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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla’nın otomatik pilotu yeni özellikleri ile güvenlikte çığır açıyor

Tesla’nın elektrikli araçlarında kullandığı 8.0 yazılım güncellemesi, güvenlik adına çığır açan yenilikleri beraberinde getiriyor. İşte konuya ilişkin bilmeniz gereken detaylar:
2 yıl
6,8b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın otomatik pilotu yeni özellikleri ile güvenlikte çığır açıyor
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Tesla’nın tüm elektrikli araçlarında kullandığı 8.0 yazılım sürümü, otomobillerin bir çok açıdan trafikte daha güvenli seyretmesine katkı sağlayan önemli düzenlemeler getiriyor. Özellikle otomatik pilot odağında yeniden elden geçirilen radar denetimleri ile araç artık acil fren durumlarına karşı kendini çok önceden ayarlayabiliyor.

Hareket halindeyken otomobilin sağını ve solunu gerçek zamanlı olarak takipte tutan ve olası bir probleme karşı sürücüsünü uyaran ya da otomatik pilotta tedbir alan Tesla’lar artık iki öndeki araca göre de denetim gerçekleştiriyor. Yani trafikte seyrederken hem önünüzdeki hem de önünüzdeki aracın önündekini aracın radarından görebiliyorsunuz.

Bunun için önündeki aracın altından sinyal göndererek önündeki aracın reaksiyonunu belirli bir menzil içerisinde izleyebilen otomobil, sizin önünüzdeki araç daha reaksiyon göstermeden kendini çoktan acil bir frenleme durumuna göre ayarlamış oluyor. Yani öndeki aracın daha fren lambası yanmadan Tesla çoktan aradaki mesafeyi ayarlayabiliyor.


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Araxes 2 yıl en beğenilen
İstanbul trafiğinde 2 önündeki arabayı değil 5 önündeki arabayı denetlemesi lazım.
2 Yanıt Yanıtla +42
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
bence otonom araç sistemi oturduğunda manuel kullanımın yasaklanması gerekir..
2 Yanıt Yanıtla +35
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Virinom 2 yıl silversmith
silversmith

Çıktığından beri, bir sürü kaza haberi duyuldu. Ne çığır açması? !!!

Zaten yollarda insanlar hiç kaza yapmıyor. Çıktığından beri tesla kullanan 100kişi bile ölmüş olsa bu çığır açmaktır çünkü normalde bu sayı çok daha yüksek. Ayrıca değil 100, 10kişi bile ölmedi.
silversmithÇıktığından beri, bir sürü kaza haberi duyuldu. Ne çığır açması? !!!Zaten yollarda insanlar hiç kaza yapmıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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igetsky 2 yıl
artık tum manuel kontrol aksamları cıkarılır ve trafik terorude biter muhendisligi seviyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
Tesla otonom sürüşü için acele edip piyasadaki boşluktan yararlanıp marka imajını yükseltmeye çalışsa da 2020'den sonra bir çok firma olması gereken startlarda bu sisteme dahil olacaklar merak etmeyin önde gelen markalar bu sistemin gerisinde kalmış durumda değiller sadece acele edilmemesi gereken bir konu olduğu için beklemedeler
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kcankaynak 2 yıl
Sabah akşam Şahin'le yanlayan sığırlar, bu konuya gelip bık bık ötmesin birader. Teknoloji işi sizi aşar, siz arka cama "Tüplü ve Öfkeli" yazdırın.
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kadirirdem 2 yıl
Türkiye'de sorunsuz çalışırsa diğer ülkelerde çalışır.
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BekirTemel 2 yıl
işte gelecek budur.
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maximus8282 2 yıl
Tesla'nın çığır falan açmadığı ortada ancak bunu kabul edemeyip kaza oranlarını çok az gibi göstermeye çalışan yorumlara üzülüyorum.
-Firmanın sahibi bile sizin gibi savunmuyor firmayı.
-Satış oranlarıyla kıyaslamanız lazım, elektrikli otomobillerin toplam satış ve kaza oranında Tesla'nın ne kadar yer aldığı önemli. (O zaman gerçek kaza oranı ortaya çıkacaktır.)
-Daha önündeki tırı gökyüzü olarak algılayan sistemi güncelleyip sunmak yine kötü sonuçlara sebep olacak, çünkü hala daha çok yetersiz.
-Şuan hemen hemen üst düzey bütün firmalarda (Google, GM, Ford, Mercedes, Mazda, Volvo, Apple vb) bu teknoloji var ama daha dünkü bir firma gibi davranıp yüksek hızlı araçlarda bu özelliği sunmuyorlar, çünkü tecrübeliler ve neler olabileceğini az çok biliyorlar.
İnsan hayatı söz konusuysa bunun önüne hiçbir marka kişi vs geçmemeli ama yorumlarda yine bir markaya tapılmış.
2 Yanıt Yanıtla
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mokinto 2 yıl maximus8282
maximus8282

