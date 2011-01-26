Texas Instruments'dan samimi itiraf: "Nvidia bizim önümüzde"

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda adeta gövde gösterisi yapan Nvidia, Tegra 2 platformunun akıllı telefonlardan tabletlere hatta otomobillere kadar pek çok farklı alanda kullanıldığını açıklamış, Denver Projesi ile ARM tabanlı yeni bir yüksek performanslı işlemci geliştirdiğini duyurmuştu. Tegra 2 platformunu ilk defa geçtiğimiz sene Ocak ayında dünyanın ilk 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 platformu olarak lanse eden Nvidia, bugün Motorola Xoom ve LG Optimus 2X gibi son kullanıcıların merakla beklediği pek çok cihaza güç veriyor. ARM tabanlı ilk işlemcisini 2008 yılında duyuran Nvidia, bu alandaki en yeni isimlerden biri olmasına rağmen, köklü rakiplerine fark atmış durumda. Zira Tegra 2 için hacimli satışa aylar önce başlayan Nvidia, Tegra 2 3D ve Tegra 3 platformları için satışa hazırlanırken, Samsung ve Qualcomm gibi ARM işlemci tasarımında uzman firmaların çift çekirdekli çözümleri henüz kullanıma sunulmazken, Texas Instruments'in ise hacimli üretime yakın bir zamanda başladığı tahmin ediliyor.
Rakipleri çift çekirdekli platformlar için üretime yeni yeni başlarken, dört çekirdekli Tegra 3 için örneklendirme çalışmalarına başlayan Nvidia'nın agresif tutumu hakkında konuşan ilk rakip Texas Instruments oldu ve firmanın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Ron Slaymaker, finansal sonuçların değerlendirildiği konferans görüşmesinde dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Gelen bir soru üzerine Slaymaker, Nvidia'nın birkaç ay hatta bir çeyrek önde olduğunu ve çift çekirdekli uygulama işlemcisiyle pazara ilk girmenin avantajını kullandığını belirtti. ARM tabanlı işlemci geliştirme çalışmalarını 20 yıla yakın bir süredir devam ettirmekte olan Texas Instruments'ın ARM Cortex A9 tabanlı işlemcisi ilk defa BlackBerry telefonlarının üreticisi olan RIM firmasının PlayBook tabletinde kullanılacak. Roy Slaymaker, Nvidia'nın önde olduğunu kabul ederken, Cortex A9 tabanlı OMAP4 platformu için örneklendirme çalışmalarının bir yıl kadar önce başladığını doğal olarak müşterilerinin uzunca bir süredir bu ürüne sahip olduğunu ifade etti. OMAP 4 platformunun hacimli üretimde olduğu ve müşterilere sağlanmaya başladığını belirten Slaymaker, yeni işlemcilerinin pek çok farklı üründe kullanılacağını söyledi.
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Orijinalden alıntı: Batuist
mobil sektör şu an gözde sektör.. bence nvidia piyasayı çok çok iyi analiz ediyor.. fermi gelmeden önce nvidiayı çok topa tuttuk ama adamlar tamamen stratejik hareket ediyorlardı. AMDnin önde olduğunu düşündüğümüz dönemde aslında nvidianın girdiği yola AMD daha yeni yeni giriyor.. mesela bugün herkes masaüstü bir gtx580 grafik kartı alamaz ama bunun çok çok daha ötesinde satabileceği birşey var oda akıllı telefon pazarında işlemci, grafik çipi vs.. nvidia pazarın bügünkü durumunu çok daha önceden görmüş. bugün geldiği noktada gerek Texas Instruments'in yaptığı açıklama gereksede AMDnin tepe yöneticisinin kovulması bu durumu çok net açıklıyor.. aslında nvidia hiç geri kalmamıştı o hep bir adım ötesini düşünüyordu, ve öyle hareket ediyordu. nvidia gerçeten vizyon sahibi bir firma.. ama herkes onu ekran kartları için grafik işlemci geliştiren bir firma olarak gördükleri için yanlış değerlendirdiler ve bunu yapmayada devam ediyorlar.. masaüstü gpu pazarı özellikle üst segment belkide nvidianın önem sırasında en sonda yer alıyordur..
shshs gözlerim yaşardı çok duygulandım okurken xDDD yanlız son satır oha dedirtti hakikaten 'masaüstü gpu pazarı özellikle üst segment belkide nvidianın önem sırasında en sonda yer alıyordur..' bu kısma yok artık hatta çüş artık devenin nalı diyorum naptınız ya sanki nvidia yı görende binlerce çeşit teknoloji ürünü var sanır adamlar gırafik kartı satarak bu günlere geldiler adamların ekmek kapısı o be oldu işi gücü yok en son sırada tutuyo güldürmeyin adamı bence nvidia napcanı şaşırmış bi vaziyette keşke bu işlerle uraşıcana adam akıllı ekrankartı üretsede bizimde cebimizden cıkan para heba olmasa nerde para yapan bişi var oana sulanır oldu kah cpu dedi kah çipset dedi kah bimene cart curt bide bu çıktı yakında başka işlerede atılır bununla sınırlı kalmaz bi oyun konsolu felan nebilim 3d tv işletim sistemine kadar uzar da gider bu aç gözülük xD
Ne kadarda meraklıyız risc işlemci kullanmaya , gömülü sistemde risc tabiki başarı olur , çünkü hiçbiriniz telefonunuza veya tabletinize parça takıyormusunuz?
Sabit donanımda performansı sağlamak kolaydır bknz. apple ürünleri
Acaba içine binbir türlü giriş/çıkış cihazı(bildiğin pc parçaları) takılma ihtimali olan pc de risc aynı performansı verecek mi?
Cevap veriyorum evet sabit donanımdaki kadar olmasada daha fazla performans verecek ama sizde de onu alacak para olmayacak.
Risc donanım kontrollüdür ve yapısı gereği pahalıdır, cisc yazılım kontrollü olduğu için kompleks komut seti içerir haliyle daha ucuzdur , içinde daha az malzeme vardır yani.5-6 yıl öncesinin mac fiyatları buna en güzel örnektir.
Ki son sırada yer alsa bile, üst segmentte tek grafik çipi bazında liderliğini koruyor...
Çok haklısın hocam, bende senin düşüncene yakın şeyler düşünüyordum... Fakat senin yazını okuyunca ufkum daha da genişledi...