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The Guardian : Google 370 bin adet Nexus 4 satışı yapmış olabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın LG ile işbirliği sonucunda ortaya çıkan en son Nexus akıllı telefonu Nexus 4, stok miktarından daha fazla taleple karşılaşınca uzun süre Play mağazasında bulunamamıştı. Ancak gelen haberler bugüne kadar satılan cihaz sayısının 400 bin rakamının altında olduğunu gösteriyor.

Xda forumlarında Nexus 4 cihazı sahipleriyle yapılan ortak bir analiz sonucunda, cihazların IMEI numaraları ve diğer bilgiler ışığında bazı hesaplamalar yapılarak aylık satış, üretim yeri ve tarihi gibi veriler elde edildi.

Ekibin hesaplamalarına göre Ekim ayında 70 000 cihaz, Kasım ayında 90 000 cihaz ve Aralık ayında 210 binden fazla cihaz üretildi ve toplamda 370 bin rakamına ulaşıldı. Hesaplama tekniği ise 2. Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetlerin Alman tank sayısını hesaplamada kullandığı bir tekniğe dayanıyor. Aynı teknik ilk iPhone modelinin 9 aylık satış rakamlarının hesaplanmasında da kullanılmıştı ve gerçeğe yakın sonuçlar vermişti.

Donanım özellikleri itibariyle amiral gemi bir model olmasına karşın düşük fiyatıyla tüketicide şüphe uyandırmasının yanında Play mağazası stoklarında sürekli sıkıntılar yaşanması da modelin satışlarında en büyük engellerden birisi oldu.

Google, henüz LG'den ne kadar Nexus 4 siparişi vermiş olduğunu açıklamadı. LG'nin ise bu aydan itibaren Nexus 4 üretimini artırarak daha fazla ülke ve operatöre dağıtması bekleniyor. Ancak bu versiyonların fiyatı nispeten daha fazla olacak.

Google, ürün tanıtımlarına çok fazla maliyet ayırmadığı için Play mağazası üzerinden Nexus modellerini oldukça düşük fiyatlara satıyor. Ayrıca herhangi bir operatör veya özel dağıtım kanalı anlaşması da yapmıyor. Uzmanlar, Nexus 4 modelinin yaygın bir kabul görmesi ve milyon satış barajını geçmesi için reklama bütçe ayrılması gerekiyor.

Diğer bir konu ise Google'ın üretim ortaklarını ve Android cihazları satan operatörleri mali olarak etkilememek için düşük satışları yeterli gördüğü iddiası. Google, reklam gelirleri ile yatırımlarını geri alacak kadar Nexus 4 cihazının kullanılmasını yeterli görüyor. Böylece üretim ortakları ve operatörler tedirgin olmuyor.

Ancak Google tarafından rakamlarla ilgili net bilgiler gelmediği için de kesin bir kanıya varmak zor görünüyor. 

http://www.guardian.co.uk/technology/2013/jan/03/google-nexus-4-phone-sales Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
yaw bu telefon giriş yapsayda ağız tadiyla alsaydık
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wolf silver 6 yıl
gelseydı galaxy s3 arkadas olarak alacaktım :D
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king1403 6 yıl
bu üretim miktarı gerçek ise normal bir üretici için şaka gibi olurdu. ama kasıtlı olarak üretmedikleri ortada. maksat telefon satmak değil reklam yapmak zaten. haberde satmak için reklam yapmaları falan yazmışsınız olmamış gerçekten. telefon başlı başına bi android ve lg reklamı zaten amaç satış falan değil.
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kımyasal 6 yıl
google ın ortaklara saygı konusunda çok dikkatli bir şirket olduğunu duşunuyorum.nexus 4 de nexus tablette olduğu gibi düşük kar oranı ile satış yapıyor.donanım olarak pek kar etmesede android dünyasına kattığı her tüketici sayesinde reklam gelirlerinden kar ettiği bir gerçek.
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El_domingo 6 yıl
bu ozelliklere bu fiyat zaten baslı basına bi reklam....aha turkiyede bu fiyattan cıksın 1 ayda 100.000 satar...
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darkaura 6 yıl
" Uzmanlar, Nexus 4 modelinin yaygın bir kabul görmesi ve milyon satış barajını geçmesi için reklama bütçe ayrılması gerekiyor."
Sacma bir yorum olmamismi. Sanki arz fazlasi varda satilmiyor elde kalmis. Play storea geldigi anda satilip bitiyor melet. Ne reklamindan bahsediyorlar.
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akmac 6 yıl darkaura
darkaura

" Uzmanlar, Nexus 4 modelinin yaygın bir kabul görmesi ve milyon satış barajını geçmesi için reklama bütçe ayrılması gerekiyor."

Sacma bir yorum olmamismi. Sanki arz fazlasi varda satilmiyor elde kalmis. Play storea geldigi anda satilip bitiyor melet. Ne reklamindan bahsediyorlar.



İyi de ne kadar gelip bitiyor bu önemli, çok sattığını göstermez bu.

Bu arada cihazı ben de inceledim kamera ve müzik birincil kullanımınız değilse bu cihazı en üst sıraya koyun, pişman olmazsınız.
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foz54 6 yıl
bu kadar ucuza satmak istemiyorlar tek aciklamasi bu. şuan gnxus kullaniyorum Türkiye'ye geldiği gibi n4 alıcam ama yok arkadaş gelmiyor gelse bile fiyatı uçmuş ebayde karaborsadan $600 a satıyorlar. s3 ilk ayında 30milyon satıyor n4 ün haline bak...
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kassatura 6 yıl
Eğer stok sorunu olmasaydı 1 milyon adet satardı en az şu ana kadar. Kalıbımı basarım. Ben bile 2 tane alacaktım. Arkadaşıma ve bana. Yok lanet olasıca telefon yok stoklarda.
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JohnMullins 6 yıl kassatura
kassatura

Eğer stok sorunu olmasaydı 1 milyon adet satardı en az şu ana kadar. Kalıbımı basarım. Ben bile 2 tane alacaktım. Arkadaşıma ve bana. Yok lanet olasıca telefon yok stoklarda.

alda gel konuya bekleriz
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Nightmare70 6 yıl
Telefonun seri numarasına göre yapmış olabilirler yani sırayla gittiği için ellerindeki en büyük seri numarasını alıp istatistik ile bulunabilir örnekleme bakarak formül yapılabilir, işletme okuyorum ama daha ikinci sınıf :-P Atıyorum en büyük seri numarasını alıp örneklem büyüklüğünü alıp bir formül geliştirilebilir
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Hypnotica 6 yıl
ulan lg 2 elinle bi şeyi doğrultamıyosun. google kafasını duvarlara vuruyodur samsung a verseydik siparişleri diye (ayrıca koskoca motorolayı aldın ne diye kendin yapmıyosun telefonları o da ayrı bir mesele). 370.000 nedir ya kaç ay oldu çıkalı. uzmanlar da saçmalamış yaygın kullanım için reklam lazımmış. telefon yok ki piyasada. üretilen telefon anında satılıyor. lg bu kadar üretmiş telefon da bu kadar satmış. sanki stok var da piyasada uzmanlar reklama ihtiyaç duymuş. şu ana kadar lg eğer 10 milyon telefon üretmiş olsaydı nexus 4 10 milyon adet sattı diye haber olurdu burada.
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