Tesla'nın çığır falan açmadığı ortada ancak bunu kabul edemeyip kaza oranlarını çok az gibi göstermeye çalışan yorumlara üzülüyorum.

-Firmanın sahibi bile sizin gibi savunmuyor firmayı.
-Satış oranlarıyla kıyaslamanız lazım, elektrikli otomobillerin toplam satış ve kaza oranında Tesla'nın ne kadar yer aldığı önemli. (O zaman gerçek kaza oranı ortaya çıkacaktır.)
-Daha önündeki tırı gökyüzü olarak algılayan sistemi güncelleyip sunmak yine kötü sonuçlara sebep olacak, çünkü hala daha çok yetersiz.
-Şuan hemen hemen üst düzey bütün firmalarda (Google, GM, Ford, Mercedes, Mazda, Volvo, Apple vb) bu teknoloji var ama daha dünkü bir firma gibi davranıp yüksek hızlı araçlarda bu özelliği sunmuyorlar, çünkü tecrübeliler ve neler olabileceğini az çok biliyorlar.

İnsan hayatı söz konusuysa bunun önüne hiçbir marka kişi vs geçmemeli ama yorumlarda yine bir markaya tapılmış.

Haklı olduğunuz noktalar var ama olmadığınız iki noktayı açıklamak istiyorum.
1) Amerika gibi istatistik delisi bir ülkedeki veriler şöyle: Amerika Birleşik Devletleri 100 milyon mil de 1 kişi ölümlü kaza oranı .Tesla araçları otopilot(kendi ticari isimlendirmesi) 150 milyon mil de 1 kişi. Bu arada o kazada sürücünün yolla hiç ilgili olmadığına dair görgü tanıkları ve araç içi logları sunuldu. Ha bu arada sayısı azımsanmayacak kadar otopilotun kendinden ivmelenmesiyle ilgili ufak çaplı kazalar sürücüler tarafından iddia edildi.

2) Birinci konudan hareketle Tesla yeni nesil işlemci ve donanımını araçlara standart olarak koymaya başladı ki bu forumda da çokça haberi yapıldı .Bu sayede kullanıcı bu donanımı aktif hale getirecek (şuan ki otopşilot yeteneğinden biraz daha rafine ama otnom değil) opsiyonu satın almasa bile bu donanım gölge olarak navigasyon bilgisi ve diğer otonom kullanıma temel olacak verileri toplayıp merkeze gönderiyor. Bu sayede milyonlarca mil(model 3 üretiminden sonra katlanarak artacak) testi yapılmış oluyor.

