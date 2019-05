The Game Awards 2018 adayları açıklandı: İşte yılın en iyileri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Oyun dünyasının en prestijli ödül töreni The Game Awards'ın 2018 adayları açıklandı. 30 farklı kategoride açıklanan listeye Santa Monica'danve Rockstar Games'den'nin damgasını vurduğunu görüyoruz. Her iki oyun da sekiz farklı kategoride adaylığa sahip.Yılın Oyunu kategorisinde God of War, Red Dead Redemption 2, Marvel's Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey, Monsther Hunter: World ve Celeste yapımlarını görüyoruz. Bağımsız bir yapım olan Celeste'nin diğer dev yapımlarla birlikte Yılın Oyunu kategorisinde yer alıyor olması dikkat çekiyor. Oyuncular ve eleştirmenler tarafından her şeyiyle tam puan almayı başaran Celeste, Matt Makes Games tarafından yapılmıştı.Dört farklı kategoride aday gösterilen Celeste, Assassin's Creed Odyssey ve Fortnite; God of War ve RDR 2'nin ardından en çok adaylığa sahip olan yapımlar olmuş. Call of Duty: Black Ops 4 ve Destiny 2 ise üç farklı kategoride adaylığa sahip.Favori oyunlarınızı desteklemek için thegameawards.com adresinden şimdi oy verebilirsiniz. Sonuçlaraçıklanacak. Ödül seremonisi Twitch, YouTube, Steam, Facebook gibi adreslerden canlı olarak yayınlanacak.Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft Quebec / Ubisoft)Celeste (Matt Makes Games)God of War (Sony Santa Monica / SIE)Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games / SIE)Monster Hunter: World (Capcom)Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)A Way Out (Hazelight Studios / EA)Detroit: Become Human (Quantic Dream / SIE)God of War (Sony Santa Monica / SIE)Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games / SIE)Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)Detroit: Become Human (Quantic Dream / SIE)God of War (Sony Santa Monica / SIE)Life is Strange 2: Episode 1 (Dontnod Entertainment / Square Enix)Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games / SIE)Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft Quebec / Ubisoft)God of War (Sony Santa Monica / SIE)Octopath Traveler (Square Enix / Acquire / Nintendo)Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)Return of Obra Din (3909 LLC)Celeste (Lena Raine)God of War (Bear McCreary)Marvel’s Spider-Man (John Paesano)Ni No Kuni II (Joe Hisaishi)Octopath Traveler (Yasunori Nishiki)Red Dead Redemption 2 (Woody Jackson)Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch Studios / Activision)Forza Horizon 4 (Playground Games / Turn 10 Studios / Microsoft Studios)God of War (Sony Santa Monica / SIE)Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games / SIE)Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)Bryan Dechart as Connor, Detroit: Become HumanChristopher Judge as Kratos, God of WarMelissanthi Mahut as Kassandra, Assassin’s Creed OdysseyRoger Clark as Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2Yuri Lowenthal as Peter Parker, Marvel’s Spider-Man11-11 Memories Retold (Digixart / Aardman Animations / BANDAI NAMCO Entertainment)Celeste (Matt Makes Games)Florence (Mountains / Annapurna Interactive)Life is Strange 2: Episode 1 (Dontnod Entertainment / Square Enix)The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories (White Owls / Arc System Works)Destiny 2 (Bungie / Activision)Fortnite (Epic Games)No Man’s Sky (Hello Games)Overwatch (Blizzard)Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal / Ubisoft)Celeste (Matt Makes Games)Dead Cells (Motion Twin)Into the Breach (Subset Games)Return of the Obra Dinn (3909 