadar olunuyor. Vergi kutsaldır ayağına yatıp vatandaşını soymak ahlaksızca. Her şeyin kabul edilebilir bir ölçüsü vardır, vergide de olacağı gibi.
Dünyada çeşit çeşit vergi türleri yaratarak vatandaşını bizim ülkemizdeki kadar SOYAN bir ülke daha yok. Mesela ÖTV denen vergi 1999 depremi sonrası yaraların ...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
Hidrolik direksiyon yok he? Yani düz kremayer dişlisi var o kadar?
İlginç...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Şu paraya bak:P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
aynı lotus mantığında bir araba olmuş ama son sürati daha iyi.ne yazıkki fiyatlandırma kurbanı olmuş.bunun üzerine 1.8lt 300bg modeli de çıkacakmış.burda satabilmesi için 200-250bin tl civarı olması lazım.şayet 420bin tl'ye 370bg'lik M2 alınıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemalboran 3 yıl
Haberde yanlışlık var galiba, elektrik destekli hidrolik direksiyon yoktur büyük ihtimalle. Zira elektrik desteği sürüş hissini zayıflatıyor. Bu araçta hidrolik direksiyon vardır. McLaren'ler de elektrik destekli direksiyon kullanmıyor sürüş hissi için.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Degisken 3 yıl kemalboran
kemalboran

Haberde yanlışlık var galiba, elektrik destekli hidrolik direksiyon yoktur büyük ihtimalle. Zira elektrik desteği sürüş hissini zayıflatıyor. Bu araçta hidrolik direksiyon vardır. McLaren'ler de elektrik destekli direksiyon kullanmıyor sürüş hissi için.

Araçta ne elektrik destekli hidrolik ne elektrikli ne de hidrolik direksiyon bulunmakta. Araç bu yardımcı sistemlerden hiçbirine sahip değil. Haberde yanlışlık yok
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Anca oyunlarda görürüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azman çavuş 3 yıl
kartal sanayimi orası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 3 yıl
Sıfır arabanın %45 i vergi.
Sen kalk onbinlerce kişiyi bünyende çalıştır, deli arge yatırımları yap, tasarımlar, motor mekaniği vs.her şeyiyle bir araba oluştur. Devlet gelsin, neredeyse fiyatın yarısı kadar vergi koysun. Olacak iş değil! KDV' yi anladık ta ÖTV çok saçma bir vergi hakkaten ve kalkması lazım. Araştırmaddım ama ben inanmıyorum, sıfır arabada bu kadar vergi hiç bir ülkede yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 3 yıl
İnsanların yapacağı yardımı devlet yapıyor, çok fazla devletten maaş alan insan var, bunların bir kısmıda haksız yere yalan beyanla alıyor. Devlet insanlardan zorla para almaktan vazgeçse acaba bu fazla parayla yoksullara yardım edermiydik oda ayrı bir konu. Sonuçta yaptığı sevapla Türkiye Cumhuriyeti cennete gitmeyecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 3 yıl
Go cart gibi araba . Eskiden maseratilere cakma ferari derlerdi sanırım bunada çakma maserati diycekler bu gidişle . Ben beğendim fiyatı 200binlerde gezseydi şartları zorlardım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 3 yıl en beğenilen
Dünyada çeşit çeşit vergi türleri yaratarak vatandaşını bizim ülkemizdeki kadar SOYAN bir ülke daha yok. Mesela ÖTV denen vergi 1999 depremi sonrası yaraların sarılması için ''geçici süre'' ile alınan bir vergi türü olarak çıktı. Peki ne oldu.? Resmen KDV yi geçti ve günümüzde en fazla cep yakan vergi türü. Bir araba alırken aldığımız arabanın saf fiyatı kadar da vergi veriyoruz, 2 araba almış kadar olunuyor. Vergi kutsaldır ayağına yatıp vatandaşını soymak ahlaksızca. Her şeyin kabul edilebilir bir ölçüsü vardır, vergide de olacağı gibi.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 3 yıl
Hidrolik direksiyonu yok kısmından sonrasını okumadım o ne öyle şahin gibi
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 3 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Hidrolik direksiyonu yok kısmından sonrasını okumadım o ne öyle şahin gibi

