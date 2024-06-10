Assassin's Creed Shadows'un oynanış fragmanı yayınlandı

Tek oyunculu bir oyun olan Assassin’s Creed Shadows, oyunculara her görevi nasıl tamamlamak istediklerine bağlı olarak iki kahraman arasında geçiş yapma olanağı sunacak. Naoe, gizlilik, parkur ve klasik Assassin's Creed oyunlarının hızlı oynanışını sunuyor. Suikastçı gizli kılıcı kullanabiliyor, atlatmaya dayalı savaş yeteneklerini ve cihazlarını kullanabiliyor ve hedefleri gerçekleştirmek ve görevleri tamamlamak için köylülerin arasına karışabiliyor. Bu arada Yasuke, büyük hasar veren kişi olarak çatışmaya girerken, düşman gruplarını kolayca alt etme ve fazla çaba harcamadan darbeleri atlatma yeteneğine sahip.
Ubisoft, oyun içinde zaman geçtikçe mevsimlerin değişmesi, sadece görüş hattı ve yükseklik yerine gizlilik unsurları için gölgelerin kullanılması gibi seriye yeni özellikler de getiriyor. Şirket, yeni Assassin’s Creed oyunu hakkında “Oyun dünyası dinamik ve son derece detaylı, oyuncuların içinde kaybolmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu ve oyuncular hem Naoe hem de Yasuke olarak kendilerini çevreleyen güzelliklerle bağlantı kurmanın yeni ve benzersiz yollarına sahip olacak.” diyor.
Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?
Assassin's Creed Shadows çıkış tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Oyun, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna platformuna çıkıyor. Ubisoft Plus Premium aboneliğe sahip olanlar da oynayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.