LLC)The Messenger (Sabotage Studio)Donut County (Ben Esposito / Annapurna Interactive)Florence (Mountains / Annapurna Interactive)Fortnite (Epic Games)PUBG MOBILE (Lightspeed & Quantum / Tencent Games)Reigns: Game of Thrones (Nerial / Developer Digital)ASTRO BOT Rescue Mission (SIE Japan Studio / SIE)Beat Saber (Beat Games)Firewall Zero Hour (First Contact Entertainment / SIE)Moss (Polyarc Games)Tetris Effect (Resonair / Enhance, Inc)Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch / Activision)Dead Cells (Motion Twin)Destiny 2: Forsaken (Bungie / Activision)Far Cry 5 (Ubisoft Montreal / Ubisoft)Mega Man 11 (Capcom)Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft Quebec / Ubisoft)God of War (Sony Santa Monica / SIE)Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games / SIE)Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)Shadow of the Tomb Raider (Eidos Montreal / Crystal Dynamics / Square Enix)Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Square Enix / Square Enix)Monster Hunter: World (Capcom)Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (Level 5 / BANDAI NAMCO Entertainment)Octopath Traveler (Square Enix / Acquire / Nintendo)Pillars of Eternity II: Deadfire (Obsidian Entertainment / Versus Evil)BlazBlue: Cross Tag Battle (Arc System Works)Dragon Ball FighterZ (Arc System Works / BANDAI NAMCO Entertainment)Soul Calibur VI (Bandai Namco Studios / BANDAI NAMCO Entertainment)Street Fighter V Arcade (Dimps / Capcom)Mario Tennis Aces (Camelot Software Planning / Nintendo)Nintendo Labo (Nintendo EPD / Nintendo)Overcooked 2 (Ghost Town Games / Team 17)Starlink: Battle for Atlas (Ubisoft Toronto / Ubisoft)Super Mario Party (NDCube / Nintendo)BATTLETECH (Harebrained Schemes / Paradox InteractiveFrostpunk (11 bit studios)Into the Breach (Subset Games)The Banner Saga 3 (Stoic Studio / Versus Evil)Valkyria Chronicles 4 (Sega CS3 / Sega)FIFA 19 (EA Vancouver / EA Sports)Forza Horizon 4 (Playground Games / Turn 10 Studios / Microsoft Studios)Mario Tennis Aces (Camelot Software Planning / Nintendo)NBA 2K19 (Visual Concepts / 2K Sports)Pro Evolution Soccer 2019 (PES Productions / Konami)Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch / Activision)Destiny 2: Forsaken (Bungie / Activision)Fortnite (Epic Games)Monster Hunter: World (Capcom)Sea of Thieves (Rare / Microsoft Studios)Combat 2018 (Inland Norway University of Applied Sciences – Norway)Dash Quasar (UC Santa Cruz)JERA (Digipen Bilbao, Spain)LIFF (ISTART Digital – France)RE: Charge (MIT)Donut County (Ben Esposito / Annapurna Interactive)Florence (Mountains / Annapurna Interactive)Moss (Polyarc Games)The Messenger (Sabotage Studio)Yoku’s Island Express (Villa Gorilla)CSGODOTA2FortniteLeague of LegendsOverwatchDominique "SonicFox" McLean (Echo Fox)Hajime "Tokido" TaniguchiJian "Uzi" Zi-Hao (Royal Never Give Up)Oleksandr "s1mple" Kostyliev (Natus Vincere)Sung-hyeon "JJoNak" Bang (New York Excelsior)Astralis (CSGO)Cloud9 (LOL)Fnatic (LOL)London Spitfire (OWL)OG (DOTA2)Bok "Reapered" Han-gyu (Cloud9)Cristian "ppasarel" Banaseanu (OG)Danny "zonic" Sørensen (Astralis)Dylan Falco (Fnatic)Jakob "YamatoCannon" Mebdi (Team Vitality)Janko “YNk” Paunovic (MiBR)ELEAGUE Major: Boston 2018EVO 2018League of Legends World ChampionshipOverwatch League Grand FinalsThe International 2018Alex "Goldenboy" MendezAlex “Machine” RichardsonAndersBlumeEefje “Sjokz” DepoorterePaul “RedEye” ChalonerC9 Comeback Win In Triple OT vs FAZE (ELEAGUE)KT vs IG Base Race (LOL Worlds)G2 Beating RNG (LOL Worlds)OG’s Massive Upset of LGD (DOTA 2 Finals)SonicFox Side Switch Against Go1 in DBZ (EVO)Dr. LupoMythNinjaPokimaneWillyrex