The Division 2 yapımcısından Death Stranding'e övgü

The Division 2’nin yaratıcı yönetmeni Julian Gerighty, Hideo Kojima’nın yeni oyunu Death Stranding’e Twitter’da övgüler yağdırdı.

15 Mart tarihinde piyasaya çıkacak olan The Division 2’nin geliştirilme süreci ile ilgili haberleri paylaştığı sosyal medya platformunda Gerighty, Kojima Productions’a yapmış olduğu ziyarete de yer vermiş.

Ziyaret esnasında Kojima tarafından kendine Death Stranding’den bölümler gösterildiği anlaşılan Gerighty, oyundan çok etkilenmiş. Yapımcı, “The Division 2 ‘nin geliştirilme sürecinde çok başarılı işler gerçekleştridk ve diğer oyun geliştiricileri de desteklerini bizden esirgemedi. Bu arada Hideo Kojimaya da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri muhteşem stüdyosunda ağırladı ve insanın aklını başından alan yeni oyununu bize gösterdi.” sözleriyle Death Stranding hakkındaki ilk izlenimlerini paylaşmış. Gerighty, Death Stranding’in eskimeyen bir oyun olacağını da sözlerine eklemiş.

E3 2016’da duyurulan Death Stranding’in ilk olarak PlayStation 4 için çıkacağı ve en az 12 ay sonra PC platformuna gelebileceği söyleniyor. Oyun için bir çıkış tarihi ise henüz belirlenmiş değil. Kojima bu ay başında yaptığı açıklama ile oyunun geliştirilme sürecinin biraz yavaş ilerlediğini ifade etmişti.

https://wccftech.com/death-stranding-mind-blowing-division-2/