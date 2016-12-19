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Tesla 2017’de de Türkiye’de süperşarj istasyonları açmayı planlıyor

Tesla, 2017 yılı genişleme planını web sitesinde yayınlayarak duyurdu. Yeni haritalara göre ABD’den Asya’ya kadar bazı ülkelerde önemli bir genişleme planlanıyor. Peki Türkiye için durum ne?
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla 2017’de de Türkiye’de süperşarj istasyonları açmayı planlıyor
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Tesla modellerinin 20 dakikada pillerini %50 oranında şarj edebilen Supercharger istasyonları, her geçen gün kapsama alanını genişletiyor. Artan modeller ile birlikte özellikle ABD’de yoğunluk yaşandığı gerekçesi ile Tesla’nın çeşitli tedbirler uygulamaya başladığı istasyonlar, Tesla sahiplerine ömür boyu ücretsiz şarj imkânı gibi olanaklar sunuyor.

Yeni istasyonlar için 2016 yılı genişleme hedeflerini kısmen tutturan Tesla, 2017 yılı için de yeni genişleme haritasını yayınladı. Yeni planda Hawaii, Mexico, Güney Kore ve Yeni Zelanda anahtar noktalar olacak gibi görünüyor. Türkiye için de yeni haritada önemli işaretlemeler yapılmış durumda.

Tesla'nın Supercharger istasyonları 2017 yılı genişleme planı

Açılması Planlanan Noktalar Güncellendi 

Daha önceki 2016 haritasında ülkemizde 9 farklı nokta için şarj noktası açmayı hedefleyen Tesla, 2016’da bu hedefi gerçekleştirememişti. Yenilenen haritada da aynı şekilde ülkenin batısındaki 9 farklı noktaya istasyon kurulmasının planlandığını görüyoruz. Tabi bu kez lokasyonlar biraz değişmiş. Planlanan şehirler arasında Antalya, Konya, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi noktalar var.

Tesla'nın Avrupa'da mevcut Supercharger ağı

Avrupa haritasında da zaten çok ciddi bir değişiklik olmadığı görülüyor. Özellikle Avrupa’nın merkezinde ve Fransa’da istasyon sayısının daha da artacağı görülüyor. Yoğunluğun yaşandığı istasyon bölgelerinde yeni noktalar açılacak. Elektrikli araçlara ciddi bir yatırımın yapıldığı Norveç için büyük bir düzenleme yapılmamış. Tesla’nın özellikle Akdeniz’deki genişleme planı gözle görülür ölçüde belirginleşmiş.

Tesla'nın 2016 yılı hedef haritası

Tüm dünyada 4800 supercharge istasyonu bulunan Tesla, bu istasyonları 769 noktada açmış durumda. Gelecek yıl için hazırlanan Model 3 ile birlikte pazar payını ciddi ölçüde büyütmeyi hedefleyen Tesla, yeni modelini büyük hacimlerde 2018 yılında tüketicilerle buluşturmuş olacak. Tesla, çıktığı dönemden bu yana supercharge istasyonlarında limtisiz şarj imkânı tanıyordu. Yeni düzenleme ise araç sahiplerine aylık 1000 mil yani 1600 kilometrenin biraz üzerinde ücretsiz şarj olanağı tanıyacak.


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vamp 2 yıl en beğenilen
Bizim malum kesim o istasyonlardan bi yolunu bulur eder kaçak elektrik çeker.
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ProduceR. 2 yıl
Benzin pompasindan hızlı dolduramaz
20 tl lik aldım pompacı koyduğu gibi çekti..
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emre1393 2 yıl
oha konya bile var, şeytan icadı diye yakarlar o istasyonu.
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Mr. Kvnç 2 yıl
reisimiz borla çalışan araba yapmayacakmıydi ya?
Gavur şeyini biz neapalim gelsin direk molotof atacam hülooooğğ
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kvadankpakal 2 yıl
tesla'yı bu ülkede yaşatmayız ulan !!! kafasını keseriz !!!
yazan: hafızoğulları candan petrol & inşaat & turizm ltd. şti.
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dostum kertenkele 2 yıl
Ben neden evimin camından seyyar üçlü prizi sarkıtıp arabamı şarj edemiyorum dediğimde bana şarj zaten Ücretsiz denmişti alın size ücret(siz) şarj. Bu mantık arabayı benden aldın kalan herşeyinide benden almak zorundasın seni sadece ben sömürebilirim mantığı. Hali hazırda belirlenen fiyatlar bugün evlerimizde kullandığımız elektrik den daha pahalı ilerde bu sistem yaygınlaşınca fiyatlar dahada artacak görürsünüz rekabet olmayınca böyle oluyor.
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GameboyColor 2 yıl
Tesla almayı düşünüyordum ama şarj olayı sıkıntıydı iyi oldu bu.
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HumWE 2 yıl
İzmir'de var haritada 1.3 dizeli takasta gireyim hemen...
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Virtual Reality 2 yıl
Tesla arabalarının yan kapı içlerinde, kokpitinde ve stop lambası etrafında kullanılan karbon fiber döşemenin, Türkiye de bir Türk firması tarafından üretildiğini biliyor muydunuz?
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DH Misafiri 2 yıl
tesla sen kimsin ya? biz 60 yıl içinde yerli oto yapacağız diye adamlar benzini kaldırıyor bu oyunlara gelmeyin
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DH Misafiri 2 yıl
Bu arabaları evimizin garajinda şarj edebilecek miyiz?
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MrKemal17 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu arabaları evimizin garajinda şarj edebilecek miyiz?

Evet
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aycibin 2 yıl
hemen model s sırasına girelim.2 tane sipariş ettim bile
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ecstatic 2 yıl
O listede Türkiyenin adı 2014 ten beri var arkadaşlar.. 2014 te İstanbulda açılacaktı 2015 te tüm Türkiyede. Yıl 2015 oldu ne İstanbulda açıldı ne başka ilde...Sonra o tabloyu direk 2016 diye çevirdiler..Hatta birde çok yakında açılacak istasyonların içinde gösterdiler(haritada gri gözükenler). Gene hiçbir istasyon açılmadı..Harita 2017 ye güncellendi...Şimdi yakında açılacaklar içinde bile gözükmüyor...Seneye bu haberi gene okuyabiliriz....
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