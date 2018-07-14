Tezos, araştırmalar için hibe verecek

Tezos, yaptığı açıklamada; kendi için araştırma yapabilecek kişilere hibe vereceğini söyledi.

Hibenin verileceği projelerin, Tezos'un belirlediği üç kategoriden biriyle ilişkili olması gerekiyor. Kategoriler şu şekilde sıralanıyor:

Tezos protokolünü ve ilgili teknolojileri geliştiren araştırmalar

protokolünü ve ilgili teknolojileri geliştiren araştırmalar Tezos ekosistemini destekleyecek araçların ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik araştırmalar

ekosistemini destekleyecek araçların ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik araştırmalar Gelişmekte olan Tezos topluluğunu güçlendiren ve besleyen araştırmalar

Tezos'un hibe programına başvuracak projeler; aylık olarak Tezos Vakfı Kurulu tarafından denetlenecek.

30 Haziran'da Tezos; beta ağını başlatmıştı. Tezos'un websitesinden alınan bilgilere göre; betanet, gelecekte daha büyük bir ağ yapısına sahip olacak ve daha fazla kullanıcıyı kendi içerisinde barındıracak.

Tezos, geçtiğimiz ay, ICO tekliflerine katılmayı isteyenler için, kara para aklamaya engelleyici yöntemlerin KYC / AML kontrollerinin uygulanmasını açıklamıştı. Bu hareket, topluluk tarafından olumsuz bir şekilde karşılanmıştı.

Söz konusu kripto para birimi, büyük düşüşlerin yaşandığı zamanlarda yükseliş gösteren nadir kripto para birimlerinden biri. Tezos, CoinMarketCap'ten alınan bilgilere göre; piyasa hacmi bakımından şu anda 9. sırada yer alıyor.