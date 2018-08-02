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Apple yeni iPhone'ları 11 veya 12 Eylül'de tanıtabilir

Apple henüz yeni iPhone modellerini tam olarak ne zaman duyuracağını açıklamadı. Şirketin lansman etkinliğini Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştireceği söyleniyor.
9 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPhone'larını Eylül ayında duyurması bekleniyor. Şirket artık bunu bir gelenek haline getirse de etkinliğin tam olarak hangi tarihte gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Ancak bu konuda bazı olası tarihlerin ortaya çıkması yeni nesil akıllı telefonların ne zaman gelebileceği konusunda bir fikir sahibi olmamızı sağladı.
Ayrıca Bkz. "Huawei işlemci performansını arttıracak CPU Turbo teknolojisini duyurdu"
NET'e göre şirket iPhone'ları genellikle Salı veya Çarşamba günü ve en geç Eylül ayının ikinci haftasında duyuruyor. Yani 2018 için elimizde 4 Eylül Salı, 5 Eylül Çarşamba, 11 Eylül Salı ve 12 Eylül Çarşamba olmak üzere dört muhtemel tarih var.

İşçi Bayramı'ndan sonraki hafta

Ancak CNET, Amerika Birleşik Devletleri'nde her Eylül ayının ilk Pazartesi günü İşçi Bayramı kutlandığı için Apple'ın genellikle iPhone'ları 2015 ve 2016'da yaptığı gibi ertesi hafta tanıtmayı seçtiğini belirtiyor. Bu durum hesaba katıldığında ise elimizdeki muhtemel tarih sayısı 11 ve 12 Eylül olmak üzere ikiye düşüyor.
Şirket konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için şimdilik kesin konuşmak zor. Her halükarda bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak Apple gerçekten de Eylül ayının başında bir lansman etklinliği yapmayı planlıyorsa davetiyeler ya Ağustos sonuna doğru ya da muhtemelen Eylül ayının ilk haftasında gönderilmeye başlanacak.

https://www.cnet.com/news/when-will-apple-announce-the-new-2018-iphones/#ftag=CAD590a51e Yorum Yaz
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fhrstw 9 ay en beğenilen
Heveslenmeyin dolar 5.09 oldu. Bu yıl değiştiririm diyordum 5. Yaşına giren telefonumu ama istikrar var seneyede bu istikrarla dolar 6 tl olur sonra 7 8 9 10. İnşallah yiyecek ekmeğe muhtaç olmayız.
Heveslenmeyin dolar 5.09 oldu. Bu yıl değiştiririm diyordum 5. Yaşına giren telefonumu ama istikrar var seneyede bu istikrarla dolar 6 tl olur sonra 7 8 9 10. ...
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veysel_lowe 9 ay
Rahat 8-9 gibi rakamlar ile gelecektir .. bizim insanimiz yine de alacaktır
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olağan_şüpheli 9 ay
2bin tl ye s7 almıştım. elim ayağım titremişti . 2 bin tl bir telefona verilir mi diyordu. şu hale bak şimdi

bir iki sene daha kullanayım s9+ falan alırım ya da çinli modellerden birini.
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BlueDay_86 9 ay
Doların 5₺ yi aştığı Türkiye’de fiyatını düşünemiyorum
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dogussonmez 9 ay
Aralik Ayinda Baba gitti Abd ye alayim dedi vericekmisin bana 3750 TL dedi cok para dedim aldirmadim X. Simdi ruyamda bile alamiyorum
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y2m5tr 9 ay
Arabayı mı yenilesem telefonu mu 😁
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-RAMMSTEIN- 9 ay
Geliyor gönlümüzün efendisi. :)
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Savior Fenix 9 ay
10 bin TL
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fhrstw 9 ay en beğenilen
Heveslenmeyin dolar 5.09 oldu. Bu yıl değiştiririm diyordum 5. Yaşına giren telefonumu ama istikrar var seneyede bu istikrarla dolar 6 tl olur sonra 7 8 9 10. İnşallah yiyecek ekmeğe muhtaç olmayız.
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muratai 9 ay fhrstw
yolgezer1783
Heveslenmeyin dolar 5.09 oldu. Bu yıl değiştiririm diyordum 5. Yaşına giren telefonumu ama istikrar var seneyede bu istikrarla dolar 6 tl olur sonra 7 8 9 10. İnşallah yiyecek ekmeğe muhtaç olmayız.

Buğday ithal olduğu için ve dövizle alındığından dolayı ekmeğede muhtaç olabiliriz.
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Beckonn 9 ay
Yok kans 10 Eylül imiş Steve bro 10 rakamını seviyormuş
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Sam001 9 ay
10 rakam değil ama
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