Kısaca bu verileri şimdilik en hızlı toplayacak firma Tesla gibi duruyor. Bu noktada yazılım firmalarının gerçek zamanlı test süreleri, araç üreticilerine göre çok daha az. Zaten gelecekte bunu ciddi anlamda Bosch gibi firmalardan görme şansımız olacaktır diye düşünüyorum.
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AKTeknisyen 2 yıl maximus8282
maximus8282

Tesla'nın çığır falan açmadığı ortada ancak bunu kabul edemeyip kaza oranlarını çok az gibi göstermeye çalışan yorumlara üzülüyorum.

-Firmanın sahibi bile sizin gibi savunmuyor firmayı.
-Satış oranlarıyla kıyaslamanız lazım, elektrikli otomobillerin toplam satış ve kaza oranında Tesla'nın ne kadar yer aldığı önemli. (O zaman gerçek kaza oranı ortaya çıkacaktır.)
-Daha önündeki tırı gökyüzü olarak algılayan sistemi güncelleyip sunmak yine kötü sonuçlara sebep olacak, çünkü hala daha çok yetersiz.
-Şuan hemen hemen üst düzey bütün firmalarda (Google, GM, Ford, Mercedes, Mazda, Volvo, Apple vb) bu teknoloji var ama daha dünkü bir firma gibi davranıp yüksek hızlı araçlarda bu özelliği sunmuyorlar, çünkü tecrübeliler ve neler olabileceğini az çok biliyorlar.

İnsan hayatı söz konusuysa bunun önüne hiçbir marka kişi vs geçmemeli ama yorumlarda yine bir markaya tapılmış.

Arkadaşlar cevap yazmış ama bir iki maddede ben ekleyeyim.

1: İstatistikte sadece sayıya bakılmıyor sayı ve yapılan km baz alınıyor.An itibarı ile Tesla araçları %50 daha güvenli.

2:Gökyüzü algılaması sadece 1 araçta oldu ve o kişi öldü malum. Ki 8.0 sürümüne kadar Tesla bas bas bağırdı bu "demo" diye.Direksiyonu ve yol hakimiyetini bırakmayın diye.Buna rağmen arabanın arka koltuğuna geçip yolsa çıkıp video çekenler bile var.Demo olamasına rağmen sadece 1 kişi ölmüş.Milyonlarca km yapmış araçlarda 1 ölüm çok çok iyi bir istatistik.

3:Firma yerinde saymıyor.Bu günlerde ortaya çıktı ki yine bu günlerde üretilenler dahil üretilen her araca tam otomasyon sağlayacak donanımı koymaya başladı.Autopilot 2.0 deniyor.Bu donanım ölümlü kazaya karışan araçların donanımından çok ilerde. ultrasonic sensörler Kameralar ve Radar mevcut ayrıca bu verileri işleyecek iyi bir işlem platformu var. Tesla yazılım ve yasalar müsade ettikçe bu donanımın kabiliyetlerini pey der pey aktif edecek.

Ayrıca bazı şeyler Türkiye'de yanlış biliniyor.Otonom araç sürüş kategorileri 5 seviyede değerlendiriliyor Tesla bile daha 3. seviyede ve 4. seviye için hazırlık yapıyor.2017 gibide ilk basamaklarını çıkmaya başlar.

Yani zan ettiğiniz gibi firma yerinde sayıp bir sistemi güncelleyip sunmuyorlar.Tam aksine donanım kapasitesi sayısı ve çeşitliliğini arttırarak ve bunu yazılımla destekleyerek iş yapmaya çalışıyor adamlar.Keşke bizim çıkaracağımız söylenen tam elektrikli araçta bu kapasitede olsa.Ciddi manada büyük teknoloji çünkü.

