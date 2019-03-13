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The Division 2 yapımcısından Death Stranding'e övgü

The Division 2'nin yaratıcı yönetmeni, Hideo Kojimayı ziyareti esnasında gördüğü Death Stranding'den çok etkilenmişe benziyor. Yapımcı oyunun eskimeyen bir yapım olacağını ifade ediyor.
2 ay
3,5b
1
8
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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The Division 2’nin yaratıcı yönetmeni Julian Gerighty, Hideo Kojima’nın yeni oyunu Death Stranding’e Twitter’da övgüler yağdırdı.

15 Mart tarihinde piyasaya çıkacak olan The Division 2’nin geliştirilme süreci ile ilgili haberleri paylaştığı sosyal medya platformunda Gerighty, Kojima Productions’a yapmış olduğu ziyarete de yer vermiş.

Ziyaret esnasında Kojima tarafından kendine Death Stranding’den bölümler gösterildiği anlaşılan Gerighty, oyundan çok etkilenmiş. Yapımcı, “The Division 2 ‘nin geliştirilme sürecinde çok başarılı işler gerçekleştridk ve diğer oyun geliştiricileri de desteklerini bizden esirgemedi. Bu arada Hideo Kojimaya da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri muhteşem stüdyosunda ağırladı ve insanın aklını başından alan yeni oyununu bize gösterdi.” sözleriyle Death Stranding hakkındaki ilk izlenimlerini paylaşmış. Gerighty, Death Stranding’in eskimeyen bir oyun olacağını da sözlerine eklemiş.

The Division 2 yapımcısından Death Stranding'e övgü
 

E3 2016’da duyurulan Death Stranding’in ilk olarak PlayStation 4 için çıkacağı ve en az 12 ay sonra PC platformuna gelebileceği söyleniyor. Oyun için bir çıkış tarihi ise henüz belirlenmiş değil. Kojima bu ay başında yaptığı açıklama ile oyunun geliştirilme sürecinin biraz yavaş ilerlediğini ifade etmişti.


https://wccftech.com/death-stranding-mind-blowing-division-2/ Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 2 ay en beğenilen
"Oyun çok kötüydü, bölümler sıradandı, yürüme simülasyonuydu" diyecek hali yok ben de bir tanıdığa misafire gitsem bana da bir şey gösterseler ben de överim nezaketen.
"Oyun çok kötüydü, bölümler sıradandı, yürüme simülasyonuydu" diyecek hali yok ben de bir tanıdığa misafire gitsem bana da bir şey gösterseler ben de överim ne...
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metebey21 2 ay
Her oynayan abartıyor kesin kimsenin anlamadığı bir oyun çıkıcak.
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The.Mafia 2 ay
Ps exc oyun mükemmel olacak bu seneki E3 çıkış tarihi açıklanır inşallah Türkçe altyazılı bekliyoruz oyunu
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kruezberq 2 ay
Hala yürüme simülasyonu diyenlere çok gülüyorum
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kuzgun_ 2 ay
yine ertelenmese bari.. yılan hikayesine döndü kaç yıldır gelecek...
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cabriyo 2 ay
"sen bana yardım et bende foto çekip instagramda paylaşayım reklamını yapayım"
.
"olur kardeş gel yardım edeyim"
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evo_4 2 ay
Kojima'dan kötü oyun çıkmaz ama ne çıkacağı da belirsiz.
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Mutlak.Sıfır 2 ay en beğenilen
"Oyun çok kötüydü, bölümler sıradandı, yürüme simülasyonuydu" diyecek hali yok ben de bir tanıdığa misafire gitsem bana da bir şey gösterseler ben de överim nezaketen.
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metebey21 2 ay
Her oynayan abartıyor kesin kimsenin anlamadığı bir oyun çıkıcak.
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Manhunt Three 2 ay metebey21
O oynayanlar senin benim gibi sadece oyuncu değiller. Eğer onlar bu kadar fazla övüyorlarsa ya reklam amaçlı yada gerçekten de çok iyi bir oyundur.
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