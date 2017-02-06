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Tesla’nın uygun fiyatlı aracı Model 3’ten ilgi uyandıran görüntüler

Tesla’nın seri üretim için üzerindeki çalışmalar süren en yeni elektrikli aracı Model 3’ün hem resmi hem de kullanıcılar tarafından çekilmiş tüm fotoğraflarını galerimizde bir araya getirdik.
2 yıl
6,9b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ford’un yıllar önce Model E adının haklarını alması nedeni ile Elon Musk’in Tesla modellerinde S – E – X üçlemesini tamamlaması hayali gerçekleşemedi ve 3 ile E harfinin şekil benzerliğinden yola çıkılarak aracın adında numerik bir isimlendirmeye gidildi. Şirketin uygun fiyatlı modeli olarak isimlendirilen Model 3 için hali hazırda çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar araca 400 bin adetten fazla ön sipariş gelmiş durumda. Üstelik ön sipariş ücretsiz de değil. Müşterilerin sıraya girmek için 1000 doları gözden çıkarması gerekiyor. Bu şekilde sadece ön siparişlerden 400 milyon dolardan fazla kazanç elde eden Tesla, en iyi ihtimalle içinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru ilk siparişlerin bir kısmını ulaştırmış olmayı hedefliyor. Tabi asıl üretim hedefi 2018 yılı için planlanmış durumda.

Mart 2016’da düzenlenen etkinlikte tanıtılan araçtan Tesla üç adet prototip üretmiş. Bu modellerden siyah ve gümüş renkli olanlar, seri üretime girecek araçların birebir aynısı ve çalışır durumda. Kırmızı olan içinse net bir ifade bulunmuyor. Tesla’nın HW2 otomatik pilot donanımı ile satılacak olan araç, ABD Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Departmanı derecelendirmesine göre asgari 346km menzil (Chevrolet Bolt EV modelinin 390km) ile sunulacak. ABD pazarındaki başlangıç fiyatı 35 bin dolar seviyesinde.

Elon Musk tarafından da doğrulanan Ludicrous Mod ile 3 saniyeden daha kısa sürede 100km hıza ulaşabilecek olan araçtan Tesla, 3 yıl içinde yıllık 500 bin adetlik üretim adedine ulaşmayı hedefliyor. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri galerimizdeki çok özel görüntüler ile baş başa bırakalım. 

Model 3 için hazırladığımız bir videoya da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Kefelon 2 yıl en beğenilen
İç tasarımdaki sadelik ne kadar şık durmuş öyle. Bir milyon tane buton koyup uzay meğine çevirmeye gerek yokmuş demekki aracı...
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ERIKCI 2 yıl
sadeliğin ihtişamı...
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nefendim 2 yıl karragenan
karragenan
İç tasarımı sönük kalmış.

Neyseki yerli otomobilimiz o sorunu çözecek
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar iç tasarım böyle olmayacak
sadece tanıtım amaçlı konumlandırılmış
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ste1n 2 yıl
Arabanın içinin son hali bu değil kaç kere dedi adam. Model 3 ün tanıtımının son kısmında gösterecekler asıl iç kısmı. Hemen celallenmeyin yani böyle iç tasarım mi olur diye. Hatta attığı bir tweet de uzay mekiğine benzeyeceğini söylemişti.
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TheStarBox 2 yıl
İç tasarımı gereğinden fazla sade olmuş bence.Sadeliğin abartısı olmuş.
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TheStarBox 2 yıl
İç tasarımı gereğinden fazla sade olmuş bence.Sadeliğin abartısı olmuş.
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Kerim5100 2 yıl
Model 3 alana Televizyon bedava herhalde arkadaş bu nedir :|
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Roark 2 yıl
berbat olmuş. bir kere gösterge paneli ekrana koyulmaz. adam yoldan gözünü ayırıp oraya her seferinde bakmaktan yorulur. sadelik de bir yere kadar. bunu beğenenlerin apple fanlarından farkı yoktur.
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unyeee 2 yıl
O ekran insanın dikkatini dağıtır özellikle gece kullanılırsa .Direksiyon nedir öyle tamam geleceğin otomobili yapıyorsun da direksiyonun basık şekli tamamen fantezi kullanıcı odaklı değil.
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kadirirdem 2 yıl
İçi çok sade ve güzel olmuş
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UncleGrndpa 2 yıl
900 BIN TL OLUR
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Hasan07-36 2 yıl
Açıkçası Model S'i her konuda mükemmel buluyorum. Tasarım da buna dahil. Model S'in iç ve dış tasarımı harika.
Ancak Model 3 için maalesef aynı şeyi söyleyemiyorum.
Aracın dış görünümüne gelirsek dış hatları güzel. Ancak aslında işlevsiz olsa da Model S'in önündeki ızgara araca güzel bir görünüm katıyordu. Model 3'de bu ızgarayı kaldırmış olmaları aracın tasarımını olumsuz etkilemiş diye düşünüyorum.
İç kısımda da aynı fikirdeyim. Model S'in iç kısmı da çok güzel. Ancak Model 3'ün de iç kısmında sorunlar var. O ekran Model S'deki gibi dikine yerleştirilerek konsola yedirilmeliydi. Sanki sonradan bilgisayar monitörü takılmış gibi duruyor. Diğer bir sorun ise sürücü önünde hız, şerit takibi gibi bilgileri gösteren ekran/kadran'ın yer almaması. Eğer sürücü hızını görmek için yandaki ekrana bakacaksa bence bu pek pratik olmaz. HUD donanımı varsa bu bir seviye tolere edilebilir ancak yine de bence oradaki ekran ya da kadranın yerini tutmayacaktır.
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