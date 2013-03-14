The Croods, Android ve iOS için yayınlandı

Rovio'nun DreamWorks ile işbirliği sonucunda The Croods animasyon filmine özel geliştirdiği aynı adlı oyun mobil platformlarda indirmeye sunuldu.





The Croods filmdeki gibi tarih öncesi çağda geçiyor. Yerleşimi kurarken, farklı bölgeler keşfederek bu bölgelerdeki 10 farklı tarih öncesi hayvan türünü evcilleştirmeniz gerekiyor. Dünyanızı mağara adamı modası ile dekore edebilirken, yeni alanları keşfetmek için de yeni buluşlar yapmanız gerekiyor.





Oyun, filmdeki tüm karakterleri yansıtıyor.





The Croods kullanıcılara ücretsiz olarak sunulurken, oyun için satın almalarla envanter genişletilebiliyor.























