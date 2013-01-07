The Guardian : Google 370 bin adet Nexus 4 satışı yapmış olabilir





Google'ın LG ile işbirliği sonucunda ortaya çıkan en son Nexus akıllı telefonu Nexus 4, stok miktarından daha fazla taleple karşılaşınca uzun süre Play mağazasında bulunamamıştı. Ancak gelen haberler bugüne kadar satılan cihaz sayısının 400 bin rakamının altında olduğunu gösteriyor.





Xda forumlarında Nexus 4 cihazı sahipleriyle yapılan ortak bir analiz sonucunda, cihazların IMEI numaraları ve diğer bilgiler ışığında bazı hesaplamalar yapılarak aylık satış, üretim yeri ve tarihi gibi veriler elde edildi.





Ekibin hesaplamalarına göre Ekim ayında 70 000 cihaz, Kasım ayında 90 000 cihaz ve Aralık ayında 210 binden fazla cihaz üretildi ve toplamda 370 bin rakamına ulaşıldı. Hesaplama tekniği ise 2. Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetlerin Alman tank sayısını hesaplamada kullandığı bir tekniğe dayanıyor. Aynı teknik ilk iPhone modelinin 9 aylık satış rakamlarının hesaplanmasında da kullanılmıştı ve gerçeğe yakın sonuçlar vermişti.





Donanım özellikleri itibariyle amiral gemi bir model olmasına karşın düşük fiyatıyla tüketicide şüphe uyandırmasının yanında Play mağazası stoklarında sürekli sıkıntılar yaşanması da modelin satışlarında en büyük engellerden birisi oldu.





Google, henüz LG'den ne kadar Nexus 4 siparişi vermiş olduğunu açıklamadı. LG'nin ise bu aydan itibaren Nexus 4 üretimini artırarak daha fazla ülke ve operatöre dağıtması bekleniyor. Ancak bu versiyonların fiyatı nispeten daha fazla olacak.





Google, ürün tanıtımlarına çok fazla maliyet ayırmadığı için Play mağazası üzerinden Nexus modellerini oldukça düşük fiyatlara satıyor. Ayrıca herhangi bir operatör veya özel dağıtım kanalı anlaşması da yapmıyor. Uzmanlar, Nexus 4 modelinin yaygın bir kabul görmesi ve milyon satış barajını geçmesi için reklama bütçe ayrılması gerekiyor.





Diğer bir konu ise Google'ın üretim ortaklarını ve Android cihazları satan operatörleri mali olarak etkilememek için düşük satışları yeterli gördüğü iddiası. Google, reklam gelirleri ile yatırımlarını geri alacak kadar Nexus 4 cihazının kullanılmasını yeterli görüyor. Böylece üretim ortakları ve operatörler tedirgin olmuyor.





Ancak Google tarafından rakamlarla ilgili net bilgiler gelmediği için de kesin bir kanıya varmak zor görünüyor.

http://www.guardian.co.uk/technology/2013/jan/03/google-nexus-4-phone-sales