Apple yeni iPhone'ları 11 veya 12 Eylül'de tanıtabilir

Apple'ın yeni iPhone'larını Eylül ayında duyurması bekleniyor. Şirket artık bunu bir gelenek haline getirse de etkinliğin tam olarak hangi tarihte gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Ancak bu konuda bazı olası tarihlerin ortaya çıkması yeni nesil akıllı telefonların ne zaman gelebileceği konusunda bir fikir sahibi olmamızı sağladı.

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NET'e göre şirket iPhone'ları genellikle Salı veya Çarşamba günü ve en geç Eylül ayının ikinci haftasında duyuruyor. Yani 2018 için elimizde 4 Eylül Salı, 5 Eylül Çarşamba, 11 Eylül Salı ve 12 Eylül Çarşamba olmak üzere dört muhtemel tarih var.

İşçi Bayramı'ndan sonraki hafta

Ancak CNET, Amerika Birleşik Devletleri'nde her Eylül ayının ilk Pazartesi günü İşçi Bayramı kutlandığı için Apple'ın genellikle iPhone'ları 2015 ve 2016'da yaptığı gibi ertesi hafta tanıtmayı seçtiğini belirtiyor. Bu durum hesaba katıldığında ise elimizdeki muhtemel tarih sayısı 11 ve 12 Eylül olmak üzere ikiye düşüyor.

Şirket konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için şimdilik kesin konuşmak zor. Her halükarda bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak Apple gerçekten de Eylül ayının başında bir lansman etklinliği yapmayı planlıyorsa davetiyeler ya Ağustos sonuna doğru ya da muhtemelen Eylül ayının ilk haftasında gönderilmeye başlanacak.

https://www.cnet.com/news/when-will-apple-announce-the-new-2018-iphones/#ftag=CAD590a51e