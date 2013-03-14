Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Croods, Android ve iOS için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
884
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
The Croods, Android ve iOS için yayınlandı
Rovio'nun DreamWorks ile işbirliği sonucunda The Croods animasyon filmine özel geliştirdiği aynı adlı oyun mobil platformlarda indirmeye sunuldu.

The Croods filmdeki gibi tarih öncesi çağda geçiyor. Yerleşimi kurarken, farklı bölgeler keşfederek bu bölgelerdeki 10 farklı tarih öncesi hayvan türünü evcilleştirmeniz gerekiyor. Dünyanızı mağara adamı modası ile dekore edebilirken, yeni alanları keşfetmek için de yeni buluşlar yapmanız gerekiyor.

Oyun, filmdeki tüm karakterleri yansıtıyor. 

The Croods kullanıcılara ücretsiz olarak sunulurken, oyun için satın almalarla envanter genişletilebiliyor.





The Croods, Android ve iOS için yayınlandı


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar oyun nasıl oynanıyo bana yardımcı olur musunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
In Time 6 yıl
Ben denedim beğenmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 6 yıl
Konusu guzel. Oynanabilirligi 0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICOS 6 yıl
Bu tarz oyunları hiç sevemedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Deniyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Luma 6 yıl
hiç tarzım değil...:P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
884 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve Rovio
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 620 "Fiyat / Performans Şampiyonu" video inceleme 6 yıl Donanım Haber New York'ta... Galaxy S4 lansmanına doğru ilk video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim