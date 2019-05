Telefonlara Skyrim geliyor! The Elder Scrolls Blades tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

The Elder Scrolls serisi mobile geliyor. Bethesda’nın E3 2018 konferansında The Elder Scrolls: Blades tanıtıldı. The Elder Scrolls: Blades, üç boyutlu grafiklerle kılıç dövüşü üzerine kurulu bir FPS oyunu olarak dikkat çekiyor.

Oyunda zindanlara girip iskelet ve bosslar ile kapışıyoruz. Oyunun kontrol mekanikleri, dokunmatik ekranlar için özel olarak tasarlanmış. Oyun yatay ve dikey modda oynanabiliyor.

Zindan mücadeleleri haricinde arena modunda diğer oyuncular ile karşılaşabiliyoruz. Oyunda kullanıcılar kendi kasabaların inşa edebiliyor ve başkalarının kasabaların ziyaret edebiliyor. Kasabayı geliştirip özelleştirebiliyoruz.

iOS ve Android cihazlar düşünülerek tasarlanmış olsa da hemen hemen her platforma çıkacak. PC, konsollar ve VR platformlara da gelecek. Bu adresten oyuna kayıt yapabilir ve herkesten önce oynayabilmek için sıraya girebilirsiniz.