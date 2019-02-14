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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Division 2'yi ön sipariş verenlere ücretsiz oyun hediyesi

Ubisoft, The Division 2 oyununu PC platformunda ön sipariş verenlere ücretsiz oyun hediye ediyor. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, Watch Dogs 2 ve Far Cry Primal arasından seçim yapılabilecek.
3 ay
3,6b
1
9
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yılın merakla beklenen yeni oyunlarından olan The Division 2 için artık geri sayım başladı. Yapımcı firma Ubisoft, önümüzdeki ay çıkışını gerçekleştirecek olan oyun için bugün güzel bir kampanya başlattı. Ön sipariş verenlere ücretsiz bir AAA oyun hediye edilecek.

Ücretsiz oyun hediyesi yalnızca PC platformu için geçerli. The Division 2'yi Uplay veya Epic Games Store üzerinden ön sipariş vermeniz durumunda üç farklı oyun arasından seçim yapabileceksiniz. Bu oyunlar; Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, Watch Dogs 2 ve Far Cry Primal şeklinde.

Ücretsiz oyununuzu buradaki ödül sayfasından seçip hesabınıza ekleyebileceksiniz. Ubisoft'un kullandığı ifadelere göre 31 Mart'a kadar bu işlemi yapmanız gerekiyor.
Tom Clancy's The Division 2; Epic Games Store'da standart sürümü 309,00 TL, gold sürümü 509,00 TL ve ultimate sürümü 569,00 TL'den satılıyor. Fiyatlar Uplay'de de aynı. Sadece ultimate sürüm Uplay'de indirimli olarak 385.00 TL'den satılıyor.

The Division 2; PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları üzerinden 15 Mart 2019 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun çıkışından hemen önce ayrıca bir açık beta da yapılacak. 1-4 Mart tarihleri arasında açık betaya katılıp oyunu önceden deneyebilirsiniz. 

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Division_2yi_PCde_On_Siparis_Verene_Ucretsiz_Oyun-93536.htm Yorum Yaz
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Altyazar 3 ay en beğenilen
satışlarin dusuk olacagini simdiden biliyorlar yani
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hazarRS 3 ay Sliskelion
Düşüncenize katılmıyorum. İlk oyunu 485saat oynadım, yeni oyun ile arasında çok fark var. Düşmanlar biraz daha akıllı, silah sesleri ve efektler yeniden kaydedilmiş, dümdüz safehouseların yerine geliştirilebilir çatı habitatları gelmiş. Bölge ele geçirme özelliği gelmiş vs. Bu tarz oyunların en büyük sorunu bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlaması, bu kaçınılmaz. Ayrıca oyunun özelliği siper al-ateş et-şarjör doldur-ateş et şeklinde olduğu için eski oyunla birebir benzemek zorunda. Yarış oyunları da aynı şekilde gaza bas-fren yap-viraj al şeklinde çünkü. Önemli olan içeriğin zengin olması ve oynayacak bir amaç verilmesi. Ha fiyat konusuna tamamiyle katılıyorum, bu kadar yüksek fiyatı hakedecek bir oyun değil.
Düşüncenize katılmıyorum. İlk oyunu 485saat oynadım, yeni oyun ile arasında çok fark var. Düşmanlar biraz daha akıllı, silah sesleri ve efektler yeniden kaydedi...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Seyrim 3 ay
İki oyun fiyatı veriyorsun bedava olmuyor yani..Türkiye için konuşuyorum..
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Rolnes 3 ay
RX590 alana bu oyun ve beraberinde iki hediye daha gelmeyecek mi?
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takami59 3 ay
onlarda farkında ne kadar cacık olduğunun. ilk oyun copy paste olmuş resmen. bu ikinci oyunu division 1 in e3 tanıtımındaki ilk videosuna yakın birşey bekliyordum. hayal kırıklığı oldu. ilk oyunu severek oynamıştım bunu merakla bekliyordum. 3-4 ay sonra da dehşet indirime girer. belki o zaman alırız. assassine bağlayacak bunu da tırtsoft.
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maxmania 3 ay
epic yayıncılar için güzel avantajlar sunuyor. ha oyunu alıp oynayacak müşteri için ise avuç yalatıyor. indirim desen sadece abdye özel, iade süreci şüpheli, veri güvenliği konusunda vukuatlı, forum bölümü yok, oyun hakkında puanlama veya eleştiri yok ve gelse bile yapımcı/dağıtımcının keyfine bağlı olarak kapatılabilecekmiş.
bu durumda müşteriyi keriz yerine koyanı kollama marketi oluyor epic. steam seviyesinde müşteri memnuniyetine ulaşmadan bedava oyunlarına bile kanmamak gerek.
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al-ozaria 3 ay
Neymiş Epic ve Uplay'e özel...Valve (ubinin diğer oyunlarını geçtim) Rainbowsix ve Far Cry serisi yerine geçecek iki oyun yapıp-bulup EA'ya verdiği gibi Ubi'ye de yol verse çok güzel olacak.
"Biz platformunuzdan çıkmayı düşünüyoruz", "öylemi buyrun çıkın..." dercesine. Çok bir kitle kaybı yaşamaz.
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MHEC 3 ay
Standart sürüm 309 lira vışşşşş.
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Sliskelion 3 ay
Bu oyuna Triple A fiyatlandırması yapmamaları gerekiyor. Private betada oynadık 4 arkadaş, 1.oyunun neredeyse aynısı. 30 Dolar çıkış fiyatı ile çok daha iyi bir başarı elde edebilir.
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hazarRS 3 ay Sliskelion
Düşüncenize katılmıyorum. İlk oyunu 485saat oynadım, yeni oyun ile arasında çok fark var. Düşmanlar biraz daha akıllı, silah sesleri ve efektler yeniden kaydedilmiş, dümdüz safehouseların yerine geliştirilebilir çatı habitatları gelmiş. Bölge ele geçirme özelliği gelmiş vs. Bu tarz oyunların en büyük sorunu bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlaması, bu kaçınılmaz. Ayrıca oyunun özelliği siper al-ateş et-şarjör doldur-ateş et şeklinde olduğu için eski oyunla birebir benzemek zorunda. Yarış oyunları da aynı şekilde gaza bas-fren yap-viraj al şeklinde çünkü. Önemli olan içeriğin zengin olması ve oynayacak bir amaç verilmesi. Ha fiyat konusuna tamamiyle katılıyorum, bu kadar yüksek fiyatı hakedecek bir oyun değil.
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Altyazar 3 ay en beğenilen
satışlarin dusuk olacagini simdiden biliyorlar yani
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