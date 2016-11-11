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Tesla’nın yeni otomatik pilot donanımına dair detaylar ve görseller

Tesla, yeni otomatik pilot donanımı Hardware 2 ya da bilinen adıyla HW2, gün yüzüne çıktı. 8 kamera ve 1 radardan oluşan yeni kite dair detaylar ve çok özel görüntüler yazımızda.
2 yıl
4,7b
1
8
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın geçtiğimiz aylarda duyurusunu yaptığı yeni otomatik pilot donanımı Hardware 2 sonunda araçlara monte edilmeye başlandı. Model S ve Model X satın alan kullanıcılar yeni araçları bu donanım ile satın almış oluyor.

Kameralar, Radar Sistemi ve Ultrasonic Sensör

Hardware 2, 8 kamera ve 1 radardan oluşuyor. Araçtaki ultrasonic sensör ve arka planda tüm işlemleri yürütecek olan bilgisayar baştan sona yenilenmiş durumda. Tesla Vision adı verilen sistem NVIDIA’nın CUDA mimarisini kullanıyor. CPU ve GPU üzerindeki paralel işlem yeteneği ile güçlü bir donanımsal güce sırtını yaslayan Tesla Vision, önceki nesile kıyasla 40 kat daha güçlü bir süper bilgisayara sahip.

Sistemdeki 8 kameradan üçü ön tarafı görüyor. Diğer 5 kamera ise aracın etrafını görüntüleyecek şekilde ayarlanmış. Aracın önüne yerleştirilen ultrasonic sensör, öndeki otomobilin altından sinyal göndererek, iki öndeki aracı algılamaya çalışıyor ve bu sayede otomobilin otonom özelliklerine katkı sağlıyor.

En gelişmiş teknolojilere sahip otomatik pilot özelliğini satın almak için 8000 dolar ödemek gerekiyor. 4 kameraya sahip daha az gelişmiş modeli almak içinse 5000 dolar isteniyor. 8 kameralı sistem aracı seviye 5 tam otonom yapıya da evrimleştirmiş oluyor.

Araçtaki kameraların görüş açılarına ilişkin detaylar ise şöyle:

Dar Açılı Ön Kamera: 250 metre menzil içinde tarama yapıyor ve şerit boyunca görüş sağlıyor. Görüş açısı 35 derece.

Ana Ön Kamera: 150 metre mesafe görüş sağlıyor. Geniş açısı sayesinde hem gidilen şerit boyunca hem de sağdaki ve soldaki şeritleri tarayabiliyor. Görüş açısı 50 derece.

Geniş Açılı Ön Kamera: 60 metre menzil içinde 150 derecelik açıyla görüş sağlıyor.

Radar: 160 metre menzilde ölçüm yapıyor. Görüş menzili 160 metre. Öndeki aracın altından iki öndeki aracı menzil içerisinde tarayabiliyor.

Geniş Açılı Yan Kameralar:

Ultrasonic sensör: 210 derecelik açıyla algılama yapabiliyor. Güzegah boyunca aracın sağını veya solunu sürekli olarak denetleyebilme kabiliyetine sahip.

Geri Görüş Kamerası: 50 metre mesafede 150 derecelik açıyla aracın arka kısmını görebiliyor.

Arka Gözetleme Kameraları: 100 metre mesafede 200 derecelik açıyla arkadaki trafik bilgisini gerçek zamanlı olarak takip altında tutuyor.

Aşağıda yer alan galeride sisteme dair görseller yer alıyor.

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srknkkc 2 yıl
asıl teslanın önündeki elemana helal olsun :) iyi refleks göstermiş
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homebird 2 yıl
Araçların tamamen otonom olduğu, trafikte araç sürmenin yasaklanacağı günler çok uzak değil.
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emre0102 2 yıl
yok 5 kameralı yok 8 kameralı.. şunu standart yapsana, otonom sistemde kameradan niye kısıyorsun mantık ne? bi de 3 kameralı lite versiyon çıkar 2000 dolara oldu olacak saçmalığa bak
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Greylights 2 yıl emre0102
emre0102
yok 5 kameralı yok 8 kameralı.. şunu standart yapsana, otonom sistemde kameradan niye kısıyorsun mantık ne? bi de 3 kameralı lite versiyon çıkar 2000 dolara oldu olacak saçmalığa bak

Tamamen saçmalık. Belki alan adam kullanmayacak? Opsiyonel olması çok daha iyi. Niye para verelim ki kullanılmayan donanıma. Hem diğerleri gibi 200 milyarlık boş arabayı opsiyonlarla 500 bine satmıyor adam. Zaten dolu araç üstüne ekstralara para veriyorsun.
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Musty3535123 2 yıl
10-15 yıl sonra üretilen her araba böyle üretilicek, sistem ucuzlamış olucak tabi, her arabada bir süper beyin, diğer arabalarla etkileşim halinde, otomatik fren, ışık sistemlerine uyum vs böylelikle kaza ve trafik kurullarının ihlali azaltılmış olucak
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H34RTL3SS 2 yıl Musty3535123
AVCI_31
10-15 yıl sonra üretilen her araba böyle üretilicek, sistem ucuzlamış olucak tabi, her arabada bir süper beyin, diğer arabalarla etkileşim halinde, otomatik fren, ışık sistemlerine uyum vs böylelikle kaza ve trafik kurullarının ihlali azaltılmış olucak

o yıllarda herhalde kazalı yada birşekilde trafie çıkamaz durumdaki araçların işlemcilerini modlayıp pc yada server olarak kullanırlar :)
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H34RTL3SS 2 yıl
"Dar Açılı Ön Kamera: 250 metre menzil içinde tarama yapıyor ve şerit boyunca görüş sağlıyor. Görüş açısı 50 derece.
Ana Ön Kamera: 150 metre mesafe görüş sağlıyor. Geniş açısı sayesinde hem gidilen şerit boyunca hem de sağdaki ve soldaki şeritleri tarayabiliyor. Görüş açısı 35 derece."
bu iki kameranın açısı karıştırılmış sanırım
yazı için teşekkürler
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ahmet. 2 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS
"Dar Açılı Ön Kamera: 250 metre menzil içinde tarama yapıyor ve şerit boyunca görüş sağlıyor. Görüş açısı 50 derece.
Ana Ön Kamera: 150 metre mesafe görüş sağlıyor. Geniş açısı sayesinde hem gidilen şerit boyunca hem de sağdaki ve soldaki şeritleri tarayabiliyor. Görüş açısı 35 derece."
bu iki kameranın açısı karıştırılmış sanırım
yazı için teşekkürler

İkisi ters yazılmış. Güncelledim :)
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