Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin

Otomobillerle ilgilenenlerin bileceği üzere Alfa Romeo 4C sunduğu lüks özelliklerle bilinen bir model değil. Lükslüğün ve konforun aksine, bu otomobil tamamen hafiflik, basitlik ve doğrudan sürüş için geliştirilmiş bir model. Hatta bu uğurda hidrolik veya elektronik desteği bile bulunmayan bir direksiyon sistemine sahip bir araçtan bahsediyoruz. 1,75 litre hacmindeki 4 silindirli turbo besleme motoru yalnızca 240 beygir güç üreten otomobilin 0’dan 100 km/s’ye ulaşma süresi fabrika tarafından 4,5 saniye olarak açıklanmasına rağmen, gerçek dünya koşullarında 4,2 saniye gibi sürelerde bu hızlanmayı gerçekleştiren testler de bulunmakta.

Peki nasıl oluyor da gücü o kadar da etkileyici olmayan bir araba neredeyse süper spor otomobillere yakın bir hızlanma değeri sunuyor? 4C, başarısını sahip olduğu karbon fiber şasisine borçlu. Tabii ki bu tarz üretim tekniklerine milyonlarca lira fiyata sahip olan araçlarda da rastlıyorsunuz. Ancak bu denli ulaşılabilir bir araçta böyle bir teknolojiye sahip olmak sıra dışı bir şey. Burada bir not düşmek lazım, o da ulaşılabilir ifadesinin maalesef ezici vergi sistemi ve döviz kurlarından dolayı ülkemiz için geçerli olmadığı gerçeği zira otomobilin Türkiye’deki fiyatı 460 bin TL civarında.

Sözü daha fazla uzatmadan sizleri Alfa Romeo 4C’nin tamamen teknolojik bir ortamda lazerlerin, akıllı elektrikli aletlerin ve bilgisayarların işçilerle ortak olarak çalıştığı tesiste baştan sona nasıl üretildiğini gösteren videoyla baş başa bırakıyoruz.

http://www.popularmechanics.com/cars/a20948/alfa-4c-factory-video/