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Tesla'nın otomatik pilot sistemi ciddi bir kazayı engelledi

Tesla Motors'ın otomatik pilot sistemi gerçek hayatta ciddi bir kazayı engelledi. Bir sürücünün dikkatsiz davranışı yüzünden oluşabilecek ölümcül kaza otomatik pilotun devreye girmesiyle önlendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,9b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Tesla'nın otomatik pilot sistemi ciddi bir kazayı engelledi
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Tesla Motors'ın Model S elektrikli arabası yeryüzündeki en gelişmiş araçlardan biri. Bu aracın otomatik pilot sistemi gerçek hayatta ciddi bir kazayı engelledi. Joshua Brown adlı sürücünün belki de hayatını kurtaran bu deneyim araç kamerasına da yansıdı.
Joshua Brown şehirler arası yolda ilerlerken sol taraftan bir çekici kamyonun yola girdiğini ve bu kamyonun kendisini görmeyerek direksiyonu önüne kırdığını söylüyor. Çekici araç Brown'ın kullandığı Model S'in üzerine doğru aniden gelince aracın otomatik pilotu devreye giriyor ve aracı sağa çekiyor. O anda arkada da yakından takip eden başka araçların olduğunu söyleyen Brown otomatik pilotun çok yavaşlamayarak arkadaki araçların çarpmasını da engellediğini söylüyor.
İleride kendisine çarpmak üzere olan aracın şoförü ile gözgöze gelen Brown, bu şoförün kendisine el hareketiyle "üzgünüm" dediğini belirtiyor. Brown da "sorun yok" diyerek olayı tatlıya bağlamış. Bu arada Brown Temmuz 2015'ten bu yana araçla 39.000 kilometreden fazla yol almış ve aracından bir hayli memnunmuş.
Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/51722/teslas-autopilot-system-saved-someone-severe-accident/index.html Yorum Yaz
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serhatcan007 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de sıradan olaylardan birisi
1 Yanıt Yanıtla +46
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cancan_burak 3 yıl
türkiyede bu tarz olayları öngöremiyorsanız zaten direksiyona geçmeyin :)
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Hobar 3 yıl
Otomatik pilotlar böyle durumlara karşı daha iyi tepki verebilir. Normal yolunda giden bir sürücü arka çaprazından gelip üzerine kıran bir arabayı görüp tepki vermesi çok zor. Arabayı gördüğü anda üzerine çıkmış oluyor ama otopilot böyle durumlara karşı sürekli hazır.
Otomatik pilotlar böyle durumlara karşı daha iyi tepki verebilir. Normal yolunda giden bir sürücü arka çaprazından gelip üzerine kıran bir arabayı görüp tepki v...
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DH Misafiri 3 yıl
Bu mu ölümcül kaza riski... Reklam kokuyor.
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Whisper911 3 yıl


Bu videoda daha sakin şekilde kaçmış. Radyoyu keserek dikkat toplamış. Gerçekten başarılı.


Burada resmen kurtarmış
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Whisper911 3 yıl
St Batuhan
Acaba sistem o an cidden nasıl işledi. Güzel bir manevra yapmış, hem çok hız kesmiyor hem direkt emniyet şeridine dalmıyor. Araç hafif sağ yapıp hızını azaltıyor ve düz şekilde götürüyor. Diğer araç geçiyor ve toparlıyor. Ayrıca araç, diğerinin çizgiyi geçmesiyle birlikte buna dair hamleyi yapıyor. Yan taraftan geçen bir araç olsa acaba aracın yaklaşımı nasıl olurdu bunu da merak ediyorum. O nedenle nasıl işlediği kafamı kurcalıyor. Gerçekten güzel bir olay.

Muhtemelen arkadan gelen veya yanda bir araç olsa belki sadece frene basardı. Bu tip durumlar binlerce kez simule edilmiştir. Aksi durumda şu durumda kazaya da yol açabilirdi. Başka bir güzelik o an sinyal verebilir ani manevra olduğu için çakar varmış gibi sinyalleri yakabilir led olduğu için. Asla bir sürücü bu durumda sinyalle uğraşamaz. Ama ani kaçınma manevrasında otomatik pilot etrafını da uyarabilir milisaniyeler içerisinde.
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Morphinz 3 yıl
Peki biz İstanbul'da örneğin Kozyatağı bölgesinde yol daraldığı için arabalarla 20-30 cm boşluk bırakıp sıkışarak gidiyoruz. Bu durumda araç nasıl bir tepki verir? Eğer bu şekilde sağa atarsa orada da araba bulunuyor, ona çarpacaktır.
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e_capkan 3 yıl Morphinz
Morphinz

Peki biz İstanbul'da örneğin Kozyatağı bölgesinde yol daraldığı için arabalarla 20-30 cm boşluk bırakıp sıkışarak gidiyoruz. Bu durumda araç nasıl bir tepki verir? Eğer bu şekilde sağa atarsa orada da araba bulunuyor, ona çarpacaktır.

fren yapardı.
araçta radar var.
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filojistoN 3 yıl
murdocklawless
yanlız direksiyon gözükmüyor. araç oto pilotta olmayabilir yani. viral reklam gibi geldi bana.

Arabalara takılan kameraların nereye monte edildiğinden en ufak bir fikrin var mı? Yoksa böyle yorum yapma.
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Glitz 3 yıl
Çok ciddiymiş. Admin kardeş sanırım bizim ülkede yaşamıyor :)
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khaos 3 yıl
Sn editöre günaydın demek istiyorum Musk bu videoyu twitter hesabında paylaşalı 3 gün oldu
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umut_baris 3 yıl
murdocklawless
yanlız direksiyon gözükmüyor. araç oto pilotta olmayabilir yani. viral reklam gibi geldi bana.

Teslanın böyle bir virale ihtiyacı yok ki. Ki youtube da Tesla kullanan insanların deneyimlerini paylaştığı videolar fazlasıyla mevcut. Türkiye'den bile var.
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kadirirdem 3 yıl
tr'de alışık bir durum...
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GrıezmaNN 3 yıl
Bende bişey var sandım bunun daha fazlasını hergün yaşıyorum trafikte.
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