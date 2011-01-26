Texas Instruments'dan samimi itiraf: "Nvidia bizim önümüzde"

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda adeta gövde gösterisi yapan Nvidia, Tegra 2 platformunun akıllı telefonlardan tabletlere hatta otomobillere kadar pek çok farklı alanda kullanıldığını açıklamış, Denver Projesi ile ARM tabanlı yeni bir yüksek performanslı işlemci geliştirdiğini duyurmuştu. Tegra 2 platformunu ilk defa geçtiğimiz sene Ocak ayında dünyanın ilk 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 platformu olarak lanse eden Nvidia, bugün Motorola Xoom ve LG Optimus 2X gibi son kullanıcıların merakla beklediği pek çok cihaza güç veriyor. ARM tabanlı ilk işlemcisini 2008 yılında duyuran Nvidia, bu alandaki en yeni isimlerden biri olmasına rağmen, köklü rakiplerine fark atmış durumda. Zira Tegra 2 için hacimli satışa aylar önce başlayan Nvidia, Tegra 2 3D ve Tegra 3 platformları için satışa hazırlanırken, Samsung ve Qualcomm gibi ARM işlemci tasarımında uzman firmaların çift çekirdekli çözümleri henüz kullanıma sunulmazken, Texas Instruments'in ise hacimli üretime yakın bir zamanda başladığı tahmin ediliyor.

Rakipleri çift çekirdekli platformlar için üretime yeni yeni başlarken, dört çekirdekli Tegra 3 için örneklendirme çalışmalarına başlayan Nvidia'nın agresif tutumu hakkında konuşan ilk rakip Texas Instruments oldu ve firmanın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Ron Slaymaker, finansal sonuçların değerlendirildiği konferans görüşmesinde dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Gelen bir soru üzerine Slaymaker, Nvidia'nın birkaç ay hatta bir çeyrek önde olduğunu ve çift çekirdekli uygulama işlemcisiyle pazara ilk girmenin avantajını kullandığını belirtti. ARM tabanlı işlemci geliştirme çalışmalarını 20 yıla yakın bir süredir devam ettirmekte olan Texas Instruments'ın ARM Cortex A9 tabanlı işlemcisi ilk defa BlackBerry telefonlarının üreticisi olan RIM firmasının PlayBook tabletinde kullanılacak. Roy Slaymaker, Nvidia'nın önde olduğunu kabul ederken, Cortex A9 tabanlı OMAP4 platformu için örneklendirme çalışmalarının bir yıl kadar önce başladığını doğal olarak müşterilerinin uzunca bir süredir bu ürüne sahip olduğunu ifade etti. OMAP 4 platformunun hacimli üretimde olduğu ve müşterilere sağlanmaya başladığını belirten Slaymaker, yeni işlemcilerinin pek çok farklı üründe kullanılacağını söyledi.