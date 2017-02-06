Tesla’nın uygun fiyatlı aracı Model 3’ten ilgi uyandıran görüntüler





Ford’un yıllar önce Model E adının haklarını alması nedeni ile Elon Musk’in Tesla modellerinde S – E – X üçlemesini tamamlaması hayali gerçekleşemedi ve 3 ile E harfinin şekil benzerliğinden yola çıkılarak aracın adında numerik bir isimlendirmeye gidildi. Şirketin uygun fiyatlı modeli olarak isimlendirilen Model 3 için hali hazırda çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar araca 400 bin adetten fazla ön sipariş gelmiş durumda. Üstelik ön sipariş ücretsiz de değil. Müşterilerin sıraya girmek için 1000 doları gözden çıkarması gerekiyor. Bu şekilde sadece ön siparişlerden 400 milyon dolardan fazla kazanç elde eden Tesla, en iyi ihtimalle içinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru ilk siparişlerin bir kısmını ulaştırmış olmayı hedefliyor. Tabi asıl üretim hedefi 2018 yılı için planlanmış durumda.

Mart 2016’da düzenlenen etkinlikte tanıtılan araçtan Tesla üç adet prototip üretmiş. Bu modellerden siyah ve gümüş renkli olanlar, seri üretime girecek araçların birebir aynısı ve çalışır durumda. Kırmızı olan içinse net bir ifade bulunmuyor. Tesla’nın HW2 otomatik pilot donanımı ile satılacak olan araç, ABD Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Departmanı derecelendirmesine göre asgari 346km menzil (Chevrolet Bolt EV modelinin 390km) ile sunulacak. ABD pazarındaki başlangıç fiyatı 35 bin dolar seviyesinde.

Elon Musk tarafından da doğrulanan Ludicrous Mod ile 3 saniyeden daha kısa sürede 100km hıza ulaşabilecek olan araçtan Tesla, 3 yıl içinde yıllık 500 bin adetlik üretim adedine ulaşmayı hedefliyor. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri galerimizdeki çok özel görüntüler ile baş başa bırakalım.