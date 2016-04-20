Tesla'nın otomatik pilot sistemi ciddi bir kazayı engelledi

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Tesla Motors'ın Model S elektrikli arabası yeryüzündeki en gelişmiş araçlardan biri. Bu aracın otomatik pilot sistemi gerçek hayatta ciddi bir kazayı engelledi. Joshua Brown adlı sürücünün belki de hayatını kurtaran bu deneyim araç kamerasına da yansıdı.
Joshua Brown şehirler arası yolda ilerlerken sol taraftan bir çekici kamyonun yola girdiğini ve bu kamyonun kendisini görmeyerek direksiyonu önüne kırdığını söylüyor. Çekici araç Brown'ın kullandığı Model S'in üzerine doğru aniden gelince aracın otomatik pilotu devreye giriyor ve aracı sağa çekiyor. O anda arkada da yakından takip eden başka araçların olduğunu söyleyen Brown otomatik pilotun çok yavaşlamayarak arkadaki araçların çarpmasını da engellediğini söylüyor.
İleride kendisine çarpmak üzere olan aracın şoförü ile gözgöze gelen Brown, bu şoförün kendisine el hareketiyle "üzgünüm" dediğini belirtiyor. Brown da "sorun yok" diyerek olayı tatlıya bağlamış. Bu arada Brown Temmuz 2015'ten bu yana araçla 39.000 kilometreden fazla yol almış ve aracından bir hayli memnunmuş.
Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.tweaktown.com/news/51722/teslas-autopilot-system-saved-someone-severe-accident/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu videoda daha sakin şekilde kaçmış. Radyoyu keserek dikkat toplamış. Gerçekten başarılı.
Burada resmen kurtarmış
Muhtemelen arkadan gelen veya yanda bir araç olsa belki sadece frene basardı. Bu tip durumlar binlerce kez simule edilmiştir. Aksi durumda şu durumda kazaya da yol açabilirdi. Başka bir güzelik o an sinyal verebilir ani manevra olduğu için çakar varmış gibi sinyalleri yakabilir led olduğu için. Asla bir sürücü bu durumda sinyalle uğraşamaz. Ama ani kaçınma manevrasında otomatik pilot etrafını da uyarabilir milisaniyeler içerisinde.
fren yapardı.
araçta radar var.
Arabalara takılan kameraların nereye monte edildiğinden en ufak bir fikrin var mı? Yoksa böyle yorum yapma.
Teslanın böyle bir virale ihtiyacı yok ki. Ki youtube da Tesla kullanan insanların deneyimlerini paylaştığı videolar fazlasıyla mevcut. Türkiye'den bile var.
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