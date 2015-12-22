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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'dan Spotify Premium hediyesi

Tamamen elektrikli Model S sahiplerine müjde. Spotify ile ortaklığa giden Elon Musk'ın büyük şirketi Tesla, belirli bölgelerdeki sürücülere ücretsiz Spotify Premium veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla'dan Spotify Premium hediyesi

SpaceX'in de sahibi olduğu Elon Musk tarafından kurulan tamamen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model S sahiplerine ücretsiz Spotify Premium paketi vermeye başladı.
Türkiye macerasının tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Tesla, dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify ile güzel bir ortaklığa gitti ve "Avrupa, Avustralya, Hong Kong" merkezli Model S sahiplerine ücretsiz Spotify Premium hesabı vermeye başladı. Otomobil içerisinde kullanılmak üzere hazırlanan paket, kişilerin Spotify'ın inanılmaz geniş arşiviyle kaliteli müziğe hızlı olarak ulaşmalarına aracılık ediyor.
Tesla Model S sahiplerinin Spotify uygulamasını telefonlarına yüklemesine ya da ayrı bir Spotify Premium hesabı satın almalarına gerek bırakmayan sürecin yakın zamanda Amerika'ya da geleceği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2015/12/21/tesla-brings-spotify-premium-to-non-us-customers/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen Ehlika
Ehlika
Kaç bin dolarlık araba satıyorsunuz 10 dolarlık bir şeyi bedava veriyoruz diye haber yapıyorlar.

Yapsalar da yaranamıyorlar, yapmasalar da.
EhlikaKaç bin dolarlık araba satıyorsunuz 10 dolarlık bir şeyi bedava veriyoruz diye haber yapıyorlar.Yapsalar da yaranamıyorl...
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Ehlika 3 yıl
Kaç bin dolarlık araba satıyorsunuz 10 dolarlık bir şeyi bedava veriyoruz diye haber yapıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +4
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EnemyDestroyeD 3 yıl
tesla alcak para olsa keşle TR ye gelir gelmez alırdım
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silver0021 3 yıl
Greylights
Bu gerçekten gerekliydi. Zaten arabada 7/24 sürekli açık sınırsız internet mevcut, ayrıca söylenen arkadaşlara soruyorum: Kaç arabada var bu Spotify? Siz zaten telefonu araca bağlayarak bluetooth ile düşük kaliteli müzikler dinlemekten hoşlanıyorsunuz..

onu bunu bilmemde clio 4 de spotifyi bluetoohla bağlayınca ses deneyimi inanılmaz güzelleşiyor. Bluetooh kaliteyi ne derece düşürebilir tartışılır elbette ancak buda yeterli bi deneyim sunuyor. Teslası olan adamın o paralara aldığı arabayı düşünüyorum birde üstüne aylık 10 liralık hediyeli üyelik verildiğine şaşıyorum :D
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emre1393 3 yıl
arabanın kendisinde zaten sınırsız 4g lte bağlantısı var ve ücretsiz, spotify ne ki.
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Greylights 3 yıl
Bu gerçekten gerekliydi. Zaten arabada 7/24 sürekli açık sınırsız internet mevcut, ayrıca söylenen arkadaşlara soruyorum: Kaç arabada var bu Spotify? Siz zaten telefonu araca bağlayarak bluetooth ile düşük kaliteli müzikler dinlemekten hoşlanıyorsunuz..
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IceRulez 3 yıl
ama 1-2 aylık değildir, büyük ihtimalle aracın garanti süresi boyunca ücretsizdir..
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Ehlika 3 yıl
Kaç bin dolarlık araba satıyorsunuz 10 dolarlık bir şeyi bedava veriyoruz diye haber yapıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Guest-F8946C419 3 yıl Ehlika
Ehlika
Kaç bin dolarlık araba satıyorsunuz 10 dolarlık bir şeyi bedava veriyoruz diye haber yapıyorlar.

Yapsalar da yaranamıyorlar, yapmasalar da.
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umut_baris 3 yıl Ehlika
Ehlika

Kaç bin dolarlık araba satıyorsunuz 10 dolarlık bir şeyi bedava veriyoruz diye haber yapıyorlar.

Kedi - ciğer diyorum.



Tidal üyeliği verse yine aynı yorumu yapardın kesin. O aracın içindeki donanım zaten senin sürüş deneyimi maksimize edecek düzeyde.
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