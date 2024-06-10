Tam Boyutta Gör Xbox Showcase etkinliğinde Ubisoft Quebec’in gelecek aksiyon RPG oyunu Assassin's Creed Shadows için ilk oynanış fragmanı yayınlandı. Mevsimlerin değişimini gösteren hızlı sahnelerle başlayan fragman, oyunun iki kahramanı Naoe ve Yasuke’nin savaş halindeki görüntüleriyle sona eriyor.

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Tek oyunculu bir oyun olan Assassin’s Creed Shadows, oyunculara her görevi nasıl tamamlamak istediklerine bağlı olarak iki kahraman arasında geçiş yapma olanağı sunacak. Naoe, gizlilik, parkur ve klasik Assassin's Creed oyunlarının hızlı oynanışını sunuyor. Suikastçı gizli kılıcı kullanabiliyor, atlatmaya dayalı savaş yeteneklerini ve cihazlarını kullanabiliyor ve hedefleri gerçekleştirmek ve görevleri tamamlamak için köylülerin arasına karışabiliyor. Bu arada Yasuke, büyük hasar veren kişi olarak çatışmaya girerken, düşman gruplarını kolayca alt etme ve fazla çaba harcamadan darbeleri atlatma yeteneğine sahip.

Ubisoft, oyun içinde zaman geçtikçe mevsimlerin değişmesi, sadece görüş hattı ve yükseklik yerine gizlilik unsurları için gölgelerin kullanılması gibi seriye yeni özellikler de getiriyor. Şirket, yeni Assassin’s Creed oyunu hakkında “Oyun dünyası dinamik ve son derece detaylı, oyuncuların içinde kaybolmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu ve oyuncular hem Naoe hem de Yasuke olarak kendilerini çevreleyen güzelliklerle bağlantı kurmanın yeni ve benzersiz yollarına sahip olacak.” diyor.

Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?

Assassin's Creed Shadows çıkış tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Oyun, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna platformuna çıkıyor. Ubisoft Plus Premium aboneliğe sahip olanlar da oynayabilecek.

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Assassin's Creed Shadows'un oynanış fragmanı yayınlandı