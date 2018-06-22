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Tesla'nın sabotajla suçladığı eski çalışanı kendisini savundu

Hafta başında Elon Musk'ın çalışanlara yolladığı mail ile gündeme gelen Tesla'daki sabotaj gelişmesi dün yargıya taşınmıştı. Suçlanan eski Tesla çalışanı ise suçlamaları reddetti.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla'nın sabotajla suçladığı eski çalışanı kendisini savundu
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Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde çalışanlara bir mail göndermiş ve şirketteki bir çalışanın dışarıya bilgi sızdırdığını belirtmişti. Söz konusu çalışanın Tesla'nın operasyonlarını sabote ettiğini belirten Musk, aynı zamanda medyaya gerçek dışı açıklamalar yaparak şirketi zor durumda bıraktığını da eklemişti. Dün sabotaj iddiası yargıya taşındı. Tesla Nevada'daki Gigafactory tesisinde çalışan şirketin eski mühendisi Martin Tripp hakkında çeşitli suçlamalarda bulundu. Tripp ise CNN'e yaptığı açıklamalarla kendisini savundu.


Suçlamaları reddetti 

Tesla dava dosyasında Tripp'in şirkette çalışırken ve işten ayrıldıktan sonra şirkete ait ticari sırları geliştirdiği bir yazılımla ele geçirdiğini ve üçüncü taraflarla paylaştığını ileri sürmüştü. Ayrıca Tripp tarafından basına yapılan gerçek dışı açıklamaların şirketi ekonomik zarar uğrattığı da dosyada yer alıyor. Tesla'ya göre Tripp'in bu davranışlarının arkasında misilleme düşüncesi yatıyor.


CNN'e konuşan Martin Tripp ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Tesla'da çalışmaya başlayan Tripp, geçen hafta işten kovulduğunu açıkladı. Tesla'nın veri sızdırma iddiasını reddeden Tripp, şirketin açıklamasının aksine kendisinin işletim sistemine müdahale etme yetkisine sahip olmadığını belirtti. Yani Tripp'in herhangi bir yazılım geliştirse bile bu yazılımı işletim sistemine yerleştirmesi ve verilere ulaşması mümkün değil.


Medyaya bilgi sızdırma konusunda ise Tripp iddiayı kısmen kabul ediyor. Şirket hakkında medyaya açıklamalarda bulunduğunu açıklayan Tripp, şirkette gördüğü sorunların çok ciddi olduğunu ve bu sorunları basınla paylaşmak zorunda olduğunu dile getirdi. Tripp'e göre hem kamuoyunun hem de Tesla yatırımcılarının bu sorunlardan haberdar olması gerekiyordu. Bu sorunları öğrenmenin yolu ise Tripp'in açıklamalarından geçiyordu.


''Tesla'nın raporu gerçeği yansıtmıyor'' 

Medyaya daha önce yaptığı açıklamaların arkasında duran Tripp, Model 3 üretiminde 1100 adet zarar görmüş batarya modülünün kullanıldığını belirtiyor. Bunun yanı sıra üretim sürecinde tesislerde ciddi bir hurda birikimi olduğuna da işaret eden Tripp, bu hurdaların ortadan kaldırılmasının ileride şirket için büyük bir külfet olacağı düşüncesinde. Tripp bu iddialarına ek olarak üretilen Model 3 sayısının da şirketin açıklamalarıyla örtüşmediğini açıkladı. Tripp'e göre Tesla üçüncü çeyreğin son haftasında 1900 adet Model 3 üretti. Şirketin 3 Nisan'da yayınladığı raporda ise bu sayı 2020 olarak gösterilmişti.


Tesla, Tripp'in iddiaları ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil ancak görünen o ki şirket ve eski çalışanı arasındaki hukuki mücadele bir süre daha Tesla'nın gündemini meşgul edecek.


http://money.cnn.com/2018/06/20/technology/tesla-sues-employee/index.html Yorum Yaz
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Moving On 11 ay en beğenilen
Kesin fetöcüdür.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Suçlamaları kabul edeni görmedik herhalde değil mi daha? Tesla'nın kanıtları sağlamsa eninde sonunda nasıl olsa kazanır davayı. Ha neye yarar bu vakitten sonra orası da ayrı tabi...
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idombayci 11 ay
amd den ayrılan raca bey intele geçince amd niye dava açmadı.Aynı sektörde rakip firmaya kendi sırları ve knowhow u da götürdü. Elon abi kadar akıllı değil mi amd
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Moving On 11 ay en beğenilen
Kesin fetöcüdür.
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kadirirdem 11 ay Moving On
:D :D
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