"Peak Oil" petrol krizi sandığımızdan yakın olabilir

"Peak Oil" yani ihtiyaçtan fazla petrol üretimi şüphesiz ki bir krize neden olacak. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerin çekişmesi sonucu geçtiğimiz yıllarda patlak veren, talebin üzerinde petrol üretimi ve bunun sonucu olarak petrolün varil fiyatının 140-160 dolar seviyesinden 35 dolar civarına kadar gerilemesi ciddi bir krizi tetikliyor.

İhtiyaç az, üretim fazla. Elde var saatli bomba

Neden saatli bomba dediğimi merak etmiş olabilirsiniz. Üretimin ihtiyaçtan fazla olması sonucu varil fiyatları kat ve kat düşmüş olsa da bu iyi bir şey değil. Neden? Çünkü petrol endüstrisi dünyadaki en büyük endüstrilerden ve otomotiv endüstrisinin bel kemiği. Bunların ise maddi değeri dünyadaki toplamın %25'i, diğer bir deyişle 3.4 Trilyon Dolar.

İşte bu aşırı üretim günlük 2 milyon varile geldiğinde krizin patlayacağı öngörülüyor. Bloomberg takımı 3 farklı senaryo öngörüyor.Buna göre kriz 2023 kadar yakın veya 2028 kadar uzakta. Elbette geleceği bilmemiz mümkün değil ancak göstergeler bir krizin geleceğini gösteriyor ve bu sadece bir başlangıç olacak.

Fitch Ratings derecelendirme kuruluşu dünyadaki üç büyük derecelendirme kuruluşundan beri. Hatta yakın zamanda ülkemizde de gündeme gelmişti hatırlarsanız. Fitch Ratings ise tarihi 2023 olarak öngörüyor. Bunu da ulaşım yapılarında elektriğe dönüşümün sebep olacağını belirtiyor.

Uluslararası Enerji Örgütü(IEA) de bu görüşleri doğruluyor. IEA başkanı Fatih Birol yaptığı bir açıklamada Çin'de petrol ihtiyacının yavaşladığını ve bunun araçların hızla daha yakıt tasarruflu hale gelmesinin etkili olduğunu belirtiyor. Fatih Birol yakıt verimliliğinin gelişmekte olan ülkelerde önemli yeri olduğunun da altını çiziyor.

2014'te aşırı petrol üretimi, 2020'den sonra elektrikli araçlar

2014 yılında günlük 2 milyon varil üretimin olması dünya çapında petrol fiyatlarını düşürmüştü. Elektrikli araçlar da 2028'e kadar aynı etkiyi yapabilir. Aşağıda Bloomberg'in yayınladığı videoya göz atabilirsiniz.

https://cleantechnica.com/2016/10/23/oil-collapse-death-spiral-coming-soon/