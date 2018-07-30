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Tesla'nın elektrikli araçları KITT benzeri bir yapay zeka asistanına sahip olacak

Twitter'daki bir takipçisinin sorusunu yanıtlayan Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla imzalı elektrikli araçların yakında Kara Şimşek dizisindeki KITT gibi bir yapay zeka asistanına sahip olacağını söyledi.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla'nın elektrikli araçları KITT benzeri bir yapay zeka asistanına sahip olacak
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Her gün başka bir olayla gündeme gelen Tesla CEO’su Elon Musk yine boş durmadı. Ürettiği elektrikli otomobilleri yapay zekayla donatmayı kafasına koyan Musk, Twitter’da bir takipçisinin “Yakında Tesla otomobillerde KITT gibi bir yapay zeka asistanımız olacak mı?” sorusuna evet yanıtı vererek takipçilerini heyecanlandırdı.

Elon Musk, Tesla elektrikli otomobillerde yapay zeka kullanımını arttırmak istediğini sık sık dile getiriyor. Bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz yıl çalışmalara hız veren Musk, yapay zeka ekibinin başına Andrej Karpathy’yi getirmişti. Ayrıca şirketin kendi yapay zeka çipi üzerinde çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Tüm bunlara Elon Musk’ın sesli komut özelliğinin kapsamını genişletme arzusunu da eklediğimizde Tesla’nın elektrikli araçlarında yapay zeka asistanı kullanabileceği sonucu ortaya çıkıyordu. Nitekim öyle de oldu. Musk’ın takipçisine verdiği bu cevapla birlikte KITT benzeri bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıldığı da net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Fakat Musk’ın soruyu yanıtlarken “yakında” kelimesini hesaba katıp katmadığını henüz bilmiyoruz.

Burada bahsi geçen KITT (Knight Industries Two Thousand), 80’lerin unutulmaz dizisi Knight Rider’da 1982 model Pontiac Firebird’ün modifiye edilmiş ve yapay zeka asistanına sahip bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyordu.


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dr20mouse 9 ay en beğenilen
Ben en son KITT'i gördüğümde İstanbul'da daire satıyordu

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OverClocK1ng 9 ay
Knight Industries Two Thousand...
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dr20mouse 9 ay en beğenilen
Ben en son KITT'i gördüğümde İstanbul'da daire satıyordu

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