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The Amazing Spider-Man ve Real Football 2013, Windows Phone 8 platformu için de yayınlandı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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The Amazing Spider-Man ve Real Football 2013, Windows Phone 8 platformu için de yayınlandı

Hatırlayacağını üzere Gameloft, ay içerisinde mobil platform için geliştirdiği 11 popüler oyunu Windows Phone 8 platformuna da taşıyacağını belirtmişti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren geliştirici, The Amazing Spider-Man ve Real Football 2013'ü de Windows Phone 8 kullanıcılarının beğenisine sundu.

Halihazırda iOS ve Android platformları için de yayınlanan yapımların fiyat etiketlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken; The Amazing Spider-Man 15TL'den, Real Football 2013 ise ücretsiz olarak mobil oyunların beğenisine sunulmakta.

Windows Phone 8 platformunda mobil oyunculuğun gelişmesi adına oldukça önemli adımlar atan Gameloft'un çalışmalarıyla diğer geliştiricilere örnek olmasını bekliyoruz. The Amazing Spider-Man ve Real Football 2013'e aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz. Yapımları oynayabilmeniz için Xbox destekli bir Windows Phone 8 cihazına ihtiyacınız olduğunu da hatırlatalım.


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ulasates 6 yıl
Spiderman s3umde de satin alip zevkle oynadigim oyunlardandi. 920de de sikintisiz oynuyorum, market gelisiyor
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colaker 6 yıl
oyunla pek işim olmaz telefonda, daha dogrusu böyle kasıntı oyunlarla işim olmaz da wp platformunda market pahalı bence.
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Ciddi Kedii 6 yıl
güzel oyunlar gelmiş

bu arada wp8 de korsan işi rahat oluyor mu
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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