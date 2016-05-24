Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin

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Otomobillerle ilgilenenlerin bileceği üzere Alfa Romeo 4C sunduğu lüks özelliklerle bilinen bir model değil. Lükslüğün ve konforun aksine, bu otomobil tamamen hafiflik, basitlik ve doğrudan sürüş için geliştirilmiş bir model. Hatta bu uğurda hidrolik veya elektronik desteği bile bulunmayan bir direksiyon sistemine sahip bir araçtan bahsediyoruz. 1,75 litre hacmindeki 4 silindirli turbo besleme motoru yalnızca 240 beygir güç üreten otomobilin 0’dan 100 km/s’ye ulaşma süresi fabrika tarafından 4,5 saniye olarak açıklanmasına rağmen, gerçek dünya koşullarında 4,2 saniye gibi sürelerde bu hızlanmayı gerçekleştiren testler de bulunmakta.
Peki nasıl oluyor da gücü o kadar da etkileyici olmayan bir araba neredeyse süper spor otomobillere yakın bir hızlanma değeri sunuyor? 4C, başarısını sahip olduğu karbon fiber şasisine borçlu. Tabii ki bu tarz üretim tekniklerine milyonlarca lira fiyata sahip olan araçlarda da rastlıyorsunuz. Ancak bu denli ulaşılabilir bir araçta böyle bir teknolojiye sahip olmak sıra dışı bir şey. Burada bir not düşmek lazım, o da ulaşılabilir ifadesinin maalesef ezici vergi sistemi ve döviz kurlarından dolayı ülkemiz için geçerli olmadığı gerçeği zira otomobilin Türkiye’deki fiyatı 460 bin TL civarında.
Sözü daha fazla uzatmadan sizleri Alfa Romeo 4C’nin tamamen teknolojik bir ortamda lazerlerin, akıllı elektrikli aletlerin ve bilgisayarların işçilerle ortak olarak çalıştığı tesiste baştan sona nasıl üretildiğini gösteren videoyla baş başa bırakıyoruz.
http://www.popularmechanics.com/cars/a20948/alfa-4c-factory-video/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Araçta ne elektrik destekli hidrolik ne elektrikli ne de hidrolik direksiyon bulunmakta. Araç bu yardımcı sistemlerden hiçbirine sahip değil. Haberde yanlışlık yok
Sen kalk onbinlerce kişiyi bünyende çalıştır, deli arge yatırımları yap, tasarımlar, motor mekaniği vs.her şeyiyle bir araba oluştur. Devlet gelsin, neredeyse fiyatın yarısı kadar vergi koysun. Olacak iş değil! KDV' yi anladık ta ÖTV çok saçma bir vergi hakkaten ve kalkması lazım. Araştırmaddım ama ben inanmıyorum, sıfır arabada bu kadar vergi hiç bir ülkede yoktur.
Ben videoyuda izlemedim.. 460 falan enayi yakalama arabası resmen...
Aracın amacı yumuşak koltuklarla hidrolik direksiyon ile keyifli bir uzun yol yapmak değil zaten dibine kadar spor olan, yol ile sürücüyü birleştiren bir araç Ferrari almak isteyip de parası olmayanlar için çok iyi bir alternatif.
Kendisinden 200-300 beygir daha güçlü çok daha pahalı olan araçlara r8, caymanlara nal toplatan harika bir bir şekilde viraj alan, hisleri olan bir araç var karşısınızda o yüzden hidrolik direksiyon her yeri düğme dolu teknolojik bir araç olmaması alan kişinin hiç umrumda değil.
Hastasıyım bu aracım bu arada
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