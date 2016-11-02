"Peak Oil" petrol krizi sandığımızdan yakın olabilir

"Peak Oil" yani ihtiyaçtan fazla petrol üretimi şüphesiz ki bir krize neden olacak. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerin çekişmesi sonucu geçtiğimiz yıllarda patlak veren, talebin üzerinde petrol üretimi ve bunun sonucu olarak petrolün varil fiyatının 140-160 dolar seviyesinden 35 dolar civarına kadar gerilemesi ciddi bir krizi tetikliyor.
İhtiyaç az, üretim fazla. Elde var saatli bomba
Neden saatli bomba dediğimi merak etmiş olabilirsiniz. Üretimin ihtiyaçtan fazla olması sonucu varil fiyatları kat ve kat düşmüş olsa da bu iyi bir şey değil. Neden? Çünkü petrol endüstrisi dünyadaki en büyük endüstrilerden ve otomotiv endüstrisinin bel kemiği. Bunların ise maddi değeri dünyadaki toplamın %25'i, diğer bir deyişle 3.4 Trilyon Dolar.
İşte bu aşırı üretim günlük 2 milyon varile geldiğinde krizin patlayacağı öngörülüyor. Bloomberg takımı 3 farklı senaryo öngörüyor.Buna göre kriz 2023 kadar yakın veya 2028 kadar uzakta. Elbette geleceği bilmemiz mümkün değil ancak göstergeler bir krizin geleceğini gösteriyor ve bu sadece bir başlangıç olacak.
Fitch Ratings derecelendirme kuruluşu dünyadaki üç büyük derecelendirme kuruluşundan beri. Hatta yakın zamanda ülkemizde de gündeme gelmişti hatırlarsanız. Fitch Ratings ise tarihi 2023 olarak öngörüyor. Bunu da ulaşım yapılarında elektriğe dönüşümün sebep olacağını belirtiyor.
Uluslararası Enerji Örgütü(IEA) de bu görüşleri doğruluyor. IEA başkanı Fatih Birol yaptığı bir açıklamada Çin'de petrol ihtiyacının yavaşladığını ve bunun araçların hızla daha yakıt tasarruflu hale gelmesinin etkili olduğunu belirtiyor. Fatih Birol yakıt verimliliğinin gelişmekte olan ülkelerde önemli yeri olduğunun da altını çiziyor.
2014'te aşırı petrol üretimi, 2020'den sonra elektrikli araçlar
2014 yılında günlük 2 milyon varil üretimin olması dünya çapında petrol fiyatlarını düşürmüştü. Elektrikli araçlar da 2028'e kadar aynı etkiyi yapabilir. Aşağıda Bloomberg'in yayınladığı videoya göz atabilirsiniz.
https://cleantechnica.com/2016/10/23/oil-collapse-death-spiral-coming-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nükleer santralin çalışma mantığını belli ki yanlış biliyorsunuz. Atmosfere su buharı harici bir salınım yapmaz nükleer santraller. Radyoaktif madde dediğiniz de çekirdekte bulunan Uranyum 235. Yarılanma ömrü vardır ve bu süreçte enerji açığa çıkar. Açığa çıkan enerji madde miktarıyla doğru orantılı olup "doğru kullanıldığında" en temiz ve çevreci enerji kaynağıdır. Ama yanlış kullanımı da bir şehri, ülkeyi hatta üzerinde yaşadığımız gezegeni atom altı parçacıklara ayıracak kadar tehlikelidir. 1gr Uranyum 1 senelik İstanbul'un enerji tüketimine yetecek gücü sağlayabiliyor ve o devasa bacasından çıkan tek şey su buharı. Kullanılan su çekirdeği soğutmak ve buhar üretmek dolayısıyla da türbinleri döndürmek için kullanılıyor. Radyoaktif madde dediğiniz şey de doğru şekilde taşındığında, kullanıldığında, işi bittiğinde saklandığında güneşli havada yürümekten daha zararsız. Gezegenimizin yörüngesinde dolandığı şey kocaman açık bir nükleer bomba. Sürekli olarak füzyon ve fisyon reaksiyonları olan ve erişebildiğimiz gezegenlerden daha büyük bir şey güneş. Radyasyon ise Çernobil'den daha fazla radyasyon yayıyor. Zaman zaman yörüngedeki uyduları dahi etkiliyor. Uzak olması zararsız olduğunu göstermiyor. Nükleer enerjiye bir tabu olarak bakmamak gerek. Petrol de keyfiyetten kullanılmıyor, mecburiyetten kullanılıyor.
100km menzili olan elektrikli araçla 3000km uzaktaki Almancılar kaç haftada gelir, veya tramvay benzeri bir sisteme geçilse o enerji nerede, nasıl üretilir bir düşünün. Böylesi büyük bir enerjiyi yalnızda nükleer ile sürdürülebilir şekilde sağlayabilirsiniz. Geçtiğimiz gün yazdığım solar enerji tarlası haberinde verimsizliğe değinmiştim. Dönüşümler sırasında çok fazla kayıp oluyor. Üretmek de yetmiyor, taşımak gerekiyor. Mevcut olarak kullanılan AC iletim hatları olabildiğine verimsiz. Bunca engeli alternatif enerji ile çözmek mümkün değil şu anda. Kullanılan enerji/elde olan enerji oranına göre yine en verimliler arasında nükleer var. Konumuz petrol. Petrolün de kullanımı mecburi demiştim. Tırları dizel motorlar haricinde bu kadar özgür ve hızlı şekilde başta türlü kullanmak mümkün değil. Genel verimlilik arttırılabilir bunu destekliyorum. İstanbul'dan Adana'ya kamyonla gideceğine bir tren yolumuz olsa da trenle gitse yükler. 1 tren ile onlarca kamyonun alacağı yük taşınır. Bu ve benzeri verimliliği arttıracak şeyler yapılabilir, ufak tasarruflar ile bazı şeyler kolaylaştırılabilir ama günün sonunda bize asıl güç gerektiren yerlerde nükleer enerji ve fosil tabanlı yakıtlar olmazsa olmaz olarak karşımıza çıkıyor. Belki 5 sene sonra %80-90 verimlilikte güneş panelleri çıkar, daha az ısı tutar, çevreye daha az ısı salınımı yapar ve iletim için de yeni tekniklerle kayıp oranı çok düşük seviyelere gelir, yollar da tramvay benzeri sistemlerle enerji sağlayabilecek duruma gelirse mesela o zaman farklı şeyler konuşulabilir ama mevcut durumda nükleer ve fosil yakıtlardan tamamen vazgeçmek söz konusu değil.
Edit: Maksat meraklısı bilgilensin.
Nükleer santral kaza olmadığı sürece atmosfere radyoaktif madde salmaz.
Ulaşım duracak, üretim duracak, taşımacılık duracak, ilk bundan şehirliler etkilenecek.
Köyde yaşayan insana hayat hoş :)