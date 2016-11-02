Tesla’nın otomatik pilotu yeni özellikleri ile güvenlikte çığır açıyor

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Tesla’nın tüm elektrikli araçlarında kullandığı 8.0 yazılım sürümü, otomobillerin bir çok açıdan trafikte daha güvenli seyretmesine katkı sağlayan önemli düzenlemeler getiriyor. Özellikle otomatik pilot odağında yeniden elden geçirilen radar denetimleri ile araç artık acil fren durumlarına karşı kendini çok önceden ayarlayabiliyor.

Hareket halindeyken otomobilin sağını ve solunu gerçek zamanlı olarak takipte tutan ve olası bir probleme karşı sürücüsünü uyaran ya da otomatik pilotta tedbir alan Tesla’lar artık iki öndeki araca göre de denetim gerçekleştiriyor. Yani trafikte seyrederken hem önünüzdeki hem de önünüzdeki aracın önündekini aracın radarından görebiliyorsunuz.

Bunun için önündeki aracın altından sinyal göndererek önündeki aracın reaksiyonunu belirli bir menzil içerisinde izleyebilen otomobil, sizin önünüzdeki araç daha reaksiyon göstermeden kendini çoktan acil bir frenleme durumuna göre ayarlamış oluyor. Yani öndeki aracın daha fren lambası yanmadan Tesla çoktan aradaki mesafeyi ayarlayabiliyor.