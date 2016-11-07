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Tesla Model 3 güneşte kendini şarj edebilecek

Tesla, yeni nesil otomobillerinde fark yaratan çözümler sunmaya hazırlanıyor. Bunlardan ilki güneş altında aracı şarj edebilen solar panellere sahip cam tavan olabilir. İşte detaylar:
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla Model 3 güneşte kendini şarj edebilecek
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Tesla Glass programı ile kendi güvenlik standartları ve ihtiyaçları ölçeğinde cam teknolojileri geliştirmek için kolları sıvayan Tesla, muhtemelen Model 3’ün cam tavanında sağlamlığı ile öne çıkan kendi ürettiği çözümlere yer verecek.

Yeni cam tavanların solar panellere sahip olup olmayacağına dairse bir bilgi yoktu. Elon Musk ise bu noktadaki soruları Twitter hesabından bir kullanıcıya verdiği yanıt ile açık etti. Tesla Glass ile Model 3’te Tesla üretimi yeni nesil çözümlere yer verileceğini doğrulayan Musk, cam tavandan elektrik üretiminin ise bir seçenek olarak sunulabileceğini açık etti.

35 bin dolar fiyat biçilen Model 3, kullanıcılara ek olarak uygun bir fiyatla solar panellere sahip cam tavan seçeneği ile sunulacak. Tabi bu cam tavanların üreteceği elektrik ile araçların çok ciddi anlamda yol alması beklenmiyor ancak en azından aracın pilleri için soğutma veya diğer elektronik aksamların gün içinde ihtiyaç duyabileceği enerji ihtiyacı bu panellerden bir miktar karşılanabilir.

Piyasada çok fazla sayıda şeffaf solar panel teknolojileri mevcut. Bu teknolojilerde en iyi ihtimalle enerji verimliliği %20 seviyesine çıkabiliyor. Şayet Elon Musk espiri yapmıyor ise Model 3’te uygun fiyata sunulacak solar panel seçeneği elektrikli otomobiller dünyasında farklı bir heyecan yaratacaktır.


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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
bu arabayla çölde mahsur kalmazsınız, ne güzel :)
aslında takıcan yanlara panelden kanatları, üstünede koyucan panelden çatıyı, şarj derdi kalmıycak :D
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Behnanbalaban 2 yıl
Buradaki sistem konvansiyonel panellerden farklı, verim yüzdesi olarak %12'leri aşmış durumda ki mevcut sistemlerde bu oran % 3 dolaylarında. Bunu % 20-30 civarlarına getirdiklerinde o paneller ile gerçekten çok yüksek verimler elde edilebilecektir ama bu hemen yarın olacak bir şey değil, bu seçeneği de ilk üretim serilerine koymayacaklardır. Belki 2020'den sonraki serilerde standart hale bile gelir.
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DH Misafiri 2 yıl
Mercedes S serisinde halihazırda kullanılıyor zaten tavan PV panelleri. Yeni bir durum değil yani..
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*siteci* 2 yıl
Muhtemelen 2 gün tamamen güneşte kaldığında anca 1 saatlik bir yolculuğu çıkarabilir hale gelir
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Mr.Data 2 yıl
Tamamda kac günde
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kadirirdem 2 yıl
Süper olur aslında bu aklıma gelmişti daha önce...
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teramit 2 yıl
Eğer yamuluyorsam o cam solar panel olunca en fazla %3 daha fazla enerjisi olur aracın.
Fisker karma da da vardı aynısı ve değmedi yorumları yapılmıştı.
EV lerde pil azalınca yavaş giderseniz 2 kat daha verimli yol alabiliyorsunuz.
Yinede acil durumlar için hoş bir özellik yolda kalırsan cep telefonu şarj edersin :)
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ErTuFx 2 yıl
35000 derler sundan da olsun bundan da olsun dersin 50000 i bulur fiyati .
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funnel 2 yıl
Güneş pannelinin getireceği ağırlık, üretilen enerjiden daha çok tüketim oluşturmayacaksa güzel fikir.
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caneycaney 2 yıl funnel
funnel

Güneş pannelinin getireceği ağırlık, üretilen enerjiden daha çok tüketim oluşturmayacaksa güzel fikir.

ortada bir ağırlık yok güneş paneli hücrelerini kendi yaptıkları camların içine yerleştiriliyor.Cam tavanın ağırlı neyse bu da o olacak yada kayda değmez bir ağırlık farkı yaratacak
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esmerbuyucu 2 yıl
Elektrikli bir arabada olması gereken bir şey.
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AL3ATROS 2 yıl
Güzel Türkiyemize gelsin,bırakın solar tavanı, arabanın heryanına solar film icat edip kaplarlar,hiç bir sıkıntı olmaz.
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