Tesla 2017’de de Türkiye’de süperşarj istasyonları açmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör



Tesla modellerinin 20 dakikada pillerini %50 oranında şarj edebilen Supercharger istasyonları, her geçen gün kapsama alanını genişletiyor. Artan modeller ile birlikte özellikle ABD’de yoğunluk yaşandığı gerekçesi ile Tesla’nın çeşitli tedbirler uygulamaya başladığı istasyonlar, Tesla sahiplerine ömür boyu ücretsiz şarj imkânı gibi olanaklar sunuyor.

Yeni istasyonlar için 2016 yılı genişleme hedeflerini kısmen tutturan Tesla, 2017 yılı için de yeni genişleme haritasını yayınladı. Yeni planda Hawaii, Mexico, Güney Kore ve Yeni Zelanda anahtar noktalar olacak gibi görünüyor. Türkiye için de yeni haritada önemli işaretlemeler yapılmış durumda.

Tesla'nın Supercharger istasyonları 2017 yılı genişleme planı

Açılması Planlanan Noktalar Güncellendi

Daha önceki 2016 haritasında ülkemizde 9 farklı nokta için şarj noktası açmayı hedefleyen Tesla, 2016’da bu hedefi gerçekleştirememişti. Yenilenen haritada da aynı şekilde ülkenin batısındaki 9 farklı noktaya istasyon kurulmasının planlandığını görüyoruz. Tabi bu kez lokasyonlar biraz değişmiş. Planlanan şehirler arasında Antalya, Konya, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi noktalar var.

Tesla'nın Avrupa'da mevcut Supercharger ağı

Avrupa haritasında da zaten çok ciddi bir değişiklik olmadığı görülüyor. Özellikle Avrupa’nın merkezinde ve Fransa’da istasyon sayısının daha da artacağı görülüyor. Yoğunluğun yaşandığı istasyon bölgelerinde yeni noktalar açılacak. Elektrikli araçlara ciddi bir yatırımın yapıldığı Norveç için büyük bir düzenleme yapılmamış. Tesla’nın özellikle Akdeniz’deki genişleme planı gözle görülür ölçüde belirginleşmiş.

Tesla'nın 2016 yılı hedef haritası

Tüm dünyada 4800 supercharge istasyonu bulunan Tesla, bu istasyonları 769 noktada açmış durumda. Gelecek yıl için hazırlanan Model 3 ile birlikte pazar payını ciddi ölçüde büyütmeyi hedefleyen Tesla, yeni modelini büyük hacimlerde 2018 yılında tüketicilerle buluşturmuş olacak. Tesla, çıktığı dönemden bu yana supercharge istasyonlarında limtisiz şarj imkânı tanıyordu. Yeni düzenleme ise araç sahiplerine aylık 1000 mil yani 1600 kilometrenin biraz üzerinde ücretsiz şarj olanağı tanıyacak.