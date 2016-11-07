Tesla Model 3 güneşte kendini şarj edebilecek

Tam Boyutta Gör



Tesla Glass programı ile kendi güvenlik standartları ve ihtiyaçları ölçeğinde cam teknolojileri geliştirmek için kolları sıvayan Tesla, muhtemelen Model 3’ün cam tavanında sağlamlığı ile öne çıkan kendi ürettiği çözümlere yer verecek.

Yeni cam tavanların solar panellere sahip olup olmayacağına dairse bir bilgi yoktu. Elon Musk ise bu noktadaki soruları Twitter hesabından bir kullanıcıya verdiği yanıt ile açık etti. Tesla Glass ile Model 3’te Tesla üretimi yeni nesil çözümlere yer verileceğini doğrulayan Musk, cam tavandan elektrik üretiminin ise bir seçenek olarak sunulabileceğini açık etti.

35 bin dolar fiyat biçilen Model 3, kullanıcılara ek olarak uygun bir fiyatla solar panellere sahip cam tavan seçeneği ile sunulacak. Tabi bu cam tavanların üreteceği elektrik ile araçların çok ciddi anlamda yol alması beklenmiyor ancak en azından aracın pilleri için soğutma veya diğer elektronik aksamların gün içinde ihtiyaç duyabileceği enerji ihtiyacı bu panellerden bir miktar karşılanabilir.

Piyasada çok fazla sayıda şeffaf solar panel teknolojileri mevcut. Bu teknolojilerde en iyi ihtimalle enerji verimliliği %20 seviyesine çıkabiliyor. Şayet Elon Musk espiri yapmıyor ise Model 3’te uygun fiyata sunulacak solar panel seçeneği elektrikli otomobiller dünyasında farklı bir heyecan yaratacaktır.