Diğer firmaların elinde teknoloji olduğundan bahsetmişsiniz ama kötü haberi vereyim ki ellerinde böyle bir hazır teknoloji yok (Mesleki olarak sektörü az buşuk bilirim)Bu firmaların odak noktası bu değil zaten.Olmadığı içinde ve eğilimde elektrikli araçlara kaydığı için Mercedes , EQ adlı alt firmayı kurdu. Toyota ve Mazda Elektrikli araç üretmek için yeni görüşmeye başladılar. BMW tam elektirikli modele geçiyor (hibrit sevdası sona erdi ) Volskwagen 2020 gibi 400 km menzilli tam elektrikli aracı çıkaracak v.s

Görüldüğü gibi diğer firmalar daha yolun başında iken yeni yeni altyapı kurmaya ve yatırım yapmaya başlarlerken Tesla dünyanın en büyük olacak pil üretim tesislerinin bir kısımın yılbaşına doğru açıyor milyonlarca km lik data biriktirip tecrübe edecek bunu yazılıma aktarıyor ve ileriye dönük donanımı araçlarına koyuyor.Burdan bakınca bile diğer firmaların daha çok uğraşması gerekecek Tesla'ya yetişebilmek için.Yetişemezler mi tabiki yetişirler.Özellikle Mercedes 2025 gibi dünyada bu konuda liderliği eline alacağını iddia ediyor ki şirketin altyapısı buna müsait.

Markaya tapma meselesine gelince kimin neye taptığı kişiyi bağlar.Bir başkasının sen buna tapıyorsun demesi hoş olmuyor.Ayrıca kendi adıma Tesla kusursuz bir firma değil ama patent haklarını sektöre ücretsiz açacak kadar bu konuya önem veren diğer firmaları bu yola zorlayan (Model 3 400 bin sipariş almasaydı diğer firmalar bu konuya bu kadar ciddi eğilir miydi acaba?) bir firma.iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyor ve insanlara bir şeyler sunuyor.Buda bende dahil insanlara sempatik geliyor mesele bu aslında. Özellikle de işin ucunda petrol olup o petrol yüzünden coğrafyamızda bir gün bile huzur bulamayınca bunun acısını çekince insanların tabiki petrolle alakası olmayan bu şirkete sempati duyması yadırganmamalı.
Yanıtla +3
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silversmith 2 yıl
Adam sana diyor bu cam kesinlikle kırılmaz. Sen alıyorsun ve bir bakmışsın zor kırıldı ama sonuçta kırıldı. Ne diyeceksin? Zaten önceki normal camlar daha çabuk kırılıyordu mu diyeceksin? Bir sürü eksiği varken bir dünya reklam yaptılar, şimdi de neymiş çığır açacaklarmış. Demek ki daha önce ki modellerinin çığır açamadığını kabul ediyorlar. Tamam otonom güzel iyi hoşta insanları doğru bilgilendiriceksin. İnsanlar daha çok kaza yapıyor demeyle bunu geçiştiremezsin. Aynısını biz yapsak bizi de eleştiririm merak etmeyin. Mesela %100 yerli haberleri. Tamam %100 yerli olanları var ancak niye olmayanların da hepsine %100 yerli diyorsunuz? Anlamak güç gerçekten. Yapılan iyi bir şey de olsa kötü bir şey de olsa gerçeklerden şaşılmasın. Neyse o bilgiler verilsin.
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silversmith 2 yıl
İki gündür alıntı yapmakta sıkıntı yaşıyorum. !!!
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Alperk87 2 yıl
silversmith

Çıktığından beri, bir sürü kaza haberi duyuldu. Ne çığır açması? !!!

