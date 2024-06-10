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    Anlık Bildirim

    Assassin's Creed Shadows'un oynanış fragmanı yayınlandı

    Ubisoft, Microsoft'un Xbox Showcase etkinliğinde Assassin's Creed Shadows oyununu gösterdi. İlk oynanış fragmanında feodal Japonya dünyasına ve iki kahramana yakından bakıyoruz.
    Assassin's Creed Shadows fragman izle Tam Boyutta Gör
    Xbox Showcase etkinliğinde Ubisoft Quebec’in gelecek aksiyon RPG oyunu Assassin's Creed Shadows için ilk oynanış fragmanı yayınlandı. Mevsimlerin değişimini gösteren hızlı sahnelerle başlayan fragman, oyunun iki kahramanı Naoe ve Yasuke’nin savaş halindeki görüntüleriyle sona eriyor.

    Tek oyunculu bir oyun olan Assassin’s Creed Shadows, oyunculara her görevi nasıl tamamlamak istediklerine bağlı olarak iki kahraman arasında geçiş yapma olanağı sunacak. Naoe, gizlilik, parkur ve klasik Assassin's Creed oyunlarının hızlı oynanışını sunuyor. Suikastçı gizli kılıcı kullanabiliyor, atlatmaya dayalı savaş yeteneklerini ve cihazlarını kullanabiliyor ve hedefleri gerçekleştirmek ve görevleri tamamlamak için köylülerin arasına karışabiliyor. Bu arada Yasuke, büyük hasar veren kişi olarak çatışmaya girerken, düşman gruplarını kolayca alt etme ve fazla çaba harcamadan darbeleri atlatma yeteneğine sahip.

    Ubisoft, oyun içinde zaman geçtikçe mevsimlerin değişmesi, sadece görüş hattı ve yükseklik yerine gizlilik unsurları için gölgelerin kullanılması gibi seriye yeni özellikler de getiriyor. Şirket, yeni Assassin’s Creed oyunu hakkında “Oyun dünyası dinamik ve son derece detaylı, oyuncuların içinde kaybolmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu ve oyuncular hem Naoe hem de Yasuke olarak kendilerini çevreleyen güzelliklerle bağlantı kurmanın yeni ve benzersiz yollarına sahip olacak.” diyor.

    Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?

    Assassin's Creed Shadows çıkış tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Oyun, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple silicon  işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna platformuna çıkıyor. Ubisoft Plus Premium aboneliğe sahip olanlar da oynayabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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