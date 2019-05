The Division 2'yi ön sipariş verenlere ücretsiz oyun hediyesi

Ücretsiz oyun hediyesi yalnızca PC platformu için geçerli. The Division 2'yi Uplay veya Epic Games Store üzerinden ön sipariş vermeniz durumunda üç farklı oyun arasından seçim yapabileceksiniz. Bu oyunlar; Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, Watch Dogs 2 ve Far Cry Primal şeklinde.



Ücretsiz oyununuzu Yılın merakla beklenen yeni oyunlarından olan The Division 2 için artık geri sayım başladı. Yapımcı firma Ubisoft, önümüzdeki ay çıkışını gerçekleştirecek olan oyun için bugün güzel bir kampanya başlattı. Ön sipariş verenlere ücretsiz bir AAA oyun hediye edilecek.Ücretsiz oyun hediyesi yalnızca PC platformu için geçerli. The Division 2'yi Uplay veya Epic Games Store üzerinden ön sipariş vermeniz durumunda üç farklı oyun arasından seçim yapabileceksiniz. Bu oyunlar; Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, Watch Dogs 2 ve Far Cry Primal şeklinde.Ücretsiz oyununuzu buradaki ödül sayfasından seçip hesabınıza ekleyebileceksiniz. Ubisoft'un kullandığı ifadelere göre 31 Mart'a kadar bu işlemi yapmanız gerekiyor.

Tom Clancy's The Division 2; Epic Games Store'da standart sürümü 309,00 TL, gold sürümü 509,00 TL ve ultimate sürümü 569,00 TL'den satılıyor. Fiyatlar Uplay'de de aynı. Sadece ultimate sürüm Uplay'de indirimli olarak 385.00 TL'den satılıyor.



The Division 2; PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları üzerinden 15 Mart 2019 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun çıkışından hemen önce ayrıca bir açık beta da yapılacak. 1-4 Mart tarihleri arasında açık betaya katılıp oyunu önceden deneyebilirsiniz.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Division_2yi_PCde_On_Siparis_Verene_Ucretsiz_Oyun-93536.htm