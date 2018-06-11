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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telefonlara Skyrim geliyor! The Elder Scrolls Blades tanıtıldı

Bethesda’nın E3 2018 konferansında The Elder Scrolls: Blades tanıtıldı. The Elder Scrolls: Blades, üç boyutlu grafiklerle kılıç dövüşü üzerine kurulu bir FPS oyunu olarak dikkat çekiyor.
11 ay
9,9b
1
12
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Telefonlara Skyrim geliyor! The Elder Scrolls Blades tanıtıldı
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The Elder Scrolls serisi mobile geliyor. Bethesda’nın E3 2018 konferansında The Elder Scrolls: Blades tanıtıldı. The Elder Scrolls: Blades, üç boyutlu grafiklerle kılıç dövüşü üzerine kurulu bir FPS oyunu olarak dikkat çekiyor.

Oyunda zindanlara girip iskelet ve bosslar ile kapışıyoruz. Oyunun kontrol mekanikleri, dokunmatik ekranlar için özel olarak tasarlanmış. Oyun yatay ve dikey modda oynanabiliyor.

Zindan mücadeleleri haricinde arena modunda diğer oyuncular ile karşılaşabiliyoruz. Oyunda kullanıcılar kendi kasabaların inşa edebiliyor ve başkalarının kasabaların ziyaret edebiliyor. Kasabayı geliştirip özelleştirebiliyoruz.

The Elder Scrolls: Blades iOS ve Android cihazlar düşünülerek tasarlanmış olsa da hemen hemen her platforma çıkacak. PC, konsollar ve VR platformlara da gelecek. Bu adresten oyuna kayıt yapabilir ve herkesten önce oynayabilmek için sıraya girebilirsiniz.  

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brshr 11 ay en beğenilen
Bu videodan anladığımız tek bir şey var, o da çentiğin ne kadar estetikten uzak ve çirkin bir şey olduğudur.
2 Yanıt Yanıtla +13
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Curimo 11 ay esmerbuyucu
"GöZüme" batıyor evet...Baksanıza ne kadar asimetrik ve saçma duruyor, ekranın o bölgesi bozuk gibi... Zevk meselesi değil bu, beğenilecek hiçbir yanı yok bunun.
"GöZüme" batıyor evet...Baksanıza ne kadar asimetrik ve saçma duruyor, ekranın o bölgesi bozuk gibi... Zevk meselesi değil bu, beğenilecek hiçbir yanı yok bunu...
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V4LKyR 11 ay
Şu çentiği icat eden Apple maalesef insanlığa büyük bir külfet getirmiştir. Boş beleş bir şey, yazık.
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Noobs Gona Wild 11 ay
oyun çöp.skyrim adını kullanıcak olması dışında bişeyi yok.
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canguler917 11 ay
massive falan dedi ağzının ortasına yapıştırasım geldi. neresi massive bunun. kılıç tokuşturmaca oyunu. el bile görünmüyor. mobil oyun yapmayı beceremiyor konsol,pc oyunu yapımcıları. bir tek rockstar yapabildi, gta'ları birebir getirdi telefona, hem de seneler önce
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Fashionality 11 ay canguler917
zaten bu yuzden tum Rockstar oyunlari hep en iyi ucretli oyunlar kategorisinde ust siralarda oluyor yillardir... bir de GTA 4 gelse muhtesem olur
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Shovel Knight 11 ay
önce skyrim very special edition falan diye dalga geçip sonra bunu ciddi ciddi duyurmaları çok ilginç gerçekten ne kafalar ne kafalar
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IcyTea Lemon 11 ay
Ayrıca google play ve appstore üzerinden ön sipariş yapabiliyorsunuz. Oyun tamamen free to play olacak. Appstore da 1 eylül 2018 yazıyor bu arada.
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brshr 11 ay en beğenilen
Bu videodan anladığımız tek bir şey var, o da çentiğin ne kadar estetikten uzak ve çirkin bir şey olduğudur.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Curimo 11 ay brshr
Katılıyorum. Bu aptalca akım nasıl benimsendi tüm dünyada, nasıl yedirdiler millete akıl tutulması yaşıyorum. Orada çerçeve olsa bir yerimize mi batıyor onu anlayamıyorum???
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Mianfei 11 ay
balonun s'si
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