The Amazing Spider-Man ve Real Football 2013, Windows Phone 8 platformu için de yayınlandı





Hatırlayacağını üzere Gameloft, ay içerisinde mobil platform için geliştirdiği 11 popüler oyunu Windows Phone 8 platformuna da taşıyacağını belirtmişti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren geliştirici, The Amazing Spider-Man ve Real Football 2013'ü de Windows Phone 8 kullanıcılarının beğenisine sundu.





Halihazırda iOS ve Android platformları için de yayınlanan yapımların fiyat etiketlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken; The Amazing Spider-Man 15TL'den, Real Football 2013 ise ücretsiz olarak mobil oyunların beğenisine sunulmakta.





Windows Phone 8 platformunda mobil oyunculuğun gelişmesi adına oldukça önemli adımlar atan Gameloft'un çalışmalarıyla diğer geliştiricilere örnek olmasını bekliyoruz. The Amazing Spider-Man ve Real Football 2013'e aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz. Yapımları oynayabilmeniz için Xbox destekli bir Windows Phone 8 cihazına ihtiyacınız olduğunu da hatırlatalım.



