Tesla'dan Spotify Premium hediyesi

SpaceX'in de sahibi olduğu Elon Musk tarafından kurulan tamamen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model S sahiplerine ücretsiz Spotify Premium paketi vermeye başladı.

Türkiye macerasının tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Tesla, dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify ile güzel bir ortaklığa gitti ve "Avrupa, Avustralya, Hong Kong" merkezli Model S sahiplerine ücretsiz Spotify Premium hesabı vermeye başladı. Otomobil içerisinde kullanılmak üzere hazırlanan paket, kişilerin Spotify'ın inanılmaz geniş arşiviyle kaliteli müziğe hızlı olarak ulaşmalarına aracılık ediyor.

Tesla Model S sahiplerinin Spotify uygulamasını telefonlarına yüklemesine ya da ayrı bir Spotify Premium hesabı satın almalarına gerek bırakmayan sürecin yakın zamanda Amerika'ya da geleceği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2015/12/21/tesla-brings-spotify-premium-to-non-us-customers/