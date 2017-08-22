The Crew 2'nin çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı

İlk oyunun aksine bu kez birden fazla yarış türü ile karşımıza çıkacak olan The Crew 2'nin çıkış tarihi duyuruldu. Ubisoft'un Gamescom 2017esnasında yapmış olduğu duyuruya göre de The Crew 2, 16 Mart 2018 tarihinde PS4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyunda karada otomobil yarışı, denizde motorlu tekne yarışı ve havada da uçak ile yarış seçenekleri bulunacak.
Oyunu ön sipariş verenlere sunulacak içerikler şu şekilde:- Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016
- Harley-Davidson Iron 883 2017
$69.99 fiyata sahip olan The Crew 2 Deluxe Edition içinde The Crew 2 Motor Sporları Paketi bulunacak. Paket içeriği:- Ford F-150 Raptor Yarış Kamyonu 2017
- Abarth 500 2008 Canavar Kamyon Sürümü
- Pilatus PC-21 uçak
- Avatarını özelleştirecek üç kıyafetStandart ve Deluxe sürümün yanı sıra Gold sürüm de ulaşılabilir olacak. İçerisinde Deluxe Edition, Season Pass ve oyuna 13 Mart 2018'de 3 gün erken erişim bulunacak. Dijital fiyatı $99.99, kutulu fiyatı ise $109.99 olacak. Kutulu sürüm de ayrıca SteelBook bulunuyor.
The Crew 2 için Gamescom 2017'de yayınlanan oynanış görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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