Kardeş bu otonom çıktıgından beri 3 kaza haberi okumuşumdur 1 tanesi ölümlüydü ama sen pek takip etmiyosun sanırm "Elektrikli otomobillerin yayılmasında büyük ölçüde rol oynayan Tesla, Autopilot adını verdiği yarı otonom sürüş sistemi ile büyük yankı uyandırmıştı. Son dönemde yaşanan kazalar ile güvenilirliği tartışma konusu olan Autopilot, bundan böyle herhangi bir tartışmaya yer vermeyecek şekilde güncelleniyor.
Tesla, geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansmanda Autopilot‘un geliştirilmiş versiyonu Hardware 2‘yi tanıttı. Beşinci seviye sürücüsüz kullanım güvenlik standartlarına sahip olan Hardware 2’nin bünyesinde 360 derece görüş açısı sağlayan 8 adet kamera, 250 metreye kadar algılama mesafesi sunan 12 ultrasonik sensör ve Autopilot I’e göre 40 kat daha kararlı bir yönetim sistemi bulunuyor. Dikiz aynasının üzerinde yer alacak radar sensörü hava durumu ve yol bilgisi gibi dış etmenlere göre tahmin yaparak otonom sürüş sistemini adaptif hale getirecek. Autopilot’ta halihazırda bulunan otomatik acil durum freni, kaza uyarısı, şerit takibi ve aktif hız sabitleyici gibi özellikler ise güncellenmiş olarak Tesla müşterilerinin karşısına çıkacak.
Peki üstün özelliklere sahip “Hardware 2” Tesla kullanıcılarıyla ne zaman buluşacak? Tesla Motors CEO’su Elon Musk, şuandan itibaren üretilecek bütün Tesla modellerinde güncellenen otonom sürüş desteğinin yer alacağını belirtti. Yeni siparişler için opsiyon olarak seçilebilen yeni Autopilot’un fiyatı ise 4700 Euro olarak belirlenmiş durumda. Aralık ayında gelecek ilk güncellemenin ardından opsiyonun fiyatı 5600 Euro olarak güncellenecek. Ayrıca Model S ve Model X sahibi mevcut Tesla müşterilerinin yeni Autopilot teknolojisinden teknik sebeplerden ötürü faydalanamayacağını belirtelim." adamlar ileride dünya genelinde 1 tane ölümlü kaza haberi duymucagımız yöne sokucak sen çıgır açmıyolar filan diorsn türkiyede trafik kazalarından ölen sayısından haberin yok sanırım?
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
bence otonom araç sistemi oturduğunda manuel kullanımın yasaklanması gerekir..
2 Yanıt Yanıtla +35
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chtsydn 2 yıl IhtiyarDelikanli
Katılıyorum. Trafik bir bütün olduğuna göre otonom araçlar içerisinde seyreden bir manuel araç hesaplanamayan faktör haline gelip kaza riskini arttıracaktır.
Yanıtla +3
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DigitalWorld 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

bence otonom araç sistemi oturduğunda manuel kullanımın yasaklanması gerekir..


Zaten öyle olacak.

İlk başlarda belirli yollarda otonom sistem kullanılması yasak olacak. Onun yerine yardımcı sistemlerin aktif olması zorunluluğu olacak.

Sonra iş tersine dönecek. Belirli yollarda ve hızda otomatik pilot kullanılması zorunlu kılınacak. Kişi eğer kendi araç kullanacak ise belli bir hızın üstüne çıkması yasak olacak sürüş yardım sisteminin açık olması zorunlu olacak ve sadece belirli yerlerde manuel kullanım özgürlüğün olacak. Kırsal alanlar gibi. Bu durumu i robot filminde de görmüştük. "Bu hızdayken kendin mi kullanacaksın" diyordu tünel sahnesinde.

Sonraki safhalarda ise kişisel araç sahipliği bitecek. Artık bir arabaya ihtiytacın olduğunda. Bir araba gelecek ve seni istediğin yere götürecek hatta bu araçlar bazı temel acil sağlık hizmetlerini bile sunabilecekler daha ileriki safhalarda.
İnsanlar araba sahibi olmaktan vazgeçmez diyebilirsin. Ama çoğunluk hoplaya zıplaya gidecek. İlk başlarda firma rekabetleri olacak tabiki. Üyelik sistemi vb olacak. Digitürk ya da Dsmart a abone olmak gibi.


Tesla da bu geleceği düşünerek olaya erken dahil olmayı istiyor. Kaçınılmaz gelecek bu.
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