Ben videoyuda izlemedim.. 460 falan enayi yakalama arabası resmen...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 3 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Hidrolik direksiyonu yok kısmından sonrasını okumadım o ne öyle şahin gibi

Aracın amacı yumuşak koltuklarla hidrolik direksiyon ile keyifli bir uzun yol yapmak değil zaten dibine kadar spor olan, yol ile sürücüyü birleştiren bir araç Ferrari almak isteyip de parası olmayanlar için çok iyi bir alternatif.
Kendisinden 200-300 beygir daha güçlü çok daha pahalı olan araçlara r8, caymanlara nal toplatan harika bir bir şekilde viraj alan, hisleri olan bir araç var karşısınızda o yüzden hidrolik direksiyon her yeri düğme dolu teknolojik bir araç olmaması alan kişinin hiç umrumda değil.

Hastasıyım bu aracım bu arada
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3880 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
üretim, fabrika ve
7 etiket daha otomotiv alfa romeo 4c karbon fiber şasi karbon fiber Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone 7 sızıntıları detaylanıyor 3 yıl Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı 3 yıl Bu drone, yüksekliğini otomatik ayarlıyor 3 yıl İklim değişikliğine "sahtekarlık" diyen Donald Trump, golf sahasının sular altında kalmasını istemiyor 3 yıl Hacker'lar bankaların iletişim ağlarını hedef alıyor 3 yıl Çin'in Lityum-iyon pil sektörü üçe katlandı 3 yıl Samsung T3 SSD inceleme videosu: Telefonunuza 2 terabyte depolama takviyesi 3 yıl LG G5'in daha dayanıklı versiyonu X5 mi geliyor? 3 yıl Pebble Core: Adı Pebble ama akıllı saat değil 3 yıl Mobilite özel: Büyük pilli telefonlarla yapılabilecekler 3 yıl Google, şifrelerin doğruluğuna kendisi karar verecek 3 yıl Samsung, 500GB kapasiteli 750 EVO SSD serisini satışa sundu 3 yıl Amerikan Ordusu 70 yıllık silahı envanterine sokuyor 3 yıl Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın 3 yıl Yeni Macbook Pro’dan haber var 3 yıl Uncharted 4, ilk haftada 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı 3 yıl Corsair’den ROG anakartlara özel DDR4-3200 bellek kitleri 3 yıl Edward Snowden: Google'ın Allo uygulamasından uzak durun! 3 yıl Apple CEO'sundan tarihi itiraf "iPhone çok pahalı, düşürmeye çalışacağız" 3 yıl Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin Sonraki OnePlus 3 lansmanı yine sanal gerçeklik üzerinden yapılacak 3 yıl Samsung Gear Fit 2 bağımsız bir cihaz olma yolunda ilerliyor 3 yıl Noria ile bildiğiniz tüm klimaları unutun 3 yıl Angry Birds filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı 3 yıl Hindistan'in tekrar kullanılabilir uzay mekiği ilk kez test edildi 3 yıl IMAX, sanal gerçekliği sinema salonlarına taşıyor 3 yıl AMD Polaris grafik mimarisi için şimdi de Temmuz iddiaları 3 yıl Braun 799cc-7 tıraş makinesi inceleme "Yeni nesil tıraş" 3 yıl AOC’nin 4 kenarı da çerçevesiz monitörü satışa çıkıyor 3 yıl Mars son 11 yıldaki en yakın konumuna geliyor 3 yıl Samsung Galaxy Note Edge, Android 6.0 güncellemesine başladı 3 yıl Windows 10'un minimum sistem gereksinimlerinde önemli değişiklik 3 yıl Yeni Peugeot 3008 resmi olarak tanıtıldı 3 yıl Adele, Sony Music ile 90 milyon sterlinlik anlaşma imzaladı 3 yıl Priz olan her yerde güçlü WiFi için TP-LINK'ten iki yeni Powerline adaptör 3 yıl Sonunda LG G5 de rootlandı! 3 yıl Instagram'ın gizli mesaj kutusunu açın 3 yıl BMW sonunda Apple CarPlay desteğine kavuşuyor 3 yıl iPhone 7 dört adet hoparlöre sahip olabilir 3 yıl Windows 10 Mobile telefonlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliği geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim