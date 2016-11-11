Tesla’nın yeni otomatik pilot donanımına dair detaylar ve görseller





Tesla’nın geçtiğimiz aylarda duyurusunu yaptığı yeni otomatik pilot donanımı Hardware 2 sonunda araçlara monte edilmeye başlandı. Model S ve Model X satın alan kullanıcılar yeni araçları bu donanım ile satın almış oluyor.

Kameralar, Radar Sistemi ve Ultrasonic Sensör

Hardware 2, 8 kamera ve 1 radardan oluşuyor. Araçtaki ultrasonic sensör ve arka planda tüm işlemleri yürütecek olan bilgisayar baştan sona yenilenmiş durumda. Tesla Vision adı verilen sistem NVIDIA’nın CUDA mimarisini kullanıyor. CPU ve GPU üzerindeki paralel işlem yeteneği ile güçlü bir donanımsal güce sırtını yaslayan Tesla Vision, önceki nesile kıyasla 40 kat daha güçlü bir süper bilgisayara sahip.

Sistemdeki 8 kameradan üçü ön tarafı görüyor. Diğer 5 kamera ise aracın etrafını görüntüleyecek şekilde ayarlanmış. Aracın önüne yerleştirilen ultrasonic sensör, öndeki otomobilin altından sinyal göndererek, iki öndeki aracı algılamaya çalışıyor ve bu sayede otomobilin otonom özelliklerine katkı sağlıyor.

En gelişmiş teknolojilere sahip otomatik pilot özelliğini satın almak için 8000 dolar ödemek gerekiyor. 4 kameraya sahip daha az gelişmiş modeli almak içinse 5000 dolar isteniyor. 8 kameralı sistem aracı seviye 5 tam otonom yapıya da evrimleştirmiş oluyor.

Araçtaki kameraların görüş açılarına ilişkin detaylar ise şöyle:

Dar Açılı Ön Kamera: 250 metre menzil içinde tarama yapıyor ve şerit boyunca görüş sağlıyor. Görüş açısı 35 derece.

Ana Ön Kamera: 150 metre mesafe görüş sağlıyor. Geniş açısı sayesinde hem gidilen şerit boyunca hem de sağdaki ve soldaki şeritleri tarayabiliyor. Görüş açısı 50 derece.

Geniş Açılı Ön Kamera: 60 metre menzil içinde 150 derecelik açıyla görüş sağlıyor.

Radar: 160 metre menzilde ölçüm yapıyor. Görüş menzili 160 metre. Öndeki aracın altından iki öndeki aracı menzil içerisinde tarayabiliyor.

Geniş Açılı Yan Kameralar:

Ultrasonic sensör: 210 derecelik açıyla algılama yapabiliyor. Güzegah boyunca aracın sağını veya solunu sürekli olarak denetleyebilme kabiliyetine sahip.

Geri Görüş Kamerası: 50 metre mesafede 150 derecelik açıyla aracın arka kısmını görebiliyor.

Arka Gözetleme Kameraları: 100 metre mesafede 200 derecelik açıyla arkadaki trafik bilgisini gerçek zamanlı olarak takip altında tutuyor.

Aşağıda yer alan galeride sisteme dair görseller yer alıyor.